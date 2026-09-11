Dvougólový Šturm chtěl pomoct víc: Jsme smutní, tři body jsme měli skoro v kapse

„Moje premiéra v Lize mistrů, ale pocity jsou smíšené, protože jsme nakonec prohráli,“ říkal v rozhovoru pro televizi Nova Sport. „Přál bych si, abych mohl týmu pomoci víc.“
Ale co mohl vlastně udělat víc?
Rval se jako nikdy: střílel góly, trápil obranu, obětavě se vracel i do defenzivy. Už ve dvacáté sekundě se z levé strany řítil sám na bránu, ale netrefil ji.
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Slavia - Lens 2:3, domácí mířili k výhře, ale selhali v nastavení. Chyboval Chorý
„Přitom z takových pozic jsem zvyklý góly dávat,“ mračil se, když se přesunul i mezi píšící novináře. „Všichni jsme neskutečně smutní,“ hledal slova. „Fakt nevím, co říct. Vždyť jsme měli tři body skoro v kapse!“
První gól dal v 51. minutě jen pár sekund poté, co hřiště nuceně opustil jeho spoluhráč Mikuláš Konečný, jehož řecký sudí vyloučil za zmaření zjevné brankové šance.
Šturm se na druhé straně hřiště uvolnil kolem obránce a z hranice pokutového území levačkou parádně trefil horní roh brány. Vzápětí se dostal do další šance, ale místo střely ještě přihrával, což byla chyba.
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Nejkratší debut, po něm smršť. Trpišovský o červené: Když chcete vidět faul, vidíte ho
Vedení slávistům vydrželo do 73. minuty, než vyrovnal Sima. A když se zdálo, že utkání skončí remízou 1:1, nažhavený Šturm pálil podruhé. Využil zaváhání brankáře při centru a odražený míč z osmnácti metrů napálil tvrdě polovysokou střelu k tyči. Tentokrát pravačkou.
„Tušil jsem, že by mu právě tenhle zápas mohl vyhovovat. Na hřišti je víc místa, k míči se dostanete bez kontaktu, nemusíte podstupovat tolik soubojů jako v české lize,“ vyjmenovával kouč Jindřich Trpišovský, který Šturma vychválil: „Z naší strany jsem na hřišti viděl spoustu skvělých výkonů a ten jeho mezi ně určitě patřil. Krásné góly jsou jedna věc, ale já bych ocenil hlavně komplexnost výkonu, která byla unikátní.“
Škoda pro Slavii, že Šturmovy trefy nevedly k vytouženému vítězství.
„Samozřejmě jsme zklamaní, ale ukázali jsme, jak skvělý tým máme a že se dokážeme měřit s evropskou špičkou. Ale pak jsme inkasovali dva góly. Bránit v deseti téměř celý druhý poločas je náročné, jenže takový je fotbal,“ pokračoval Šturm.
„Teď se musíme oklepat, protože už za tři dny nás čeká další zápas.“
A ne jednoduchý: Slavia v neděli jede do Teplic.