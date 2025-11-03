Koho proti Arsenalu nasadit na kraje? Na celý zápas to ještě nevidím, říká Douděra

  18:02
V říjnu kvůli svalovému zranění neodehrál vůbec nic, o víkendu naskočil na sedm minut proti Ostravě. „Co si vybavuju, poprvé se mi ve Slavii stalo, abych chyběl celý měsíc,“ přemítal krajní obránce David Douděra. Vrací se právě včas, v úterý jdou slávističtí fotbalisté v Lize mistrů proti Arsenalu. „Kondice chybí, na celý zápas to nevidím.“
Z jedné Ligy mistrů do druhé. Naposled v základní sestavě nastoupil poslední zářijový den na Interu Milán (0:3), odehrál devětačtyřicet minut a se svalovými potížemi musel střídat.

Přišel o derby na Spartě i reprezentační duely s Chorvatskem a na Faerských ostrovech.

Slavii chyběl také v lize proti Zlínu, v Olomouci a v poháru ve Zlíně. Ale v sobotu proti Baníku ho fanoušci už nadšeně vítali.

Půjde proti Arsenalu od začátku? Jaké má kouč Trpišovský možnosti na pravou stranu?

Kde najít slabou stránku Arsenalu? Mají nejlepší standardky na světě, ví Trpišovský

Bořil i Schranz, kteří za Douděru zaskakovali, jsou zranění. Hašiokovi se moc nevěří.

Nabízí se Moses, jenž tam hrál naposled proti Baníku. A Douděra na druhé straně přes nohu, což si vyzkoušel v národním mužstvu?

I vlevo je totiž nouze. V úvahu připadají Mbodji, hrdina úvodního duelu v Lize mistrů proti Bodö/Glimt má však mezery v defenzivě. A jestli chcete uspět proti Arsenalu, musíte být směrem dozadu stoprocentní. Kdo dál? Oscar, Sadílek, případně Sanyang?

Slavia - Arsenal

výkop: úterý 18.45

rozhodčí: Alijar Agajev - Zejnal Zejnalov, Akif Amirali (všichni Ázerbájdžán)

Předpokládaná sestava Slavie: Markovič – Vlček, Chaloupek, Zima – Moses, Oscar, Zafeirs, Provod, Douděra (Mbodji) – Chorý, Kušej.

Slavia jde proti Arsenalu po čtyřech a půl letech, tenkrát na jaře během čtvrtfinále Evropské ligy u toho Douděra ještě nebyl, v té době nastupoval za Mladou Boleslav. Po remíze 1:1 v úvodním utkání Arsenal v Edenu vyhrál 4:0.

Jak hrát, aby to dopadlo líp?

„Bude to nesmírně složité, těžko se hledají slabiny, když vidíte, v jaké hrají formě a pohodě,“ poznamenal Douděra. „Jak jim čelit? Prostě se nebát hrát.“

Arsenal nedostává góly. V Premier League během deseti kol inkasoval jen třikrát, v Lize mistrů v duelech v Bilbau, s Olympiakosem a Atlétikem Madrid ani jednou. V součtu se všemi soutěžemi mu soupeři nedali branku 686 minut.

„Ani my nedostáváme góly,“ upozornil Douděra na sérii pěti zápasů. „Když se o nás psalo, že se trápíme vepředu, tak jsem si říkal, proč se nevypíchne, že hrajeme dobře dozadu,“ prohodil s úsměvem.

Arsenal sice není jeho oblíbeným týmem, ale letos mu přeje titul, který klub získal naposled v roce 2004.

Slavia - Arsenal v TV: kde sledovat Ligu mistrů živě?

„Jsem typ člověka, že když se někdo o něco dlouho snaží a pořád se mu to nedaří dosáhnout, tak mu to přeju. Letos si za titulem jdou, i když je teprve začátek. Patří mezi favority, přál bych jim to. Jejich hráči jsou neskuteční. Mám je nakoukaný z Fify, když hrajeme s bráchou, beru si je do svého týmu,“ podotkl Douděra.

V úterý si všichni slávisté budou jistě přát, aby měl Arsenal špatný den. A kdo ví, s podporou publika se třeba nečekaný výsledek podaří.

„Fanoušci nás nabíjí, pomáhají nám opravdu hodně. Když víte, že za vámi stojí za jakékoli situace, na hřišti se cítíte mnohem lehčí. Je to jiné než venku,“ řekl Douděra.

