Crvena zvezda - Liberec 5:1, hosté neměli den, mohli dostat i víc branek

Zdálo se, že Matouškův gól do šatny hostující mužstvo nakopne, ale nestalo se. Naopak, i druhý poločas měl podobný herní průběh, domácí byli jasně lepší. Od začátku.

Rychle dali dva góly, když se prosadil El Fardou Ben, útočník z ostrovů Komory.

Tabulka skupiny L Tým Z V R P S B 1. Hoffenheim 2 2 0 0 6:1 6 2. CZ Bělehrad 2 1 0 1 5:3 3 3. Liberec 2 1 0 1 2:5 3 4. Gent 2 0 0 2 1:5 0

Pak nevyužili několik šancí, mohlo být 3:0, 4:0, ale bylo to jen 2:1.

Liberečtí kritické momenty přečkali a snížili. Matoušek napřáhl z osmnácti metrů a parádní střelou k tyči překonal domácího brankáře.

Ale byla to snad jediná vydařená akce českého týmu. A jediná radost určitě.

Hosté nezachytili ani začátek druhé půle, když Gajič dal na 3:1, bylo vlastně hotovo. A dva slepené góly v rozmezí tří minut daly na vítězství Zvezdy razítko.

ONLINE utkání jsme sledovali minutu po minutě

„Soupeř byl opravdu mimořádně silný, kombinačně fantastický. Má skvělé individuality, po křídlech jsou vynikající, Katai je top hráč. Byl to kolotoč, otevřeli nás jak konzervu. Nenazýval bych to políčkem, bereme to jako velkou zkušenost,“ řekl liberecký trenér Pavel Hoftych.

Hosté hráli bez důležitého záložníka Lukáše Peška, který měl zdravotní problémy.

Za domácí zase nemohl nastoupit záložník Guélor Kanga, bývalý sparťan se po onemocnění covidem-19 v pondělí vrátil do tréninku, ale zvláštní opatření v Srbsku ho do zápasu nepustila.

Liberec utrpěl jednu ze svých tří nejvyšších porážek v evropských pohárech; čtyřbrankovým rozdílem podlehl v minulosti dvakrát, v obou případech 0:4. Crvena zvezda Slovanu částečně oplatila vyřazení v Poháru UEFA z roku 2006.

Před prázdným hledištěm stadionu Rajka Mitiče, kde československá reprezentace v roce 1976 vyhrála mistrovství Evropy, od začátku dominovali domácí. V sedmé minutě ještě první přihrávku odvrátil hostující Tijani, ale po následném centru se hlavou prosadil El Fardou Ben.

Následně brankář Slovanu Nguyen zasáhl proti Nikoličovi a v 17. minutě vychytal také Ivaniče. Ve 22. minutě už Crvena zvezda zvýšila. Po Ivaničově přihrávce zavěsil z první pod břevno El Fardou Ben.

Ve 38. minutě Katai trefil tyč a o tři minuty později Severočeši zničehonic snížili. Sadílek, který poprvé po příchodu do Liberce nastoupil v základní sestavě, přiťukl Matouškovi a ten technickou ranou zpoza vápna zamířil přesně k tyči. Dal svůj druhý gól za Slovan.

Domácí byli navzdory inkasované brance dál lepší. Ivanič před pauzou v tutovce pálil mimo, ale pět minut po změně stran se už prosadil Gajič poté, co mu míč nechtěně přiťukl hostující kapitán Mikula.

Po hodině hry mohl snížit Mara, ale gólman Borjan jeho pokus z přímého kopu vyškrábl. V 67. minutě domácí definitivně rozhodli, když rychlou akci zakončil k tyči agilní Katai. O chvíli později se pak po rohu prosadil hlavou Falcinelli. Liberec po předchozích čtyřech vítězstvích včetně tří v kvalifikaci poprvé v této sezoně Evropské ligy prohrál.



Liberec před týdnem udolal doma Gent 1:0 gólem Júsufa a do soutěže jako jediný z českých zástupců vykročil pravou nohou.

Crvena zvezda Bělehrad naopak podlehla 0:2 na stadionu Sinsheimu, kde svá domácí utkání hraje Hoffenheim. Ten vyhrál i své druhé utkání ve skupině, v Gentu zvítězil vysoko 4:1.