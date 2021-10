Dojatý Hancko: Můj nejdůležitější gól a dětem děkujeme, to jsem nezažil

Bezchybný dozadu, skvělý v podpoře ofenzívy, nebezpečný ze standardních situací. Slovenský reprezentant, který hrál donedávna stopera, nastoupil opět na levém kraji obrany.

„Jsem rád, že jsme se o standardku zase mohli opřít, že nám to zase vyšlo,“ pochvaloval si Hancko.

Vypadáte nadšeně.

Těší mě, že jsme po minulé remíze v Kodani, kde jsme sahali po třech bodech, vyhráli. Že jsme to doma potvrdili.

Ze standardek jste dali dva góly o víkendu v lize ve Zlíně. Teď vám to vyšlo zase. Co za tím je?

Když jsme měli první roh, tak sice Peškův centr soupeř u přední tyče odvrátil, ale já si všiml, že jejich hráč nebyl u mě tak důsledný. Když jsme měli druhý roh, říkal jsem spoluhráčům, ať to na přední tyči strhnou, aby se míč dostal až ke mě. Vyšlo to. Vědel jsem, že ten centr může přijít. Samozřejmě, že pak bylo štěstí, když to do brány zapadl o tyč.

Věděl jste hned, že to byl gól? Sudímu musela pomoci technika, tzv. goal line technology.

Já jsem to viděl hned, ani jsem nepokračoval ve hře a běžel jsem se radovat. Byl jsem přesvědčený, že to bylo v bráně, i když úplně jistý jsem si nebyl. Ale pak jsem se podíval na rozhodčího a ukazoval gól.

Soupeře jste do vyložené šance nepustili, sami jste měli dvě tři. Byl to ideální výkon?

Myslím si, že dobrý byl, ale k dokonalosti bychom se potřebovali ještě zlepšit. Dozadu jsme byli hodně zodpovědní. Ale co nás může mrzet, tak jsou šance v úvodu druhé půle. Mohlo to být v závěru klidnější. Ale zase tohle vítězství o gól je víc cenné, že jsme to dokázali na konci ubránit a uhrát.

Když Pešek a Haraslín šance zahodili, neměl jste obavy, že se vám to vymstí? Tak to přece ve fotbale chodí.

V hlavě vám naskočí, že je to škoda. Ale viděl jsem, jak jsme ochotní hrát dozadu, jak jsme zodpovědní, jak se vracíme. Ve vápně jsme to měli dobře pokryté a věřil jsem, že nulu udržíme.

Atmosféru vytvořilo přes deset tisíc dětí. Jak se vám hrálo?

Hned po zápase jsme to s klukama rozebírali v kabině. Bylo to až dojemné. Když jsem vyběhl na hřiště, šel mi mráz po zádech. Vlilo mi to takovou energii. Bylo to něco, co jsem v životě nezažil. Moc jim děkujeme. Atmosféra vynikající, pozitivní. Věřím, že děcka na ten večer dlouho nezapomenou.

Jak důležitá je výhra na Rangers před nedělním derby se Slavií?

Ověřili jsme si, že můžeme zvládat velké zápasy. Pro nás je to velká motivace a bylo by krásné to potvrdit.