Ať je zase duha. Sparta a umělá tráva v pohárech: dočká se první výhry?

Sparta hraje v Norsku odvetu 2. předkola Konferenční ligy a hřiště, které na krásném stadionu zblízka obklopují tribuny, má umělou trávu. Aby pro důležitý zápas pohárové kvalifikace byla aspoň „trochu snesitelná“, musí být mokrá.

„Stadion je pěkný, moderní. Těším se,“ vykládal na tiskovce zastupující kapitán Dávid Hancko.

„Ale ta umělka... Co si budeme povídat, je to rozdíl.“

Na umělé trávě před týdnem bojovala Plzeň v předkole Ligy mistrů ve Finsku proti HJK Helsinky a uspěla. Sparta si je vědoma fotbalové převahy nad Vikingem, ale povrch hřiště může rozdíly v herní kvalitě smazat.

Viking Stavanger versus Sparta ve čtvrtek od 19 hodin ONLINE rozhodčí: Kastrati - Hyseni, Muhadri (všichni Kosovo) Pravděpodobná sestava Sparty: Holec - Wiesner, Sörensen, Hancko, Zelený - Pešek, Sadílek, Fortelný, Karabec, Haraslín - Kuchta.

„Pro tělo je to obrovský rozdíl, ten největší je v pohybu, taky cítíte větší únavu. Povrch je tvrdší, míč se chová jinak. Když je tráva pokropená, může se to podobat tomu, jako když prší na přírodní trávník. Pak může být všechno rychlé, což by nám zase mohlo pomoct,“ přemítal Hancko.

Sparťané přípravu na odvetu přizpůsobili už v Praze, pár tréninků absolvovali právě na umělce. „Já na ni hrál léta v Žilině, takže problém nebude,“ ujistil Hancko.

V posledních letech v evropských pohárech hrála Sparta na umělé trávě tři zápasy, ani jednou nevyhrála.

V létě 2014 předkole Evropské ligy ve Zwolle remizovala (1:1), doma pak vyhrála.

Na podzim stejného roku v přímém souboji o postup ze základní skupiny na Young Boys Bern podlehla 0:2. A o rok později v předkole v Thunu remíza 3:3, což jí v součtu s domácí výhrou 3:1 na postup stačilo.

Ve čtvrtek večer ve Stavangeru plichta nestačí, po nerozhodném výsledku 0:0 před týdnem v Praze půjde dál jen vítěz. Sparta poháry nutně potřebuje, především ze sportovního hlediska, z pohledu prestiže klubu a rozvoje hráčů.

Mimochodem, Sparta musí zlomit ještě jednu sérii, o kterou nestojí: v předkolech evropských pohárů vyhrála venkovní zápas naposled před deseti lety v srpnu 2012 na Admiře Mödling (2:0). Od té doby ani ťuk: pět remíza a devět porážek. Hrozivá bilance.

„Věřím, že to zlomíme. Trenér nám dal jasně najevo, že cílem je postup,“ říká slovenský stoper. „Ale jestli musíme, nebo chceme, to už bychom slovíčkařili. Každý z nás chce postoupit. Doma nám to výsledkově nevyšlo, ale snad jsme aktivitou ukázali, že všichni po postupu toužíme.“

Před týdnem na Letné sparťané marně hledali mezery v pevné defenzívě soupeře. A když už se na dostřel dostali, slibné příležitosti neproměnili.

Nelze ani očekávat, že norský protivník na svém stadionu a před bouřlivým publikem hru otevře.

„Možná v úvodu nás zkusí překvapit, budou víc napadat. Ale spíš to nepředpokládám, když jsem viděl, jak u nás slavili remízu,“ podotkl Hancko. „Dobře bránili a vydrželi to devadesát minut, takže v tom asi budou pokračovat. Záleží na nás, co vymyslíme.“

Defenzivní hráz před vlastním pokutovým územím částečně zboří jen sparťanský gól. Pak se musí vikingové vydat na zteč. Jinak budou domácí spoléhat na brejky či standardky jako v pražském utkání.

„Mají jednoduchý přechod do útoku, u nás jsme je sice vždycky zvládli zastavit, ale byli v tom nebezpeční,“ upozornil Hancko.

Vedle povrchu hřiště je pro sparťany jiné i počasí. V době večerního zápasu může být i o patnáct až dvacet stupňů méně, než bylo v posledních dnech v Praze. „I pro nás je příjemnější, když nebude to vedro. Ale všechno, umělku i počasí dejme stranou a soustřeďme se jen na zápas.“