Radši bychom byli víc omlácení a neodpočívali, litoval sparťan Pavelka

Sparta nutně potřebovala Monako zaskočit, dostat se do vedení, aby soupeře znervózněla. V odvetě na jeho stadionu musela vyhrát o dvě branky, aby souboj dotáhla aspoň do prodloužení.

„Věřili jsme, že rychlý gól může Monako rozhodit. Ta šance přišla, ale bohužel jsem balon netrefil dobře, šajtlí někam do tribuny,“ líčil Pavelka na tiskovce po porážce 1:3.

O čem zastupující kapitán za zraněného Bořka Dočkala mluvil? Odpovědi z tiskovky ze stadionu Louise II. přinesl klubový web.

O zápase. „Myslím si, že jsme mohli začít lépe, měl jsem šanci v první minutě, to mohlo se zápasem udělat leccos. Pak jsme měli ještě další náznaky, mohlo se to pro nás vyvíjet přece jen příznivěji. Ale nakonec ukázali svou kvalitu a zaslouženě vyhráli.“

O hře soupeře. „Rychlost a šikovnost hráčů Monaka, ta byla skvělá, ale to viděl každý. Mě zaujala i ta jejich taktická vyspělost, kterou ukázali. Je to hodně vyspělý tým. Co se týče nás, potkali jsme těžkého soupeře, ale jak jsem říkal, v některých pasážích jsme si ukázali, že to jde. Je třeba tomu dál věřit a podobnými zápasy se posouvat dál.

O tom, co souboj s Monakem přinesl mladším spoluhráčům. „Jednoznačně to mladým hráčům ukázalo, že se mají šanci dostat na tuhle úroveň. Viděli extratřídu, je to pro ně obrovská motivace. V některých pasážích si dokázali, že i s takovými kluby se dá hrát. Jen víc takových zápasů.“

O volnějším programu, který sparťany díky přímé účasti v Evropské lize čeká.

„Asi se to tak dá brát, ale všichni bychom odpočinek vyměnili za to, abychom postoupili a hráli play off. Radši bychom byli ještě trochu víc omlácení, jen kdybychom se mohli prát o Ligu mistrů. Marodku máme širokou, ale pořád tu máme dost hráčů na to, abychom dali dohromady kvalitní sestavu.“