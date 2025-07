Další země do fotbalové sbírky. Sparta ještě nikdy nehrála tak daleko na východě

Ve čtvrtek od 18 hodin v Aktobe, půlmilionovém městě zhruba 100 kilometrů od hranic s Ruskem, vyzve tamní FK v úvodním utkání 2. předkola Konferenční ligy.

A ať už dvojzápas dopadne jakkoliv, Sparta si přidá dalšího soupeře a další zemi na už tak bohatý seznam týmů, s nimiž se v pohárech střetla.

Aktobe – Sparta Praha Ve čtvrtek od 18 hodin ONLINE

Kazachstán je však s přehledem nejvzdálenější destinací, kterou dosud navštívila.

„Pro mě to bude nejdelší let v životě a že bych se úplně těšil, to se říct nedá,“ smál se před odletem obránce Jaroslav Zelený.

Ale zpátky ke sparťanským soupeřům z let minulých.

Hned jejich první pohárová (nebudeme-li brát v úvahu účasti ve Středoevropském poháru pro užší okruh zemí v meziválečném období) destinace byla poměrně exotická. V září 1964 vyzvali v tehdejším Poháru vítězů pohárů kyperský Anorthosis Famagusta a postoupili po výsledcích 10:0 a 6:0. V dalším kole už ale nestačili na anglický West Ham.

Sparťanský trenér Brian Priske (uprostřed) mluví k hráčům před tréninkem.

Mimochodem, zajímavostí je, že Aktobe vzniklo až zhruba dva a půl roku poté, v únoru 1967.

A když započala zmíněná sparťanská série nepřetržitých účastí v evropských pohárech, měl před sebou kazachstánský klub ještě dlouhých 23 let, než se do nich podívá vůbec poprvé.

Kde všude Sparta hrála v evropských pohárech? Navštívené země: Kypr, Anglie, Švýcarsko, Polsko, Srbsko, Norsko, Belgie, Španělsko, Maďarsko, Německo, Itálie, Lucembursko, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Portugalsko, Island, Rumunsko, Turecko, Rusko, Francie, Skotsko, Ukrajina, Švédsko, Severní Irsko, Rakousko, Nizozemsko, Řecko, Gruzie, Bosna a Hercegovina, Severní Makedonie, Moldavsko, Slovinsko, Lotyšsko, Slovensko, Izrael, Estonsko, Irsko, Kazachstán.

To už měla Sparta na kontě několik nadmíru povedených ročníků. Třeba hned v sezoně 1983/1984 - v prvním kole Poháru UEFA senzačně vyřadila Real Madrid, když památný vítězný gól na 3:2 na Letné tehdy dával Stanislav Griga. Na Santiago Bernabéu pak sparťané uhráli postupovou remízu 1:1.

Nakonec dokráčeli až do čtvrtfinále. Postupně vyřadili ještě polskou Lodž, anglický Watford a nestačili až na chorvatský (tehdy pochopitelně jugoslávský) Hajduk Split.

Čtyři soupeři, čtyři různorodé destinace. A když si sečtete délky letu do každé z nich, zjistíte, že vás vyjdou na podobnou, ne-li kratší dobu, než let do Kazachstánu, který sparťané v úterý po poledni absolvovali.

I to je důkaz, jak bizarně účast Aktobe a dalších mimoevropských zemí a týmů v soutěžích UEFA působí.

„Celý ten trip bude extrémně náročný, ta dlouhá cesta je jenom začátek,“ tušil Zelený.

Stadion FK Aktobe, kde Sparta odehraje úvodní zápas 2. předkola Konferenční ligy.

Časový posun tři hodiny, v létě úmorné vedro a minimum srážek. To pro fotbal nejsou ani zdaleka ideální podmínky. Stadion v Aktobe, jenž pojme zhruba 13 tisícovek diváků, sice disponuje přírodním trávníkem, ale ten byl den před utkáním v bídném stavu. Pořád ale bude nejspíš příjemnější než jakákoli umělka, na které se Spartě dlouhodobě nedaří.

Třeba před třemi lety s norským Vikingem Stavanger, což je utkání, které se v souvislosti s tím čtvrtečním často připomíná, jelikož nabízí hned několik paralel: druhé předkolo Konferenční ligy, proti houževnatému a nevyzpytatelnému outsiderovi a na lavičce opět Brian Priske, kterého čeká (obnovená) pohárová premiéra.

„Nebavili jsme se o tom, ale mě samotného napadlo, že je to podobná situace. Já jsem byl tehdy v týmu čerstvě,“ vzpomínal Zelený, jenž ve Stavangeru otevíral skóre a dal sparťanům naději.

Tentokrát je situace odlišná v tom, že mají výhodu domácí odvety.

Ale jinak je v sázce to stejné: naděje, že na podzim nebudou v Evropě chybět.

Ačkoli si jeden může říct, že účast v Konferenční lize vzhledem k destinacím, z nichž pochází velká část jejích účastníků, může být kvůli náročnému cestování spíš přítěží.

Takhle ale Sparta uvažovat nechce.

„Je to pro nás důležitá soutěž. Dáváme jí velkou váhu a chceme postoupit do hlavní fáze,“ zdůraznil Priske.

Trávník na stadionu FK Aktobe.

Navíc jí dává celkem obstojnou šanci, že rozšíří zmíněnou sbírku navštívených zemí. Momentálně jich má na kontě 38, s Kazachstánem 39. A které schází? Z Evropy například Finsko, Litva, Albánie, Kosovo či Bělorusko, to si však v nejbližší době určitě nedoplní.

Mimochodem, pokud postoupí do 3. předkola, může se třeba vydat do Arménie, kde také dosud nebyla. Ararat ale musí vyřadit rumunskou Univerzitu Kluž. A Sparta pochopitelně nesmí vypadnout s Aktobe.

Jak ve čtvrtek dvojzápas rozehraje?