Rayo znovu vyzrálo na Štrasburk, ve finále Konferenční ligy vyzve Crystal Palace

Autor: ,
  23:18
Ve finále Konferenční ligy se 27. května v Lipsku utkají fotbalisté Crystal Palace a Rayo Vallecano. Anglický nováček v soutěži zdolal Šachtar Doněck i podruhé, tentokrát doma 2:1. Španělský zástupce zvítězil ve Štrasburku stejně jako před týdnem na svém hřišti 1:0.
Alemao slaví branku Rayo Vallecano. | foto: Reuters

Oba týmy jsou v evropském finále poprvé.

Crystal Palace dospěl až k rozhodujícímu zápasu o třetí pohárovou trofej hned při své premiérové účasti na evropské scéně. Jeho dvoubrankový náskok z prvního zápasu, který se hrál na neutrální půdě v polském Krakově, nebyl v odvetě ani na chvíli ve vážném ohrožení.

Lídr ukrajinské ligy měl v základní sestavě sedm Brazilců a dva z nich hráli v prvním poločase výrazné role. Nejprve si obránce Henrique srazil centr do vlastní sítě, ale po devíti minutách přihrál Eguinaldovi na vyrovnávací gól. Ještě předtím se radovali domácí, ale jen chvíli, než jejich španělskému útočníkovi Pinovi sebral gól videorozhodčí pro těsný ofsajd.

Francouz Mateta mohl postupové šance Šachtaru definitivně pohřbít už v závěru prvního poločasu, ale jeho nůžky zastavila tyč. Po změně stran to udělal senegalský kanonýr Sarr a pro nejlepšího střelce soutěže to byl už devátý gól.

Crystal Palace v anglické lize po víkendovém debaklu 0:3 od Bournemouthu klesl na 15. místo, a jestli chce být v pohárové Evropě i na podzim, musí uspět ve finále. V něm narazí na Rayo Vallecano, které se na pohárovou scénu vrátilo po 25 letech od své účasti ve čtvrtfinále tehdejšího Poháru UEFA.

Štrasburk vyhrál bez porážky ligovou část soutěže, v minulém kole zlikvidoval dvoubrankové manko a Mohuč vyprovodil čtyřbrankovým debaklem. Podruhé se mu ale už podobný obrat nepodařil. Jedenáctý tým španělské ligy byl nad jeho síly, když se stejně jako před týdnem v Madridu trefil Brazilec Alemao.

Hosté náskok udrželi i za cenu zdržování hry, které slovenský rozhodčí Kružliak v závěru dvakrát ocenil žlutou kartou. V nastavení mohl alespoň srovnat Paraguayec Enciso, ale jeho nepovedenou penaltu argentinský brankář Batalla zneškodnil.

Konferenční liga
7. 5. 2026 21:00
RC Štrasburk RC Štrasburk : Rayo Vallecano Rayo Vallecano 0:1 (0:1)

první zápas 0:1 - postupuje tým Rayo Vallecano

Góly:
Góly:
42. Alemão
Sestavy:
Penders – Doué, Omobamidele, Chilwell (46. Nanasi) – Moreira, el-Murábet (67. Amo-Ameyaw), Doukouré, V. Barco, Ouattara – Enciso, Godo.
Sestavy:
Batalla – Rațiu, Lejeune, Ciss, Chavarría – U. López (85. Gumbau), Valentín – De Frutos (78. Balliu), Achúmáš, Palazón (78. Díaz) – Alemão (65. Camello).
Náhradníci:
Johnsson, Kerckaert – Amougou, Becker, Bosey, Høgsberg, Kodia, Luís, Oyedele, Yassine.
Náhradníci:
Cárdenas, Molina – Álvaro García, Mendy, Espino, Trejo.
Žluté karty:
17. Omobamidele, 80. Moreira
Žluté karty:
85. U. López, 86. Valentín, 89. Batalla
Konferenční liga
7. 5. 2026 21:00
Crystal Palace Crystal Palace : Šachtar Doněck Šachtar Doněck 2:1 (1:1)

první zápas 3:1 - postupuje tým Crystal Palace

Góly:
25. Henrique (vla.)
52. I. Sarr
Góly:
34. Eguinaldo
Sestavy:
Henderson (C) – Richards, Lacroix, Canvot – D. Muñoz (89. Hughes), Wharton (88. Clyne), Kamada (88. Lerma), Mitchell – I. Sarr, Mateta (66. Strand Larsen), Pino (78. Johnson).
Sestavy:
Riznyk – Henrique, Matvijenko (C), Bondar, Tobías (27. Ghram) – Očeretko (56. Newerton) – Eguinaldo, Gomes, Pedrinho (75. L. Ferreira), A. Santana (46. Isaque) – Elias (56. L. Traoré).
Náhradníci:
Benítez, R. Matthews – Cardines, Devenny, Rijád, Rodney.
Náhradníci:
Tvardovskij – Azarovi, Bondarenko, Kryskiv, Meirelles, Nazaryna, Obah.
Žluté karty:
Žluté karty:
15. Bondar

Rozhodčí: Alejandro Hernández (Španělsko)

Počet diváků: 23080

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

Kuopion Palloseura
0:2
KKS Lech Poznaň
KKS Lech Poznaň
1:0
Kuopion Palloseura
Noah Armavir
1:0
AZ Alkmaar
AZ Alkmaar
4:0
Noah Armavir
HŠK Zrinjski Mostar
1:1
Crystal Palace
Crystal Palace
2:0
HŠK Zrinjski Mostar
Jagiellonia Bělostok
0:3
Fiorentina
Fiorentina
2:4P
Jagiellonia Bělostok
Škendija Tetovo
0:1
Samsunspor
Samsunspor
4:0
Škendija Tetovo
KF Drita
2:3
NK Celje
NK Celje
3:2
KF Drita
SK Sigma Olomouc
1:1
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
1:2
SK Sigma Olomouc
Omonia Nikósie
0:1
HNK Rijeka
HNK Rijeka
3:1
Omonia Nikósie
KKS Lech Poznaň
1:3
Šachtar Doněck
Šachtar Doněck
1:2
KKS Lech Poznaň
AZ Alkmaar
2:1
AC Sparta Praha
AC Sparta Praha
0:4
AZ Alkmaar
Crystal Palace
0:0
AEK Larnaka
AEK Larnaka
1:2P
Crystal Palace
Fiorentina
2:1
Raków Čenstochová
Raków Čenstochová
1:2
Fiorentina
Samsunspor
1:3
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
0:1
Samsunspor
NK Celje
0:4
AEK Atény
AEK Atény
0:2
NK Celje
SK Sigma Olomouc
0:0
Mohuč
Mohuč
2:0
SK Sigma Olomouc
HNK Rijeka
1:2
RC Štrasburk
RC Štrasburk
1:1
HNK Rijeka
Šachtar Doněck
3:0
AZ Alkmaar
AZ Alkmaar
2:2
Šachtar Doněck
Crystal Palace
3:0
Fiorentina
Fiorentina
2:1
Crystal Palace
Rayo Vallecano
3:0
AEK Atény
AEK Atény
3:1
Rayo Vallecano
Mohuč
2:0
RC Štrasburk
RC Štrasburk
4:0
Mohuč
Šachtar Doněck
1:3
Crystal Palace
Crystal Palace
2:1
Šachtar Doněck
Rayo Vallecano
1:0
RC Štrasburk
RC Štrasburk
0:1
Rayo Vallecano

