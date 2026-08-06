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Darida o Besiktasi: Za absenci Trossarda jsem rád. A Černý? Nebavili jsme se

Radomír Machek
  7:23
Vladimír Darida na předsezonní tiskové konferenci Hradce Králové.

Vladimír Darida na předsezonní tiskové konferenci Hradce Králové. | foto: Tane?ek DavidČTK

Vladimír Darida po souboji s Mahmičem z Liberce.
Královéhradecký záložník Vladimír Darida v utkání proti Slovácku
Královéhradecký záložník Vladimír Darida s míčem před Romanem Horákem ze...
Kapitán Hradce Vladimír Darida (vlevo) a Jakub Pira z Ostravy.
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Pro všechny to bude velký zápas, pro Vladimíra Daridu spojený s fotbalově dávnou vzpomínkou. Před 16 lety totiž byl v kádru Plzně u toho, když odolávala tlaku slavného Besiktase ve svém prvním evropském pokusu po dlouhých letech. Jako dvacetiletý mladík, který ani do jednoho zápasu nenastoupil.

Ve čtvrtek bude proti stejnému tureckému soupeři kapitánem a předpokládanou oporou v týmu Hradce.

„Bude to velké utkání. Doufáme, že před vyprodaným stadionem budeme pokračovat v tom, jak se nám proti evropským klubům v posledních zápasech daří,“ očekává Darida před prvním zápasem třetího předkola Evropské ligy, který do Hradce přivádí jeden z nejslavnějších týmů, jež na východě Čech kdy hrály.

Hradec vs. Besiktas

  • První zápas třetího předkola Evropské ligy, ve čtvrtek v 19 hodin, odveta se hraje za týden v Istanbulu.
  • Hradec se v soutěžích UEFA dosud s žádným tureckým soupeřem neutkal.
  • Hradec ve druhém předkole EL vyřadil Tromsö (venku 1:0, doma 3:1), rovněž Besiktas postoupil přes Midtjylland po dvou výhrách (doma 1:0, venku 2:0).
  • Besiktas je s 21 tituly třetím nejúspěšnějším týmem turecké ligy, lépe jsou na tom jen městští rivalové Fenerbahce (28) a Galatasaray (27), v minulé sezoně skončil na čtvrtém místě turecké ligy.
  • Vítěz tohoto dvojzápasu se v závěrečném předkole EL utká s poraženým ze souboje 3. předkola Ligy mistrů mezi Dinamem Záhřeb a Žalgirisem Kaunas (první zápas vyhrálo Dinamo 5:0).
  • Poražený z tohoto dvojutkání si zahraje o účast v hlavní fázi Konferenční ligy s lepším z dvojice Panathinaikos a CSKA Sofia.

Přijíždí soupeř, který svou kvalitou v Hradci dlouho nebyl, bude plno, k tomu turečtí fanoušci. Jak se tým těší na takovou atmosféru?
Moc. Od chvíle, kdy jsem sem přišel a zažil zdejší stadion a fanoušky, jsme tady měli podobný zápas jen se Spartou při oslavách 120 let klubu, potom dvakrát se Slavií na konci sezony a teď Tromsö. Tohle bude možná ještě lepší, jde to stále výš a výš. My se k tomu pokusíme přidat svůj výkon, aby fanoušci mohli na zápas vzpomínat jenom v tom nejlepším.

Co vaši spoluhráči, kteří většinou nemají takové zkušenosti? Spíše tréma, nebo zvýšená motivace?
Hrát před vyprodaným stadionem představuje mimořádnou motivaci, rozhodně by nám to nemělo svazovat nohy.

Bude to váš další náročný zápas v nabitém programu na začátku sezony. Jak se cítíte po fyzické stránce?
Já osobně dobře. Když jsme se po posledním utkání podívali na moje údaje z GPS, bylo to podobné jako ve všech jiných normálních zápasech. A mně osobně celkem vyhovuje, když je zápasů více. Méně se trénuje, je to příjemnější, když se hraje.

Co slavný soupeř? V létě přivedl například Leandra Trossarda, který však po nedávném návratu z mistrovství světa hrát nebude.
Řeknu upřímně, že jsem rád, že hrát nebude. Na druhé straně vím, že místo něj nastoupí další kvalitní hráč, který ho nahradí, Besiktas má dost jiných výborných hráčů.

Na hrotu útoku Besiktase by měl nastoupit korejský útočník O Hjon-kjoa, jenž vstřelil gól české reprezentaci na nedávném mistrovství světa. Jaká je to vzpomínka pro vás, když jste na šampionátu také hrál?
Negativní vzpomínky se pokusím zahnat a věřím, že to dopadne lépe. Samozřejmě je to velmi kvalitní a nebezpečný útočník, na kterého si budeme muset dávat pozor. Není to ale pouze o něm. V celém týmu Besiktase je spousta kvalitních hráčů. Bude to těžké, ale věřím, že jsme silní.

A Václav Černý, se kterým vás pojí česká reprezentace?
Já jsem s ním v kontaktu nebyl. Jestli si s ním něco napsal někdo jiný z kabiny, nevím.

