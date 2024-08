Lille? Né, pětku né! Hubáček vzpomíná: na postup do Ligy mistrů i na montérky

Jako sešívaný odehrál 199 zápasů jen v lize. Dodnes si vybaví husí kůži, která mu naskočila, když na středu hřiště poprvé uslyšel znělku Ligy mistrů. V létě 2007 to Slavia zažila vůbec poprvé, velká sláva to byla. Teď může mezi fotbalovou šlechtu projít potřetí.

Jenže svůj příběh rozepsala špatně. Ve Francii prohrála s Lille 0:2, v odvetě posledního předkola musí doma pekelně dřít, nekazit a doufat. „Já naději neztrácím, jen se nesmí udělat chyba. A pak hlavně makat, makat, makat,“ říká Hubáček.

Právě on, coby univerzální obránce, platil za dělníka fotbalu. Slavia ho ještě před třemi lety, kdy už dávno nekopal, požádala o marketingovou výpomoc. Nechala do fanshopu vyrobit montérky s klubovým logem na hrudníku a ve staré aréně na Strahově využila Hubáčka jako modela: „Dostal jsem dvoje montérky darem, vypadají šik. Asi mi nebudete věřit, ale ještě jsem je nevyndal ze skříně. Budu to muset napravit při podzimní šichtě na naší zahrádce.“

Slavia – Lille odveta play off o Ligu mistrů od 21:00 ONLINE

I Slavia má co napravovat. Musí hrát úplně jinak než před týdnem, kdy si proti Lille naběhla na vidle. Dokud ještě stíhala srdnatě bránit, držela nulu. Když se daleko techničtější soupeř rozjel víc, narazila: „Viděl jsem to a rozhodně nejsem ten pravý, který by mohl radit. Jen se mi zdálo, že slávisté chtěli soupeře honit po celém hřišti, což mi od nich nepřišlo moc vyspělé.“

Sám prožil éru, ve které se Slavia vyšvihla. Titul 2008, titul 2009, evropské poháry.

A najednou strmý pád!

Velkolepý postup přes Ajax, který zařídil brankářský čaroděj Vaniak a útočný pracant Vlček, nečekaně rychle zalilo černo. „My vůbec nepochybovali, že budeme hrát Ligu mistrů znovu a znovu. Jenže rok po Ajaxu jsme v kvalifikaci ošklivě narazili na Tiraspol. Vykopli nás gólem z poslední minuty a na Slavii padla těžká deka.“

Deka nejen na trávníku.

V kádru se nově mísili neprověření hráči, ze kterých se neklubaly posily, nýbrž průměrné fotbalové zboží. V Evropské lize Slavia klopýtala, do toho hráčům přestaly chodit výplaty, trenér Jarolím očividně znervózněl. „Nevědělo se, kdo klub vůbec vlastní. Zpětně si říkám, kam zmizely všechny ty peníze za postup do Ligy mistrů a za přestupy. Slavia byla našlápnutá, ale kvůli špatnému hospodaření tuhle šanci probendila,“ praví Hubáček.

Navzdory tomu slávistou zůstal. I syn Dominik, který kope za zlínskou osmnáctku, doma mává červenobílou šálou. A dnes bude obzvlášť. Tolik by slávisté chtěli znovu do Ligy mistrů. Tím spíš, že by odčinili dva trapasy s Lille, které se přihodily na podzim 2009.

Doma 1:5, venku 1:3.

Né, pětku né!

„Hlavně doma to byl rozklad. První poločas jsme ještě ustáli, pak nás roztočili. Mladý Hazard si nás vodil, jak se mu chtělo. V útoku slovenský útočník Vittek. Skvělého Aubameyanga vystřídal ještě lepší Gervinho,“ vybaví si Hubáček.

Lille - Slavia: Gervinho (uprostřed) mezi Čelůstkou (vlevo) a Raguedem

Tehdy byla ve Slavii hodně blbá nálada, v lize tápání, v pohárech hlavně porážky. Teď jsou kulisy úplně jiné. V Edenu se čeká vyprodáno, žhavý večer se blíží. Dokážou se slávisté proti Lille pomstít za Hubáčkovu generaci? „Něco mi říká, že by to mohlo vyjít. Dát první gól a bude živo. Liga mistrů je nejvíc, co může fotbalista v tuzemských poměrech zažít. Svátek se vším všudy. Klukům to moc přeju.“

On sám už z profesionálního fotbalu vycouval. Jako hráč zvládl přes tři stovky ligových zápasů, v rodném Zlíně dělal roky asistenta. V pětačtyřiceti čili předloni se rozhodl pro radikální změnu: „Trenérské řemeslo je dost vachrlaté. Pořád jen někde rajzujete, pracujete, bádáte, co zlepšit. Pak se nepovede pár výsledků a jste na dlažbě. Navíc já nejsem ten typ, který by se někam cpal. A taky přiznávám, že jsem lehce zpohodlněl.“