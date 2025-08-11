Zklamání po skalpu mistra, Evropská liga bez Crystal Palace. Odvolání nic nezměnilo

Autor: ,
  13:10
Anglický fotbalový klub Crystal Palace neuspěl u sportovní arbitráže s odvoláním proti přeřazení z Evropské do Konferenční ligy kvůli majetkovým vazbám na Lyon. CAS to uvedl na svém webu. Dva kluby se stejným majitelem nesmí startovat ve stejném evropském poháru, místo londýnského celku si druhou nejvýznamnější soutěž zahraje Nottingham.
Fotbalisté Crystal Palace se radují z triumfu v anglickém superpoháru, v němž...

Fotbalisté Crystal Palace se radují z triumfu v anglickém superpoháru, v němž porazili Liverpool. | foto: Reuters

Milos Kerkez (vlevo) z Liverpoolu a Daniel Muňoz z Crystal Palace v souboji o...
Zklamaný Mohamed Salah poté, co Liverpool v anglickém superpoháru podlehl...
Fotbalisté Crystal Palace s trofejí pro vítěze anglického superpoháru.
Zklamaní fotbalisté Liverpoolu po porážce v anglickém superpoháru s Crystal...
35 fotografií

Crystal Palace v minulé sezoně vyhrál Anglický pohár a získal první velkou trofej. Tím si zajistil účast v Evropské lize a návrat do evropských pohárů, ve kterých naposledy startoval v roce 1998.

Liverpoolu vstup do sezony nevyšel, první triumf v superpoháru slaví Crystal Palace

UEFA však minulý měsíc kvůli vazbám na Lyon, který se kvalifikoval do stejného poháru, přeřadila londýnský klub do Konferenční ligy.

Kontrolní podíl v Crystal Palace má totiž John Textor, který je současně předsedou společnosti vlastnící francouzský klub. Textor, jenž vlastní i brazilské Botafogo a belgický Molenbeek, sice v červnu prodal 43 procent v klubu krajanovi Woodymu Johnsonovi, UEFA ale rozhodnutí nezměnila.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

3. předkolo

Shelbourne FC vs. HNK Rijeka //www.idnes.cz/sport
12.8. 20:45
  • 4.99
  • 3.85
  • 1.65
Kuopion Palloseura vs. RFS Riga //www.idnes.cz/sport
14.8. 17:00
  • 2.17
  • 3.64
  • 3.03
FC Midtjylland vs. Fredrikstad FK //www.idnes.cz/sport
14.8. 18:00
  • 1.33
  • 5.31
  • 8.12
Brann Bergen vs. BK Häcken //www.idnes.cz/sport
14.8. 19:00
  • 1.50
  • 4.68
  • 5.38
RZ Pellets Wolfsberger AC vs. PAOK Soluň //www.idnes.cz/sport
14.8. 19:00
  • 2.97
  • 3.17
  • 2.41
Noah Armavir vs. Lincoln Red Imps //www.idnes.cz/sport
14.8. 19:00
  • 1.28
  • 5.47
  • 9.50
Breidablik vs. HŠK Zrinjski Mostar //www.idnes.cz/sport
14.8. 19:30
  • 2.36
  • 3.20
  • 3.02
Šachtar Doněck vs. Panathinaikos Atény //www.idnes.cz/sport
14.8. 20:00
  • 1.69
  • 3.76
  • 4.85
FC Utrecht vs. Servette Ženeva //www.idnes.cz/sport
14.8. 20:00
  • 1.62
  • 4.40
  • 4.60
KF Drita vs. FCSB //www.idnes.cz/sport
14.8. 20:00
  • 3.44
  • 3.56
  • 2.03
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

3. předkolo

Kompletní los

Nejčtenější

Obrovská chyba, mrzí mě to, reaguje Chorý. Jaký mu hrozí trest za úder do rozkroku?

Až do nedělního odpoledne žádnou červenou kartu v lize neviděl. Slávistický útočník Tomáš Chorý čekal 241 zápasů, ten další na Slovácku (1:0) už nedohrál. A předvedl pořádný zkrat. Gólový habán totiž...

Zřejmě slušnej oddíl! Ústí táhne, návštěvy má vyšší než při postupu do ligy

Fotbalová horečka, která nezpůsobuje bolest hlavy, ale dělá naopak dobře, v Ústí nad Labem stoupá. Přes tři tisícovky fanoušků na druholigový zápas s béčkem pražské Sparty a v konkurenci oslav...

Rangers - Plzeň 3:0, skotská lekce v boji o Ligu mistrů, český tým vůbec nestačil

Plzeňským fotbalistům se postup do závěrečného předkola kvalifikace Ligy mistrů výrazně vzdálil. Ve Skotsku podlehli Rangers po slabém výkonu jednoznačně 0:3 a v domácí odvetě, která se hraje příští...

Sparta - Ararat 4:1, domácí rychle prohrávali, k obratu vedl svižný výkon

Sparťanští fotbalisté nakročili do závěrečné fáze kvalifikace Konferenční ligy. V úvodním utkání 3. předkola po nepovedeném začátku, kdy v sedmé minutě inkasovali a následně hru výrazně zlepšili,...

