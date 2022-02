Hancko, muž pro poháry. Pro nás je to jako finále, musíme vyhrát, říká

Čtyřiadvacetiletý slovenský reprezentant nebude chybět ani večer v odvetě úvodního kola play off Konferenční ligy v Bělehradě proti Partizanu.

Byť ještě neví, jestli mu trenér Pavel Vrba svěří roli levého stopera, či levého krajního obránce. Obě možnosti jsou ve hře.

Partizan - Sparta od 18.45 hodin ONLINE

Se dvěma góly, které tým nasměrovaly do jarní vyřazovací části evropských pohárů, je také střelcem týmu.

A Sparta minimálně dvě branky potřebuje, aby postoupila do osmifinále. Před týdnem doma totiž podlehla 0:1. „Věřím, že je v našich silách to otočit,“ prohlásil Hancko.

Když ve středu večer v útrobách stadionu Partizanu mluvil na tiskové konferenci, ze stropu viselo lano na šplh a ze stěn basketbalové koše. Na konferenční místnost se změnila stará tělocvična.

Letos jste v pohárech odehrál čtyři utkání v předkole Ligy mistrů, šest duelů v Evropské lize a minulý čtvrtek i souboj v Konferenční lize. A nechyběl ani minutu. Co vy na to?

Těší mě to. Často se probírá můj zdravotní stav... Je to i známka toho, že mám důvěru trenéra, hraju pravidelně. Doufám, že týmu pomůžu i na Partizanu.

O víkendu vám odložili ligu v Jablonci, kde napadlo spoustu sněhu. Přišlo volno vhod?

Může to být spíš výhoda, ještě ten den jsme trénovali. Já osobně i někteří kluci jsme se mohli dát do pořádku, takže dobrý. Od začátku jara máme náročný program. A teď už se zase těšíme, že budeme hrát.

Co od odvety čekáváte? V čem to bude jiné než v Praze?

Každý zápas je jiný. Ale už jsme si osahali, jak hraje Partizan. Pro nás je to jako finále. Musíme vyhrát, máme velkou touhu postoupit. Je mi jasné, že to bude těžké.

V Praze to nevypadalo, že by Partizan byl extra silným soupeřem.

Jednoznačně si myslím, že šanci máme. První chybou by bylo, kdybychom si mysleli, že je to nemožné. Uděláme maximum. Přijde mi to podobné jako loni v létě s Rapidem. Sice jsme odvetu hráli doma, ale taky jsme měli manko. Nutí nás to hrát aktivně dopředu.

Sparťanský obránce Dávid Hancko brání Rayana Cherkiho z Lyonu.

Za trenéra Vrby byla ofenziva vaší silnou stránkou, ale v únoru je vaše útočná činnost chabá. Čím to je?

Uvědomujeme si, že je to problém, který nás trápí. Ale každé mužstvo má během sezony období, kdy z toho vypadne. Doufám, že jsme si to už vybrali. Probírali jsme to s klukama a víme, co změnit. Věřím, že se nám to podaří zlepšit, zlomit. Už jen to, že prohráváme, tak nám pomůže, že budeme hrát dopředu.

V prvním utkání proti Partizanu jste byl nejnebezpečnějším hráčem týmu. Z čeho to vyplynulo?

Trochu ze mě, z mého herního stylu. Ale taky máme jasně dané principy hry, co na kterém postu má hráč plnit. Mrzí mě, že jsme neskórovali. Teď máme druhou šanci.