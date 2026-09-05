Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

UEFA vyměřila pokutu. Crvena zvezda pyká za oslavy válečného zločince Mladiče

Autor: ,
  12:21
Fanoušci Crveny zvezdy během duelu Evropské ligy proti Plzni.

Fanoušci Crveny zvezdy během duelu Evropské ligy proti Plzni. | foto: Profimedia.cz

Plzeňský Prince Adu v souboji v utkání s Crvenou zvezdou Bělehrad.
Plzeň proměňuje penaltu v zápase s Crvenou zvezdou Bělehrad.
Fotbalisté Crvene zvezdy po porážce s Plzní.
Souboj v zápase Plzně s Crvenou zvezdou Bělehrad.
8 fotografií
Crvena zvezda Bělehrad dostala pokutu 90 000 eur (asi 2,2 milionu korun) za to, že její fanoušci v srpnovém utkání kvalifikace Evropské ligy s Plzní oslavovali válečného zločince Ratka Mladiče. UEFA o trestu informovala na svém webu.

Někdejší velitel bosenskosrbské armády v den odvety 4. předkola ve věku 84 let zemřel ve vězení v Haagu, kde si odpykával doživotní trest za genocidu a válečné zločiny, jichž se dopustil během války v Bosně v 90. letech.

Bude Crvena Zvezda bez pohárů? Na UEFA dorazila žádost o vyloučení kvůli Mladičovi

Příznivci Crvené zvezdy poté ve Štruncových sadech skandovali Mladičovo jméno a vyvěsili děkovný transparent. UEFA za to klub vedle pokuty potrestala také zákazem prodeje vstupenek na zápas v Luganu v Konferenční lize.

Plzeň Crvenou zvezdu porazila 5:1 po prodloužení a i přes prohru 0:3 v úvodním utkání postoupila do hlavní fáze Evropské ligy. Pro Viktorii to byl navíc první zápas pod vedením nového trenéra Radoslava Kováče.

UEFA dále potrestala záložníka Mattéa Guendouziho z Fenerbahce, které je jedním ze soupeřů Slavie v Lize mistrů. Francouzský fotbalista dostal za provokace fanoušků v předkole s Lyonem dvouzápasový distanc.

O další dvě utkání přijde v případě porušení roční podmínky. Zmešká proto úvodní dva zápasy s AS Řím a Aston Villou, proti Slavii, kterou bude istanbulský celek hostit 20. října, už bude moci nastoupit.

Guendouzi domácím příznivcům ukazoval obscénní gesta a křičel „Do toho, Marseille“ v narážce na svůj bývalý klub a velkého rivala Lyonu. Po utkání se kvůli tomu strhla hromadná rvačka, do které se zapojil i záložník francouzského celku Pavel Šulc.

UEFA za to kromě zápasového trestu Guendouzimu vyměřila pokutu 50 000 eur (asi 1,2 milionu korun). Fenerbahce, které po výsledcích 1:1 a 2:1 poprvé od roku 2008 postoupilo do Ligy mistrů, musí zaplatit 95 tisíc eur, Lyon 108 500.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu

1. kolo

Omonia Nikósie vs. Celta Vigo //www.idnes.cz/sport
16.9. 18:45
  • 3.92
  • 3.68
  • 1.86
Ararat-Armenia Jerevan vs. AC Sparta Praha //www.idnes.cz/sport
16.9. 18:45
  • 4.49
  • 4.01
  • 1.69
Sunderland AFC vs. AZ Alkmaar //www.idnes.cz/sport
16.9. 21:00
  • 1.70
  • 4.03
  • 4.40
Sturm Graz vs. Stade Rennes //www.idnes.cz/sport
16.9. 21:00
  • 3.37
  • 3.73
  • 2.00
Olympiakos Pireus vs. Jagiellonia Bělostok //www.idnes.cz/sport
16.9. 21:00
  • 1.35
  • 5.08
  • 7.79
Leverkusen vs. NK Celje //www.idnes.cz/sport
16.9. 21:00
  • 1.18
  • 7.74
  • 11.90
Hapoel Be'er Sheva FC vs. Dinamo Záhřeb //www.idnes.cz/sport
16.9. 21:00
  • 3.30
  • 3.79
  • 2.01
Anderlecht Brusel vs. Olympique Lyon //www.idnes.cz/sport
16.9. 21:00
  • 3.53
  • 3.85
  • 1.92
AC Milán vs. Benfica Lisabon //www.idnes.cz/sport
16.9. 21:00
  • 2.08
  • 3.66
  • 3.23
OFI Kréta FC vs. Hoffenheim //www.idnes.cz/sport
17.9. 18:45
  • 6.75
  • 4.93
  • 1.40
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

