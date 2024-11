Nesnáze za ním, ať ostatní mají klid. Teď Pavelka v Lize mistrů doufá v první start

Ve třiatřiceti kariéru pomalu dohrává, v letošním ročníku zapsal jen sedm startů. Při početné marodce v poslední době však živí naději, že se na něj dostane i v Lize mistrů.

A ještě je tu jeden důvod, proč je teď Pavelka ve střehu. Při současném rozpoložení, kdy Sparta nemá výsledky a fanoušci řeší údajné spory mezi spoluhráči, se jeho role a vliv v kabině zvýrazňují. Je nejstarší a nejzkušenější ze všech.

Sparta – Brest ve středu od 21:00 ONLINE rozhodčí: Balakin – Berkut, Zaporoženko (všichni Ukrajina) Zdravotní stav: do zápasu proti Brestu nezasáhnou zranění Haraslín, Birmančevič, Preciado, Krasniqi a Zelený, který musel podstoupit akutní operační zákrok a chybět bude minimálně celý listopad. Naopak zpátky v plném tréninku je útočník Tuci.

„Je nás na to víc. V posledních dnech já, Šulo Haraslín, Pany, ale i kluci z ciziny, hodně se to prolínalo,“ poznamenal Pavelka. „Ale ty nepříjemné věci jsem řešil hlavně já, abych z kluků sejmul tlak, aby se mohli co nejvíc soustředit jen na fotbal.“

Když nastane krize, řeší se i záležitosti, které s děním na hřišti úplně nesouvisejí. Kdo se s kým pohádal, kdo koho chytil na tréninku pod krkem, kdo se s kým nebaví...

„Máme za sebou dva úspěšné roky a pak se stává, že na tým padne deka. Nebudeme si nic nalhávat, menší sportovní krize nás potkala. Ale to prostě ke sportu patří. Že se řeší věci okolo? My je neřešíme, klub se k tomu postavil. My se snažíme být soudržní, jednotní, jinak se z toho nevyhrabeme.“

Právě středeční souboj v Champions League může přispět k náladovému obratu. „Je vlastně skvělé, že máme nabitý program. Každé tři dny máme šanci ten současný stav změnit, resetovat a dostat se do pohody,“ přemítal Pavelka.

„Poslední zápasy se nepovedly, neměli jsme výsledky, ani výkony nebyly dobré. Ale fotbal jsme hrát nezapomněli, je to v hlavách. Věřím, že Liga mistrů nám pomůže. Kluci mají větší motivaci, lidi nás poženou a my se zase vyšvihneme do pohody.“

Aby nezapadlo: Brest je třetím týmem francouzské ligy v minulé sezoně. V Champions League je nováčkem, ale se sedmi body ze tří zápasů byl v dlouhé tabulce soutěže před startem čtvrtého kole pátý ze šestatřiceti klubů. Spartě se čtyřmi body patřila jedenadvacátá příčka.

Pro oba kluby je středeční utkání možná zásadní k tomu, aby se po skončení základní části umístily mezi nejlepšími čtyřiadvaceti, které postoupí do play off.

Trénink sparťanských fotbalistů před duelem Ligy mistrů s Brestem.

Brest si výhrou účast zajistí takřka jistě, Sparta si uchová reálnou naději. Ve zbývajících duelech ji totiž čekají zvučnější soupeři než je Brest: Atlético Madrid doma, Feyenoord venku, Inter Milán doma a Leverkusen venku. Právě s německým mistrem Brest hrál naposled, doma s ním remizoval 1:1.

„V Lize mistrů hrajeme slušně. Věříme si, že bychom mohli zase něco urvat,“ prohlásil Pavelka. „Jasně, minule City bylo jako z jiného světa. Ale v těch předchozích zápasech si kluci vyzkoušeli, že hrát se dá s každým. A že Liga mistrů není soutěž, kterou by nemohli hrát každý rok. Když splníme to, co máme, a přidáme kvalitu, hrát se dá i s Brestem.“

V současném ročníku je Brest po deseti kolech ve francouzské lize až jedenáctý, ale jen dva body od pohárových příček. V kádru má spoustu hráčů afrického původu, ze zemí jako je Mali, Senegal, Pobřežní slonoviny, Gambie, Guinea-Bissau. Ale také třeba reprezentanta Švýcarska.

„Velmi zajímavý a silný tým. Když jsem je viděl, udělali na mě dojem. Hrají rychle, přímočaře, mají zajímavou herní strukturu. Líbilo se mi, jaké mají reakce na vývoj zápasů, kdy to je i na intuici hráčů. Je to vyspělý a zkušený tým,“ podotkl Pavelka.

Zato Sparta teď počítá rány. Vypadli ji nejlepší hráč Haraslín, loňská opora Birmarčevič i Preciado, v evropských pohárech vždy jeden z nejplatnějších sparťanů. Kvůli zranění chybí i Krasniqi a Zelený. Do toho čtyři ligové porážky z pěti zápasů.

„Lusknutím prstu nezačnete hrát skvělý fotbal. Ale věřím, že když do zápasu dobře vstoupíme, dáme rychlý gól, strhneme fanoušky, pak najednou můžeme na hřišti lítat. Psychika hraje opravdu velkou roli,“ poznamenal Pavelka.

„Jak říkal náš sportovní ředitel Tomáš Rosický, musíme se držet základů. My jsme v poslední době ty základní věci neplnily. Fotbal je spravedlivý v tom, že když si to snažíte nějak ulehčit , tak se vám to vrátí.“