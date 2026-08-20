Plzeňské fotbalisty čeká srbské peklo na Marakaná. Ale já se těším, hlásil Memič

„Jsem z Balkánu, takže si tu atmosféru umím představit. Zvezda má skvělé fanoušky, budou hodně hlasití, bouřliví. Ale já se na to moc těším, bude to vynikající prostředí,“ hlásil před středečním odletem do Bělehradu bosenský záložník ve službách Plzně Amar Memič. Odlet se kvůli problémům s letadlem opozdil o sedm hodin.
Západočeši ve čtvrtek ve 20 hodin rozehrají na horké půdě play off Evropské ligy, odveta je na programu příští čtvrtek v Plzni. Vítěz dvojzápasu zamíří do skupinové fáze druhé nejprestižnější klubové soutěže kontinentu, poražený má jistotu skromnější Konferenční ligy.
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„Čeká nás velmi zkušené mužstvo, které je zvyklé vyhrávat. Jeden z nejtěžších soupeřů, které jsme v play off mohli potkat. Musíme být maximálně koncentrovaní a soustředění, odvážní, aktivní. A využít příležitosti, které si vytvoříme,“ řekl trenér Martin Hyský.
Kromě dlouhodobých marodů Jemelky s Paluskou a gólmana Baiera odletěl do Bělehradu kompletní kádr. Včetně kapitána Matěje Vydry, který vynechal poslední ligový duel proti Zlínu. „Matěj je připravený,“ potvrdil Hyský.
Jeho tým bude čelit velké ofenzivní síle. Crvena zvezda, srbský šampion i vítěz poháru, má v kádru zkušeného Rakušana Arnautovice, který hrál na nedávném mistrovství světa, ghanského rychlíka na křídle Bukariho či Nizozemce Enemeho, ve středu dirigují hru Černohorec Ivanič nebo další třicátník a srbský reprezentant Katai.
„Čekáme nepříjemného soupeře, ale my tam jdeme uspět, chceme podat maximální výkon a být úspěšní,“ reagoval odhodlaně Memič.
„V srbské lize dominují, střílejí hodně gólů. Ale já chci, abychom my byli tím mužstvem, které bude nepříjemné, že je vyprovokujeme svým výkonem. Je třeba se jim dostat pod kůži, pak mohou znervóznět a i ta domácí atmosféra se může otočit proti nim,“ mínil Hyský.
Jenže Viktoria je zatím směrem dozadu hodně děravá. Ve čtyřech ligových duelech inkasovala jedenáctkrát. Velký kontrast například s minulým účinkováním v Evropské lize, kdy Plzeň v osmi zápasech skupinové fáze dostala pouhé tři góly.
„Je to o individuální zodpovědnosti všech hráčů na hřišti. Víme, že na evropské scéně jsou kluci dozadu poctivější, moc gólů jsme v minulé sezoně nedostávali. V Evropě se hraje trochu jiný fotbal než v lize. Věřím, že na to navážeme. Klíčová bude naše kvalita s míčem. Jestliže necháme domácí dlouho na balonu a necháme se zatlačit, při jejich ofenzivní kvalitě by to nebylo dobře,“ řekl kouč Viktorie.
Crvenou zvezdu poprvé povede španělský trenér Albert Riera. „Je to zkušený kouč a první zápasy pod novým trenérem vždy ovlivní energii hráčů, očekávám úplně jiné nasazení. Riera má svůj herní styl a ty prvky se určitě objeví hned v prvním utkání. Ale věřím, že to zvládneme,“ konstatoval Hyský.
Jasněji bude před desátou večerní.