4. předkolo - Play-off

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AC MilánAC Milán 0 0 0 0 0:0 0
2. AZ AlkmaarAlkmaar 0 0 0 0 0:0 0
3. Anderlecht BruselAnderlecht 0 0 0 0 0:0 0
4. Ararat-Armenia JerevanArarat-Armenia 0 0 0 0 0:0 0
5. Hapoel Be'er Sheva FCBeer Ševa 0 0 0 0 0:0 0
6. Benfica LisabonBenfica 0 0 0 0 0:0 0
7. Besiktas IstanbulBesiktas 0 0 0 0 0:0 0
8. BournemouthBournemouth 0 0 0 0 0:0 0
9. NK CeljeCelje 0 0 0 0 0:0 0
10. Celta VigoCelta Vigo 0 0 0 0 0:0 0
11. Celtic GlasgowCeltic 0 0 0 0 0:0 0
12. Crystal PalaceCrystal Palace 0 0 0 0 0:0 0
13. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 0 0 0 0 0:0 0
14. FerencvárosFerencváros 0 0 0 0 0:0 0
15. HoffenheimHoffenheim 0 0 0 0 0:0 0
16. Jagiellonia BělostokBělostok 0 0 0 0 0:0 0
17. Juventus FCJuventus 0 0 0 0 0:0 0
18. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 0 0 0 0 0:0 0
19. LeverkusenLeverkusen 0 0 0 0 0:0 0
20. Levski SofiaLevski 0 0 0 0 0:0 0
21. Lillestrom SKLillestrom 0 0 0 0 0:0 0
22. Olympique LyonLyon 0 0 0 0 0:0 0
23. Olympique MarseilleMarseille 0 0 0 0 0:0 0
24. NEC NijmegenNijmegen 0 0 0 0 0:0 0
25. OFI Kréta FCOFI FC 0 0 0 0 0:0 0
26. Olympiakos PireusPireus 0 0 0 0 0:0 0
27. Omonia NikósieOmonia Nikósie 0 0 0 0 0:0 0
28. FC Viktoria PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0:0 0
29. Real SociedadReal Sociedad 0 0 0 0 0:0 0
30. Stade RennesRennes 0 0 0 0 0:0 0
31. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 0 0 0 0 0:0 0
32. Red Bull SalcburkRB Salcburk 0 0 0 0 0:0 0
33. AC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0:0 0
34. Sturm GrazSturm Graz 0 0 0 0 0:0 0
35. Sunderland AFCSunderland 0 0 0 0 0:0 0
36. SCU TorreenseTorreense 0 0 0 0 0:0 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Sparta - Slavia 0:3, nečekaně klidné i jasné. Derby na Letné rozsekli nováčci

Sestřih zápasu
Slávistický útočník Danijel Šturm se raduje ze svého gólu v derby proti Spartě.

Dva údery zkraje obou poločasů, jeden v úplném závěru a nečekaně snadné body pro Slavii. Červenobílí ovládli 318. pražské fotbalového derby a Spartu po šesti letech porazili v lize na jejím stadionu....

OBRAZEM: Miliardoví hráči i talenti z MS. Podívejte se na největší přestupy léta

Argentinský záložník Enzo Fernández po vyloučení ve finále se Španělskem.

Další letní přestupové období už je minulostí. Nepřekvapí, že nejvíce peněz opět utratily týmy v anglické fotbalové lize, konkrétně tři a půl miliardy liber (takřka sto miliard korun). Ale co...

Transparent v derby přál klidný odpočinek válečnému zločinci, Sparta se distancuje

Sparťanští fanoušci před derby proti Slavii

Zbývalo nějakých patnáct minut do konce pražského derby, když se za bránou, kde sídlí nejaktivnější příznivci fotbalové Sparty, objevil transparent se srbskou vlajkou a jasným vzkazem: „RIP Generál“....

Los Evropské ligy: Sparta má dva soupeře z Anglie i Salcburk, Plzeň čeká Benfica

Los druhého koše ligové fáze Evropské ligy.

Fotbalisté Sparty a Plzně znají své soupeře pro hlavní fázi Evropské ligy. Spartu čekají mimo jiné zápasy s Bournemouthem a Crystal Palace, opět narazí také na Ararat-Armenia, Alkmaar či Salcburk....

Fotbalové přestupy ONLINE: Šiler jde do Portugalska, Krčík se přesunul do Pardubic

Sledujeme online
Teplický útočník Radek Šiler (vpravo) a Vlasij Sinjavskij ze Slovácka

Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.

Sparta - Slavia. Po třech a půl letech hostí derby žen stadion na Letné

Momentka z derby žen v Edenu.

Psal se březen 2023. Tehdy naposledy vyběhly fotbalistky Sparty a Slavie proti sobě na pražské Letné. Sparťanky před 5 734 diváky vyhrály díky gólu Američanky Lauren Changové 1:0 a vyhouply se na...

5. září 2026  11:20

Český mladík Šiler míří z Podbrezové do Rio Ave, zahraje si s Brabcem

Chomutov, 31.3. 2026, Česko 21 - Gibraltar 21, kvalifikace o postup na ME....

