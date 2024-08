Tři zápasy, tři góly, Vašulín po střelecké parádě dává zapomenout na Chorého

Plzeň je v závěrečném play off Evropské ligy, v němž si to o postup do základní fáze rozdá s Heart od Midlothian. Pokud by proti skotskému soupeři neuspěla, přesune se aspoň do hlavní části Konferenční ligy, což je pohárovou soutěž číslo tři.

K postupu výrazně pomohl právě Vašulín, letní akvizice z Hradce Králové a náhrada za Tomáše Chorého, jenž odešel do Slavie.

Jak se vám hraje v pohárech, což se dosud neznal?

S českou ligou to srovnat nejde. Hráči se nebojí hrát jeden na jednoho a jsou daleko rychlejší. Já jsem hlavně rád, že jsme tento náročný dvojzápas zvládli.

Tři zápasy, tři góly. Pochválíte se?

Je to jen začátek sezony. Jsem rád že jsem to odšpuntoval a věřím, že to bude pokračovat dál a dělám taky všechno, abych tohle očekávání naplnil. Ale nejsem v tom sám, celý tým hrál skvěle.

Není pro vás takový vstup do nového angažmá až nad očekávání?

Nechci znít namyšleně, ale já jsem tady od toho, abych dával góly. Pavel Šulc mi to krásně servíruje a pro mě už je to jednoduchá práce.

Nepomohlo vám paradoxně to, že jste úvodní duel v Košících začínal z lavičky?

Sestava je na trenérovi. Ten vychází z toho, jak kdo pracuje na tréninku. Když jsem sem přicházel, tak jsem věděl, že tady bude logicky větší konkurence než v Hradci. Jsem tady, abych týmu pomohl, víc neřeším.

Je tohle pro nového hráče přesně to, co v novém klubu potřebuje?

Jako útočník je pro mě důležité, abych dával góly. Ale je to jen začátek a já hodlám udělat všechno proto, aby to pokračovalo.

Měl jste šanci i na druhou branku. Nelitujete, že to nevyšlo?

Bylo to už hodně z úhlu. Díval jsem se, jestli kluci nejsou v lepší pozici, ale nelogičtější mi tu chvíli přišlo střílet. Bohužel jsem trefil jen tyč.

Roste s povedenými zápasy sebevědomí?

Určitě, ale ne jen mně. Mužstvo má obrovskou kvalitu a zápas od zápasu jsme silnější. Teďka zvládneme další ligové kolo a pak se popereme o Evropskou ligu.