Hradec Králové – Besiktas v TV: Kde sledovat Evropskou ligu a sázkové kurzy

V sobotu po utkání máte narozeniny, gólman Adam Zadražil je má dokonce přímo v den zápasu s Besiktasem. Násobná motivace?
Stejná jako vždycky. Do kabiny samozřejmě dáme nějaké občerstvení, něco tam bude, ale s konkrétním zápasem jsme to nijak nespojovali a asi ani spojovat nebudeme.

Už před prvním zápasem s Besiktasem proběhl los dalšího kola. Nemrzí vás, že Hradec případně nemůže narazit na německý Freiburg, za který jste hrál?
Zajímavé by to asi bylo, ale pochopitelně to neřešíme, v hlavě máme vždycky nadcházející zápasy. I proto, že pro nás je to v těchto dnech opravdu extrémní, hrajeme každé tři nebo čtyři dny. Teď se soustředíme na Besiktas, potom se z Evropské ligy musíme přepnout na českou. To, co by mohlo být za čtrnáct dní nebo za tři týdny v dalších zápasech, v hlavě teď vůbec nemám.

Horejš počítá ztráty, přidal se Vlkanova

Pro všechny to bude svátek, pro mnohé největší zápas kariéry. Avšak ne všichni hráči Hradce do čtvrtečního třetího předkola Evropské ligy budou moci zasáhnout.

Kruté to bude především pro Tomáše Petráška, Tomáše Wiesnera a Adama Vlkanovu. První dva do utkání s istanbulským Besiktasem nepustí zranění, třetího nemoc.

„Mrzí mě, že pro utkání nebudou k dispozici tři hráči, kteří by si zasloužili být součástí tohoto zápasu. Byli důležitou součástí jízdy, díky které jsme si vybojovali evropské poháry,“ poznamenal k těmto třem absencím David Horejš, kouč hradeckého mužstva. „Je to pro nás obrovská ztráta. Hlavně mě to mrzí za ně, o tento zápas se zasloužili a chtěli by být součástí týmu při tak výjimečném utkání, jaké nás čeká.“

Petrášek se zranil v nedělním ligovém zápase na hřišti pražských Bohemians poté, co se po předcházejícím zranění kotníku dával několik měsíců do pořádku. Na svoji životní premiéru v evropském poháru si tak musí počkat, podobně totiž dopadl i ve svém velmi úspěšném angažmá v polském Rakówu Čenstochová.

Wiesner, jedna ze zatím tří letních posil, se zranil už dřív a den po duelu s Besiktasem podstoupí artroskopickou operaci.

A Vlkanova? „V neděli by měl dobrat antibiotika a pomalu začít s tréninkem. Věříme, že se po zápase s Baníkem připojí k týmu a že na odvetu bude už připravený alespoň na nějakou část utkání,“ věří Horejš.

Adam Vlkanova z Hradce Králové a Aziz Kayondo z Liberce během zápasu ve skupině o titul.

Ztráta tří hráčů základního kádru je pro Hradec o to mrzutější, že už v neděli tým čeká domácí ligové utkání s Baníkem Ostrava. A hned ve středu se Hradečtí vydají do Istanbulu k odvetě třetího předkola Evropské ligy, hrát se tam bude ve čtvrtek vpodvečer.

„Věřím, že doma předvedeme odvážný a sebevědomý výkon a vytvoříme si co nejlepší pozici pro odvetu,“ neskrývá optimismus kouč Horejš před úvodním zápasem.

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Kuopion Palloseura vs. Universitatea Craiova //www.idnes.cz/sport
6.8. 17:00
  • 3.33
  • 3.42
  • 2.11
Maccabi Tel Aviv vs. CSKA Sofia //www.idnes.cz/sport
6.8. 18:00
  • 1.97
  • 3.29
  • 3.95
Jagiellonia Bělostok vs. Glasgow Rangers //www.idnes.cz/sport
6.8. 18:00
  • 2.98
  • 3.30
  • 2.34
Red Bull Salcburk vs. Pafos FC //www.idnes.cz/sport
6.8. 19:00
  • 1.55
  • 4.24
  • 5.40
FC Hradec Králové vs. Besiktas Istanbul //www.idnes.cz/sport
6.8. 19:00
  • 3.96
  • 3.63
  • 1.94
KKS Lech Poznaň vs. KÍ Klaksvík //www.idnes.cz/sport
6.8. 19:00
  • 1.13
  • 8.61
  • 17.50
Lincoln Red Imps vs. Omonia Nikósie //www.idnes.cz/sport
6.8. 19:00
  • 5.49
  • 4.28
  • 1.54
PAOK Soluň vs. Anderlecht Brusel //www.idnes.cz/sport
6.8. 19:45
  • 1.70
  • 3.76
  • 4.79
FC Thun vs. Víkingur Reykjavík //www.idnes.cz/sport
6.8. 20:00
  • 1.45
  • 4.72
  • 6.10
Benfica Lisabon vs. Heart of Midlothian FC //www.idnes.cz/sport
6.8. 21:00
  • 1.12
  • 9.48
  • 18.60
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