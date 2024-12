Zítka vzpomíná na Anderlecht: tituly i švihy s Merckxem. Co malý Evenepoel?

Během kariéry strávil osm let v Anderlechtu, který ve čtvrtek v rámci Evropské ligy míří na Slavii. V Belgii mu kdysi nabízeli občanství, získal čtyři tituly, chytal evropské poháry a spřátelil s legendárním Eddym Merckxem, kterému přezdívali Kanibal.

S dovolením ale začněme jinou cyklistickou zajímavostí.

Remco Evenepoel, dvojnásobný olympijský vítěz z Paříže a třetí muž poslední Tour, který hrál až do šestnácti let fotbal za Anderlecht, jako malý kluk prohlásil: Chci být jako Dan Zítka!

Vím, že se o tom psalo. Vtipné je, že já Remca možná trénoval, i když na tuty to dodneška nevím.

Jak to?

Rok 2010, můj poslední v Anderlechtu. Přihlásil jsem se na trenérskou licenci a měl za úkol připravit trénink pro jednu z dětských kategorií. Byli to zhruba devítiletí nebo desetiletí kluci. Remco je ročník 2000, takže by to věkově odpovídalo.