Český fotbalový útočník Radek Šiler přestoupil ze slovenské Podbrezové do portugalského Rio Ave, kde bude spoluhráčem obránce Jakuba Brabce. Jedenadvacetiletý hráč podepsal smlouvu do roku 2031.

5. září 2026

Fotbalové přestupy ONLINE: Šiler jde do Portugalska, Krčík se přesunul do Pardubic

Sledujeme online
Teplický útočník Radek Šiler (vpravo) a Vlasij Sinjavskij ze Slovácka

Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.

5. září 2026

Plzeň v Evropské lize 2026/27: Soupeři, program a výsledky, historie

Plzeňští fotbalisté slaví úvodní gól proti Zbrojovce.

Plzeňští fotbalisté vydřeli účast v ligové fázi Evropské ligy. Pod novým trenérem Radoslavem Kováčem vyřadili Crvenou Zvezdu Bělehrad a čeká je minimálně osm dalších zápasů. V našem přehledu najdete...

29. srpna 2026  21:59,  aktualizováno  4. 9. 23:26

Sparta v Evropské lize 2026/27: Program, soupeři, výsledky, kde sledovat

Sparťanští fotbalisté se radují z gólu Johna Mercada.

Fotbalisté Sparty si v sezoně 2026/27 zahrají ligovou fázi Evropské ligy, kde je čekají tito protivníci: Alkmaar, Olympiakos Pireus, Rennes, Salcburk, Bournemouth, Crystal Palace, Lilleström a...

29. srpna 2026  21:55,  aktualizováno  4. 9. 23:20

Ipswich - Liverpool 0:2, hotovo po devíti minutách, dvakrát pálil Isak

Alexander Isak z Liverpoolu slaví gól proti Ipswichi.

Ve třetím kole nového ročníku anglické ligy se konečně dočkali výhry. Fotbalisté Liverpoolu triumfovali na hřišti Ipswiche 2:0 díky vydařenému vstupu do utkání. V 6. minutě otevřel skóre Isak, který...

4. září 2026  22:52,  aktualizováno  23:12

Slavia v Lize mistrů 2026/27: Program, soupeři, výsledky, kde sledovat

Kapitán Slavie Lukáš Provod v obležení hráčů Arsenalu.

Fotbalisté Slavie si podruhé za sebou zahrají ligovou fázi Ligy mistrů a čekají je mimořádně atraktivní zápasy. Doma přivítají Arsenal, Aston Villu, Villarreal a Lens. Venku se představí na...

4. září 2026  23:11

Ústí remizovalo s rezervou Slavie. Do čela druhé ligy se tak posunula Karviná

Tomáš Necid ze Slavie B v hlavičkovém souboji v zápase s Ústím.

Fotbalisté Karviné v 7. kole druhé ligy porazili nováčka soutěže Kladno 2:0 a poskočili do čela neúplné tabulky. Na druhou příčku o skóre kleslo Ústí nad Labem, které remizovalo s rezervou pražské...

4. září 2026  21:06

Posila pro Pardubice. Z Plzně získaly slovenského reprezentanta Krčíka

Dávid Krčík (Plzeň) zahrává v 51. minutě utkání proti Liberci pokutový kop.

Fotbalista Dávid Krčík přestoupil z Plzně do Pardubic. Sedmadvacetiletý střední obránce, který patří do kádru slovenské reprezentace, podepsal v novém působišti smlouvu na čtyři roky. Východočeský...

4. září 2026  20:31

Jednalo se celé léto. Barákův přestup do APOEL Nikósie konečně vyšel

Antonín Barák je kvůli druhé žluté kartě poslán ze hřiště v utkání s Tureckem.

Bývalý český fotbalový reprezentant Antonín Barák přestoupil z Fiorentiny do APOEL Nikósie. Klub délku smlouvy neuvedl, podle kyperských zdrojů podepsal jedenatřicetiletý tvořivý záložník v novém...

4. září 2026  20:07

Sedmý trenér za tři roky. Tichai našel po odvolání na Žižkově hned práci v Kroměříži

Novým trenérem fotbalistů Kroměříže se stal Jindřich Tichai. (4. září 2026)

Konec čekání. Druholigoví fotbalisté Hanácké Slavie Kroměříž mají nového trenéra. Předposlední tým soutěže povede do nedělního zápasu na hřišti béčka Baníku Jindřich Tichai, pro něhož to bude...

4. září 2026  20:03

Fotbalista budoucnosti. Teplice přivedly ze Sparty sedmnáctiletého obránce Pecha

Sebastian Pech v dresu Sparty v přípravném zápase

Prvoligové fotbalové Teplice získaly hráče pro budoucnost. Z pražské Sparty přichází na Stínadla sedmnáctiletý obránce Sebastian Pech, mládežnický reprezentant.

4. září 2026  19:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.