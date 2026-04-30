Crystal Palace otevřel skóre v Krakově, kde Šachtar hraje poháry kvůli ruské agresi na Ukrajině, už po 21 vteřinách hry nejrychlejší brankou v historii soutěže. Na konci povedené kombinační akce stál Sarr. Senegalský reprezentant se osmou trefou v sezoně Konferenční ligy dotáhl v čele tabulky střelců na Ishaka (Poznaň) a Mouandilmadjiho (Samsunspor). Dosud padl v soutěži gól nejdříve po 32 sekundách.
Po změně stran vyrovnal Očeretko, jenže poté vrátil hostům vedení Kamada a v 84. minutě zvýraznil jejich výhru střídající Larsen. Londýnský tým má nakročeno k tomu, aby hned při své premiérové pohárové účasti došel až do finále.
|
První zápas zvládlo lépe i Vallecano. O jediný gól v Madridu se postaral hlavou útočník Alemao. Španělský celek doma v sezoně Konferenční ligy vyhrál šesté ze sedmi utkání. Také Štrasburk se bude spoléhat na vlastní stadion, kde v tomto ročníku soutěže v šesti duelech ještě neprohrál. Ve čtvrtfinálové odvetě doma rozdrtil 4:0 přemožitele Olomouce Mohuč, přestože v úvodním zápase v Německu podlehl 0:2.
Finále v Lipsku se odehraje 27. května.
47. Očeretko
1. I. Sarr
58. Kamada
84. Strand Larsen
Riznyk – Tobías, Bondar, Matvijenko (C), Henrique – Očeretko (83. Nazaryna) – A. Santana, Pedrinho (74. Bondarenko), Gomes (65. Isaque), Eguinaldo (74. Newerton) – Elias (83. L. Traoré).
Henderson (C) – Canvot, Lacroix, Richards – Mitchell, Kamada (90. Lerma), Wharton, D. Muñoz – Pino (73. Johnson), Mateta (65. Strand Larsen), I. Sarr.
Tvardovskij – Marlon, Azarovi, Ghram, L. Ferreira, Meirelles, Obah.
R. Matthews, Benítez – Clyne, Hughes, Sosa, Rijád, Cardines, Devenny.
31. Očeretko, 38. Tobías, 52. Henrique
44. Pino, 56. Canvot
Rozhodčí: Zwayer – Kempter, Dietz (všichni Německo)
54. Alemão
Batalla – Rațiu, Lejeune, Ciss, Chavarría – Palazón (88. Camello), Valentín (C), U. López (90+4. Gumbau) – Achúmáš, Alemão (64. Díaz), De Frutos (88. Espino).
Penders – Høgsberg, Omobamidele, Chilwell – Ouattara, Doukouré, el-Murábet (90+5. Oyedele), Moreira – Enciso – Emegha (C) (83. Nanasi), Godo (68. Amo-Ameyaw).
Cárdenas, Molina – Trejo, Balliu, Mendy.
Johnsson, Kerckaert – Amougou, Kodia, Bosey, Becker, Yassine, Luís.
38. Ciss, 74. Achúmáš, 76. Lejeune
11. el-Murábet, 45+6. Emegha, 74. Chilwell, 78. Moreira, 90+7. Oyedele
Rozhodčí: Rumšas – Radiuš, Sužiedėlis.