Po Legii to bylo náročné, gól mi pomůže, říká Buchta. Mrzí ho promarněný náskok

Jiří Seidl
  22:21
Zahozenou penaltu v utkání s Legií (1:2) odčinil vrchovatou měrou. David Buchta jeden gól vstřelil, na další nahrál a výrazně se podílel na výhře fotbalistů ostravského Baníku 4:3 nad Austrií Vídeň v úvodním zápase 3. předkola Konferenční ligy.
Michal Kohút a David Buchta slaví ostravský obrat proti Austrii.

Michal Kohút a David Buchta slaví ostravský obrat proti Austrii. | foto: ČTK

Matuš Rusnák z Baníku a Senel Saljic z Austrie v posledních minutách u rohového...
Ostravský trenér Pavel Hapal při utkání s Austrií.
Ostravský Erik Prekop bojuje o míč s Philippem Wiesingerem z Austrie.
Michal Frydrych z Baníku brání míč před Senelem Saljicem z Austrie.
19 fotografií

„Mám radost, že se dneska prosadil, protože tu penaltu hodně těžce nesl,“ prohlásil ostravský trenér Pavel Hapal.

Dodal, že pokud by Baník opět kopal pokutový kop, Buchta byl na něj znovu určený. „Vždy je bezpečně proměňoval... Ostatně Ewe (odchozí opora Ewerton) také několikrát penaltu nedal, ale vždy si vzal balon na další. Jednou zahozenou penaltou se nemůže všechno zbortit.“

I Buchta pak potvrdil, že by na penaltu zase klidně šel. „Jo, pořád mám důvěru, ale je nás určených více, takže by se vidělo podle toho, jak by se kdo cítil. Věřím si pořád, ale záleží na tom, jaká bude příště situace..“

Baník - Austria 4:3, domácí v bláznivém zápase přišli o náskok, spasil je Prekop

Vašemu sebevědomí určitě pomůže i gól Austrii.
Ano, je to psychická pomoc. Minulý týden byl pro mě hodně těžký, docela mě to i položilo na nějaké dva dny. Bylo to náročné. Nezbývá nic jiného, než se z toho oklepat, a svými výkony, góly a asistencemi pomoct týmu, takže jsem rád, že jsem se dneska trefil. A hlavně mě těší vítězství. Doufám, že příští týden ho zopakujeme.

Jak se vám poslouchalo, když fandové po vašem gólu na 2:1 skandovali vaše jméno, což nebývá zvykem?
Nebývá, takže si toho moc vážím. Tady jsou oddaní fanoušci, pro mě nejlepší v republice. Už i ve Varšavě mě podpořili, když po utkání vyvolávali moje jméno. Moc si toho vážím.

Omlouvám se, ale není lepší penaltu napálit třeba bodlem, silou a nepřemýšlet, kam míč umístit?
Kdybyste tam byl, mohl byste si to zkusit. (smích) Řekne se to jednoduše, člověk nad tím přemýšlí, ale byly tam i okolní vlivy, dlouho jsme čekali. Nechci se však na nic vymlouvat. Už je to za mnou, soustředil jsem se na další zápasy a teď se nám povedlo vyhrát.

Radost hráčů Baníku po gólu Davida Buchty v utkání s Austrií.

Asi je snadnější střílet bez větší přípravy jako proti Austrii, než čekat, až vám rozhodčí dá pokyn k penaltě, ne?
Když člověk nemá tolik času na přemýšlení, je to jednodušší. Při tom mém gólu jsem se snažil střílet k tyči a trefil jsem to dobře. Předtím jsme si vytvořili tlak, získali balon, Šíňas (Matěj Šín) mi ho posunul na střed a já mám tyhle střely zpoza vápna rád, takže jsem si věřil.

Utkání ale bylo hodně divoké. Jaké pocity převládají? Vedli jste už 3:1.
Máme radost, že jsme vyhráli, ale jsme i trošku zklamaní, že náskok do odvety není větší. Mrzí mě, že vedeme o dva góly a necháme soupeře srovnat na 3:3. Musíme si to vyhodnotit a příště si to pohlídat.

Stejně jako v předešlém utkání s Duklou vám utekl začátek a už ve čtvrté minutě jste prohrávali. Čím to bylo?
Těžko říct, tentokrát v tom možná byla i nějaká nervozita, ale nevím. Na druhou stranu jsme dobře zareagovali a zvládli utkání otočit ještě do poločasu.

Michal Frydrych z Baníku brání míč před Senelem Saljicem z Austrie.

Jenže stejně jako s Legií Varšava, nad níž jste třikrát vedli, jste náskok neudrželi.
Jo, v poháru se nám stalo potřetí za sebou, že necháme soupeře vyrovnat i nějakými zbytečnými, lacinými góly. Nad tím se musíme zamyslet a příště to zvládnout lépe.

Hosté měli hodně náběhů za obranu a vytvářeli si hodně šancí. Bylo těžké je uhlídat?
Tímhle stylem hry nás zlobili. Fritz vpředu je nepříjemný hráč, dobře balony rozdává, musíme si to víc hlídat. Náběhů tam bylo dost. Musíme se podívat proč. Hráči soupeře tam hodně odskakovali. V příštím zápase se nám to nemůže stávat.

Austria potvrdila, že góly dává, ale i dostává, že?
To jsme věděli. Mají hodně zápasů, kdy jsou schopni dostat čtyři góly a v dalším žádný, zatímco sami čtyř dají. Souboje s nimi jsou gólové, což jsme si ukázali.

Ostravský záložník Michal Kohút střílí na vídeňskou bránu.

Za stavu 3:1 jste mohli přidat i další branky. Proč jste slibné akce nedotáhli?
Měli jsme zachovat více klidu v těch situacích. Vedli jsme tři jedna, nemuseli jsme se nikam hnát, ale když už jsme se do těch akcí dostali, měli jsme je vyřešit lépe. Tím jsme si to udělali těžší.

Zvládáte fyzicky dva duely týdně?
Je začátek sezony, takže není důvod, abychom byli unavení. Máme dostatečnou regeneraci, děláme maximum, abychom byli připravení na každý zápas.

V neděli vás čeká derby s Karvinou...
To bude důležité, v lize jsme ještě nevyhráli, tak snad jsme se utkáním s Austrií dobře naladili a v neděli na to navážeme.