Baník - Austria 4:3, domácí v bláznivém zápase přišli o náskok, spasil je Prekop

Pořádně divoký zápas viděli fanoušci v Ostravě. Fotbalisté Baníku na úvod 3. předkola Konferenční ligy porazili Austrii Vídeň 4:3. Už po čtyřech minutách prohrávali, pak výsledek otočili na 3:1, ale...

Co ukázala repríza finále? Sparta body sbírá, ale pořád má na čem pracovat

Není to tak dlouho, co se zabořila oběma nohama do bahnitého dna. Malovala si, jak zbabranou sezonu aspoň částečně zachrání a vyhraje domácí pohár, jenže byla bez šance. Neschopná cokoli vymyslet,...

11. srpna 2025  11:01

Lídrovy standardky, vzpoura Artisu. Expert k bitvě o Brno: Ligová podívaná!

Ozdoba fotbalového víkendu, páteční druholigová bitva o Brno mezi Artisem a Zbrojovkou, nadchla nejvíc kulisou na vyprodaném stadionu v Králově Poli. Remíze 2:2 přihlíželo 8 193 diváků. Bavit se měli...

11. srpna 2025  10:52

Nedostatky máme, ale herní tvář také, říká Kadeřábek. Se startem je spokojený

Po deseti letech v bundeslize má za sebou čtyři zápasy v české nejvyšší fotbalové soutěži, v nichž odehrál plný počet minut. „Zatím je brzy něco hodnotit, jsme na začátku sezony. Ale ve fotbale se...

11. srpna 2025  10:02

Přes 9 tisíc lidí na zápas. Liga se přiblížila diváckému rekordu, ten je z devadesátek

Čistý čas hry sice klesá, což bylo (nejen) o víkendu tématem pro ligové trenéry. Přesto se na tribuny stadionů fanoušci valí v rekordních počtech. Víkendové čtvrté kolo nejvyšší soutěže toho bylo...

11. srpna 2025

NEJ Z LIGY: Trpišovský by vrátil podavače, podivné vyloučení i rozbitá Dukla

Sice mají pořád stejný počet bodů, v čele ligové tabulky se ale točí kvůli skóre. Fotbalovou Chance Ligu po čtvrtém kole vede Slavia před Spartou a nováčkem ze Zlína. Ten doma přehrál Mladou Boleslav...

11. srpna 2025  8:30

Baník tíží program, v lize dál čeká na výhru. Vždy uděláme chybu, mrzí Šmardu

Výsledkové trápení ostravských fotbalistů pokračuje. Po domácí prohře 1:2 v derby s Karvinou dále čekají na první ligovou výhru v letošní sezoně. A do toho se ještě Baník rve v evropských pohárech, v...

11. srpna 2025  8:08

Střihavka po derby: Odchod do kabiny byl bolavý. Bod se hodí, ale měli jsme vyhrát

Chvíli už to vypadalo na další klasiku v podání pardubických fotbalistů. Do nedělního derby v Hradci Králové vlétli, soupeře přesně podle plánu zaskočili velkou aktivitou. Jen za první půli si...

11. srpna 2025  7:47

Chramosta sestřelil Bohemians, i tak mu Ďolíček tleskal: Měl jsem na krajíčku

V posledních dvou zápasech zajistil pro Jablonec šest prvoligových bodů. Před týdnem zrežíroval fotbalový útočník Jan Chramosta dvěma zásahy domácí výhru nad Hradcem Králové 2:0, v neděli ve 4. kole...

11. srpna 2025  7:33

Priske: Omlouvám se čtvrtému sudímu. Ale frustruje mě, když dostáváme nakopáno

Dlouho hodnotil zápas bez emocí, ale při poslední otázce se rozjel. Když měl Brian Priske, kouč fotbalové Sparty, odpovědět, jak moc české lize škodí, že se hraje málo čistého času, mluvil dlouze a...

11. srpna 2025  7:03

Emoce na Letné: Nenecháme na sebe řvát. Být v jedenácti, máme body, řekl Janotka

Už během prvního poločasu si mezi lavičkami s protějškem Brianem Priskem vyměňovali drsná slova. „Nenecháme na sebe pořvávat. My jsme takoví,“ prohlásil trenér olomouckým fotbalistů Tomáš Janotka po...

10. srpna 2025  23:44

Přidejte recenzi své školce a vyhrajte zajímavé ceny
Přidejte recenzi své školce a vyhrajte zajímavé ceny

Svou recenzi můžete přidat zde Přidat svou zkušenost » Po skončení soutěže eMimino vylosuje výherce, které zkontaktuje pomocí soukromé zprávy, kde...

Krčík si po vítězné penaltě proti Baníku oddechl. Pak uznal: Ke konci to byla bitva

Celý zápas dirigoval obranu, ve druhé půli si pak postavil balon na puntík a z penalty rozhodl o výhře karvinských fotbalistů v derby proti Baníku. „Ještěže na tu střelu byl Domino krátký,“...

10. srpna 2025  22:26

Sparta - Olomouc 1:0, málo zábavy i gólů, rozhodl Rrahmani, hosté dohrávali v devíti

Sparťanští fotbalisté vyhráli, ale fanouškům moc zábavy nenabídli. Proti Olomouci se v utkání 4. kola Chance Ligy prosadil jen Rrahmani a zajistil vítězství 1:0. Hosté, kteří po vyloučení gólmana...

10. srpna 2025  19:10,  aktualizováno  22:06

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.