Už jsem ten gól potřeboval, oddechl si Vašulín. Plzni přiblížil postup

V úvodních třech zápasech sezony byl Vašulín pokaždé v základní sestavě plzeňských fotbalistů. Ale na Dukle, proti bývalým spoluhráčům z Hradce Králové ani v Jablonci se neprosadil.

Až v Košicích a z pozice náhradníka. A v důležitém boji o Evropskou ligu. „Je jedno, jestli v lize nebo v poháru. Jsem strašně rád, že to tam padlo zrovna teď,“ líčil Vašulín pro klubovou televizi.

Do hry šel v poločase místo Matěje Vydry za stavu 0:1. „Bylo zřejmé, že musíme změnit typologii hrotového hráče, abychom dostali více fyzické síly do pokutového území. Proto padla volba na Dana Vašulína. To se podařilo, byl to dobrý tah,“ pochvaloval si trenér Miroslav Koubek.

Ve 48. minutě srovnal mladík Jiří Panoš nádherným gólem ze střední vzdálenosti, pak přišlo chvíle Vašulína. Dokončil akci Šulce a běžel se radovat.

„Zápas se pro nás nevyvíjel úplně dobře. Šel jsem tam, abychom minimálně vyrovnali. Jsem rád, že jsem klukům pomohl. Každý gól se počítá,“ řekl Vašulín.

Důležitou první branku v dresu Viktorie Plzeň si připisuje také Daniel Vašulín!

„Bylo to těžké a nepříjemné. Velké dusno, nepříjemný vzduch, soupeř hodně bojovný a rychlý. Kdybychom nedostali ten první gól a vyhráli tady 2:0, bylo by to lepší. Ale s ohledem na to, jak se zápas vyvíjel, je to dobrý výsledek do odvety. Věřím, že doma budeme ještě silnější, znovu vyhrajeme a půjdeme dál.“

V aréně v Košicích, kde má Kryvbas pohárový azyl kvůli válce Ruska s Ukrajinou, měli hosté slušnou podporu fanoušků.

„Na stadionu byli slyšet jen naši fanoušci. Moc těch ostatních tady nebylo. Naši fanoušci nám hodně pomohli.“