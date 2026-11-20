Čekali byste, že Slavii dál sleduje? Přišel v létě 2017 s velkou pompou, odkopal jedinou sezonu, pak se vytratil domů na Madeiru, do týmu Marítimo, kde po kariéře pracoval i jako sportovní ředitel. Na čarokrásném zeleném ostrově žije doteď, ale na epizodu v Česku nezapomněl.
„Sleduju, jak se Slavii daří v lize, i když ne naživo, protože už nemám českou televizi. Ale samozřejmě se dívám na Ligu mistrů. Viděl jsem zápas s Arsenalem, podívám se i na Villarreal. Doufám, že vyhrají, tipuju 2:1,“ prozradil pro slávistický web a vypíchl i jedno aktuální jméno: „Wiktor Nowak! Skvělý hráč, líbí se mi, jak hraje.“
Doma si užívá pohodu po kariéře, sleduje, jak synové Bernardo a Francisco válí ve druhé portugalské lize a až ve středu večer sedne k televizi, vybaví si, jak proti Villarrealu pomohl k remíze 2:2: „Skvělá vzpomínka. Tehdy za ně hrál i Rodri, ale moc nenastupoval. Španělé mají samozřejmě spoustu technických hráčů, ale on si Zlatý míč zasloužil, protože je chytrý a když má míč, vždycky ví, co s ním udělat.“
S dalším několikanásobným vítězem Zlatého míče si Danny dokonce mockrát sám zahrál, s Cristianem Ronaldem ho pojí kamarádství. Proto těžce nese, jak smutně nedávno končil v národním týmu: po výměně názorů s trenérem Jorgem Jesusem.
„Jsem z toho smutný. Situace byla opravdu špatná, a to spolu předtím pracovali v Saúdské Arábii. Je mi Cristiana líto,“ povzdechl si. „Je nejlepší na světě, s naší zemí napsal velký kus historie, ale nerespektovali ho dostatečně. Konec jsme čekali od chvíle, kdy opustil reprezentační sraz a vztah už nebyl jako dřív. Doufám, že mu národní tým umožní ještě jeden zápas, aby se mohl rozloučit, jak si zaslouží.“