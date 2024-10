Nedokážeme využít šance a to nás stojí body, ví plzeňský útočník Vašulín

Ještě předtím ale plzeňský tým podržel brankář Jedlička, když lapil penaltu nařízenou za ruku Jemelky. Viktoria si tak po nečekané remíze z úvodního kola soutěže ve Frankfurtu a ligovém duelu s Mladou Boleslaví připsala třetí nerozhodný výsledek v řadě. Tentokrát bezbrankový.

Byla to velká šance. Co scházelo, aby skončila gólem?

Kousek. Nejdřív jsem koukal na Cadua, že bych mu to dal zpátky proti noze. Ale šel s ním obránce, tak jsem si vzal balon pro sebe a moje myšlenka byla zakončit na první tyč. Kluci mi po zápase říkali, že jsem to mohl ještě dávat pod sebe, ale já sledoval brankáře a nevšiml si toho.

Krátce po přestávce jste naopak mohli inkasovat z penalty, jak vám v tu chvíli bylo?

Byla to nešťastná ruka ve vápně, naštěstí Jedla (Martin Jedlička) nás zachránil od inkasované branky. Celkově jsme ale v tom zápase ztratili dva body. Byli jsme lepším týmem, vytvořili si nějaké příležitosti, ale neřešíme dobře finální fázi. Stejně jako s Boleslaví jsme nedokázali šance dotáhnout ke gólu a to nás pak stojí body.

Jak citelná ztráta to pro vás je?

Soupeř měl svoji kvalitu i individuálně dobré hráče, ale kromě penalty jinou šanci myslím neměl. My nechytili začátek druhé půle, pak nás podržel gólman a bylo na nás, abychom utkání překlopili na naši stranu. Tlačili jsme se do útoku, ale branku bohužel nevstřelili a vyplynula z toho bezbranková remíza.

Poprvé jste nastoupil v útoku s Brazilcem Ricardinhem, jak spolupráce fungovala?

Musím říct, že za mě dobrý. Ricardinho je hodně v pohybu, hledá si prostory. My jsme druhý poločas kromě úvodu měli víc ze hry a dostávali se do brejkových situací. Ale budu se opakovat, nedokázali je využít.

Hned v neděli vás před reprezentační pauzou čekají doma v lize Pardubice. Na výhru čekáte již čtyři zápas, bude o to důležitější získat tři body?

Věřím, že v neděli to napravíme, vstřelíme branky a dostaneme se zpátky na vítěznou vlnu. S Pardubicemi to bude další důležitý zápas, který musíme bezpodmínečně vyhrát. Přes to nejede vlak! Věřím, že to zvládneme.