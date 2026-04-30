Nejrychlejší gól v historii. Crystal Palace první semifinále vyhrál, uspělo i Vallecano

Autor: ,
  23:33
Fotbalisté Crystal Palace i díky nejrychlejšímu gólu v historii Konferenční ligy zvítězili v úvodním semifinále na hřišti Šachtaru Doněck 3:1. Blíž ke květnovému finále v Lipsku má i Vallecano, španělský tým doma zdolal Štrasburk 1:0. Odvety jsou na programu za týden.

Fotbalisté Crystal Palace se radují z gólu do sítě Šachtaru Doněck v semifinále Konferenční ligy. | foto: AP

Crystal Palace otevřel skóre v Krakově, kde Šachtar hraje poháry kvůli ruské agresi na Ukrajině, už po 21 vteřinách hry nejrychlejší brankou v historii soutěže. Na konci povedené kombinační akce stál Sarr. Senegalský reprezentant se osmou trefou v sezoně Konferenční ligy dotáhl v čele tabulky střelců na Ishaka (Poznaň) a Mouandilmadjiho (Samsunspor). Dosud padl v soutěži gól nejdříve po 32 sekundách.

Po změně stran vyrovnal Očeretko, jenže poté vrátil hostům vedení Kamada a v 84. minutě zvýraznil jejich výhru střídající Larsen. Londýnský tým má nakročeno k tomu, aby hned při své premiérové pohárové účasti došel až do finále.

První zápas zvládlo lépe i Vallecano. O jediný gól v Madridu se postaral hlavou útočník Alemao. Španělský celek doma v sezoně Konferenční ligy vyhrál šesté ze sedmi utkání. Také Štrasburk se bude spoléhat na vlastní stadion, kde v tomto ročníku soutěže v šesti duelech ještě neprohrál. Ve čtvrtfinálové odvetě doma rozdrtil 4:0 přemožitele Olomouce Mohuč, přestože v úvodním zápase v Německu podlehl 0:2.

Finále v Lipsku se odehraje 27. května.

Konferenční liga
30. 4. 2026 21:00
Šachtar Doněck Šachtar Doněck : Crystal Palace Crystal Palace 1:3 (0:1)
Góly:
47. Očeretko
Góly:
1. I. Sarr
58. Kamada
84. Strand Larsen
Sestavy:
Riznyk – Tobías, Bondar, Matvijenko (C), Henrique – Očeretko (83. Nazaryna) – A. Santana, Pedrinho (74. Bondarenko), Gomes (65. Isaque), Eguinaldo (74. Newerton) – Elias (83. L. Traoré).
Sestavy:
Henderson (C) – Canvot, Lacroix, Richards – Mitchell, Kamada (90. Lerma), Wharton, D. Muñoz – Pino (73. Johnson), Mateta (65. Strand Larsen), I. Sarr.
Náhradníci:
Tvardovskij – Marlon, Azarovi, Ghram, L. Ferreira, Meirelles, Obah.
Náhradníci:
R. Matthews, Benítez – Clyne, Hughes, Sosa, Rijád, Cardines, Devenny.
Žluté karty:
31. Očeretko, 38. Tobías, 52. Henrique
Žluté karty:
44. Pino, 56. Canvot

Rozhodčí: Zwayer – Kempter, Dietz (všichni Německo)

Konferenční liga
30. 4. 2026 21:00
Rayo Vallecano Rayo Vallecano : RC Štrasburk RC Štrasburk 1:0 (0:0)
Góly:
54. Alemão
Góly:
Sestavy:
Batalla – Rațiu, Lejeune, Ciss, Chavarría – Palazón (88. Camello), Valentín (C), U. López (90+4. Gumbau) – Achúmáš, Alemão (64. Díaz), De Frutos (88. Espino).
Sestavy:
Penders – Høgsberg, Omobamidele, Chilwell – Ouattara, Doukouré, el-Murábet (90+5. Oyedele), Moreira – Enciso – Emegha (C) (83. Nanasi), Godo (68. Amo-Ameyaw).
Náhradníci:
Cárdenas, Molina – Trejo, Balliu, Mendy.
Náhradníci:
Johnsson, Kerckaert – Amougou, Kodia, Bosey, Becker, Yassine, Luís.
Žluté karty:
38. Ciss, 74. Achúmáš, 76. Lejeune
Žluté karty:
11. el-Murábet, 45+6. Emegha, 74. Chilwell, 78. Moreira, 90+7. Oyedele

Rozhodčí: Rumšas – Radiuš, Sužiedėlis.

Vstoupit do diskuse

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

Kuopion Palloseura
0:2
KKS Lech Poznaň
KKS Lech Poznaň
1:0
Kuopion Palloseura
Noah Armavir
1:0
AZ Alkmaar
AZ Alkmaar
4:0
Noah Armavir
HŠK Zrinjski Mostar
1:1
Crystal Palace
Crystal Palace
2:0
HŠK Zrinjski Mostar
Jagiellonia Bělostok
0:3
Fiorentina
Fiorentina
2:4P
Jagiellonia Bělostok
Škendija Tetovo
0:1
Samsunspor
Samsunspor
4:0
Škendija Tetovo
KF Drita
2:3
NK Celje
NK Celje
3:2
KF Drita
SK Sigma Olomouc
1:1
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
1:2
SK Sigma Olomouc
Omonia Nikósie
0:1
HNK Rijeka
HNK Rijeka
3:1
Omonia Nikósie
KKS Lech Poznaň
1:3
Šachtar Doněck
Šachtar Doněck
1:2
KKS Lech Poznaň
AZ Alkmaar
2:1
AC Sparta Praha
AC Sparta Praha
0:4
AZ Alkmaar
Crystal Palace
0:0
AEK Larnaka
AEK Larnaka
1:2P
Crystal Palace
Fiorentina
2:1
Raków Čenstochová
Raków Čenstochová
1:2
Fiorentina
Samsunspor
1:3
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
0:1
Samsunspor
NK Celje
0:4
AEK Atény
AEK Atény
0:2
NK Celje
SK Sigma Olomouc
0:0
Mohuč
Mohuč
2:0
SK Sigma Olomouc
HNK Rijeka
1:2
RC Štrasburk
RC Štrasburk
1:1
HNK Rijeka
Šachtar Doněck
3:0
AZ Alkmaar
AZ Alkmaar
2:2
Šachtar Doněck
Crystal Palace
3:0
Fiorentina
Fiorentina
2:1
Crystal Palace
Rayo Vallecano
3:0
AEK Atény
AEK Atény
3:1
Rayo Vallecano
Mohuč
2:0
RC Štrasburk
RC Štrasburk
4:0
Mohuč
Šachtar Doněck
1:3
Crystal Palace
Crystal Palace
7. 5. 21:00
Šachtar Doněck
Rayo Vallecano
1:0
RC Štrasburk
RC Štrasburk
7. 5. 21:00
Rayo Vallecano

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.