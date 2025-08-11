Zklamání po skalpu mistra, Evropská liga bez Crystal Palace. Odvolání nic nezměnilo

Crystal Palace v minulé sezoně vyhrál Anglický pohár a získal první velkou trofej. Tím si zajistil účast v Evropské lize a návrat do evropských pohárů, ve kterých naposledy startoval v roce 1998.
Liverpoolu vstup do sezony nevyšel, první triumf v superpoháru slaví Crystal Palace
UEFA však minulý měsíc kvůli vazbám na Lyon, který se kvalifikoval do stejného poháru, přeřadila londýnský klub do Konferenční ligy.
Kontrolní podíl v Crystal Palace má totiž John Textor, který je současně předsedou společnosti vlastnící francouzský klub. Textor, jenž vlastní i brazilské Botafogo a belgický Molenbeek, sice v červnu prodal 43 procent v klubu krajanovi Woodymu Johnsonovi, UEFA ale rozhodnutí nezměnila.