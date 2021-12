Šťastný týden Hancka. Tak jsme chtěli, chystat se na jaro v pohárech je skvělé

Vítězstvím nad dánským soupeřem si sparťané zajistili třetí příčku v tabulce skupiny A a zároveň účast v jarní části Konferenční ligy.

„Jsem moc rád, že jsme to zvládli. Šlo o hodně a teď můžeme pokračovat v pohárech. To jsme přesně chtěli. Jsem rád za týmový výkon. Bojovali jsme a nechali tam všechno,“ prohlásil Hancko na tiskové konferenci.

Gól jste dal z přímého kopu přízemní střelou podél zdi. Takhle přesně jste to chtěl?

Když si stavěli zeď, tak jsme se dohadoval s Lukášem Haraslínem. Pak jsme si řekl, že to dám já. Přišlo mi, že zeď stojí hodně u přední tyče a myslel jsem si, že tam brankář udělá úkrok. Tak jsem mu to dal na druhou stranu. Kluci mu dobře zakryli výhled a vyšlo to. V minulých zápasech jsem to zkoušel přes zeď, ale to mi nešlo. Tak jsem to zkusil změnit. Hlavně to bylo dobře načasované, chvíli před poločasem. To nám hodně pomohlo a dodalo klid.

Prožíváte šťastný týden. Vaše partnerka Kristýna Plíšková oznámila, že čekáte dítě.

To víte, že jsem šťastný. Ale už jsem to věděl dřív. Řekla mi to právě před zápasem s Rangers a to jsem dal gól. A když jsme to teď oznámili veřejně, tak se to povedlo taky.

A v pondělí máte čtyřiadvacátiny. Jaká bude oslava?

Ještě máme v lize dva důležité zápasy s Bohemkou a s Hradcem. Chceme z nich šest bodů. Proti Bröndby nás to stálo hodně sil, byl těžký terén a není jednoduché v tom běhat a hrát. Až pak bude čas na oslavu.

V jarní části pohárů je Sparta po pěti letech. Ale nemrzí vás, že to nebude v Evropské lize, ale jen v Konferenční lize?

Mrzí mě některé výsledky. Doma s Lyonem jsme mohli uhrát bod, náš výkon nebyl špatný ani tam, i když jsme oba zápasy prohráli. A škoda, že jsme nevyhráli na Bröndby. Ale na druhou stranu jsem rád, jak jsme se předvedli. Pro mě osobně, pořád jsem mladý hráč, je to skvělé, že se přes zimu budeme připravovat na poháry. Za to jsem moc rád a těším se.