Kouč Moyes se „omluvil“ za kopnutí do balonu: Podavač mi to hodil na volej

Na tiskové konferenci po porážce 0:1 a vyřazení z Evropské ligy přišel s vysvětlením.

„Omlouvám se, že jsem kopl míč zpátky na podavače. Ale on to hodil příliš krátce a já to měl krásně na volej,“ řekl s kamenným výrazem typickým skotským přízvukem. „Přišlo mi ohledně toho spoustu stížností. Kopnul jsem po něm balon a omluvil jsem se za to, ale on to vážně hodil hrozně pomalu.“

Celý semifinálový dvojzápas s Frankfurtem se West Hamu nepovedl.

Po domácí porážce 1:2 musel dotahovat. A to ještě ztížil obránce Aaron Cresswell, který se nechal vyloučit v 19. minutě. A za chvíli vstřelil gól Frankfurtu Borré.

Smazat v deseti dvoubrankovou ztrátu byl pro West Ham s Čechy Součkem a Coufalem až moc těžký úkol.

Coufal se frankfurtských oslav nebál a šel poděkovat příznivcům West Hamu Evropské finále po 42 letech si od fanoušků Frankfurtu vyžádalo pořádnou oslavu: vtrhli na hřiště, jásali a odpálili i pyrotechniku. Mezi nimi se motal i český obránce v dresu West Hamu Vladimír Coufal, který se vydal poděkovat hostujícímu sektoru za podporu při zápase. „Nebylo se čeho bát. Kdyby mě napadli, byl by to jejich problém, ne můj,“ sdílel na Twitteru Coufalovo vyjádření spolupracovník serveru The Athletic Roshane Thomas.

„Jsem zklamaný. Měli jsme šanci dostat se do finále. Hráli jsme s lepšími mužstvy, než je Frankfurt. Upřímně si ale myslím, že jsme si to prohráli doma - inkasovali jsme po třiceti sekundách a od té doby jsme jen museli dotahovat,“ uvedl Moyes.

„Dnes večer nám to nešlo, rozhodovaly detaily. Ale jsem na hráče pyšný za to, jak se i v deseti rvali. Jiné týmy by to vzdaly, my ne. Je to pro nás poučení. Zase jsme o trochu moudřejší a doufám, že v budoucnu budeme mít další příležitost,“ dodal 59letý kouč.

West Ham je v Premier League aktuálně sedmý s šestibodovou ztrátou na Manchester United, který je na pozici zajišťující základní skupinu Evropské ligy v příštím ročníku.

Letos ovládl skupinu před Dinamem Záhřeb, Rapidem Vídeň a Genkem. V osmifinále vyřadil i nejúspěšnější tým soutěže Sevillu a ve čtvrtfinále přešel přes Lyon.

Až Frankfurt byl na londýnský klub příliš. Německé finále se ovšem konat nebude: Lipsko totiž ztratilo náskok z prvního duelu a vypadlo s Rangers.