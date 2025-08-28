Šín s Rigem na přestup nemyslí, proti Celje nám maximálně pomůžou, věří Holzer

Jiří Seidl
  14:20
Hráč pro evropské poháry. V takové pozici byl až do nedávného šestého kola první ligy záložník ostravského Baníku Daniel Holzer. Naskočil do všech pěti zápasů v předkolech Evropské a Konferenční ligy, přičemž proti Legii Varšava (2:2, 1:2) a Austrii Vídeň (4:3, 1:1) byl pokaždé v základní sestavě. V Celje (0:1) odehrál druhý poločas. Zato v lize poprvé a na celé utkání nastoupil až v neděli proti Slovácku (2:0).
6 fotografií

Že by se Holzerova pozice nyní otočila? „Tak to není otázka úplně na mě,“ usmál se fotbalista. „Ale jsem připravený na každý zápas a je na trenérovi, jak rozhodne.“

Trenér Pavel Hapal zatím sestavy hodně mění...
Má nás k dispozici moc, takže se snaží únavu rozložit na více hráčů, což naprosto respektuji. Jestli v odvetě nastoupím, netuším, ale hlavně si přeji, abychom se dostali do skupinové fáze Konferenční ligy a aby zápasů bylo co nejvíce. Všichni chceme hrát dvakrát týdně a méně trénovat (úsměv) takže věřím, že se nám to podaří.

Upřímně, hrajete raději zápasy evropských pohárů, anebo ty ligové?
Každou minutu na hřišti si užívám. Už mám nějaký věk, takže čím více zápasů odehraju, tím to pro mě bude lepší. A jestli jde o ligu, nebo poháry, v tom není velký rozdíl. Hrajeme za Baník Ostrava a to musíme podávat takové výkony, aby na nás fanoušci a všichni okolo byli hrdí.

Rubat budeme naplno, slibuje Baník. Připravíme peklo, věří kouč Hapal

V tomto ročníku evropských pohárů se utkáváte už se třetím protivníkem. Jak náročné to je psychicky?
Náročné to je, a obzvlášť nyní, protože před námi je poslední zápas předkola, poslední pokus, jak se dostat do skupinové fáze soutěže. V ní už přece jen máte více zápasů, v nichž sbíráte body, a na konci se ukáže, jak dopadnete.

Kolem Matěje Šína a Tomáše Riga se stále rojí dohady o jejich možném odchodu z Baníku. Museli jste jim vy starší domlouvat, aby případné přestupy neměli v hlavě?
Žádný zásah jejich starších spoluhráčů nebyl. Zrovna tihle dva jsou inteligentní kluci, takže něco takového úplně nepotřebovali. A uvidíme večer. Samozřejmě jsou připraveni do zápasu a věřím, že nám maximálně pomůžou.

Vstoupit do diskuse
