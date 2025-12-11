Sparťanským fanouškům odklonili kvůli mlze let. Zápas v Craiově ale stihnou

Čtvrteční let sparťanských fanoušků se protáhl.
Stroj podle stránky monitorování letů flightradar24.com nejdřív nad Craiovou kroužil, udělal tři otočky, pak šel na přistání, ale nad letištěm po dalším kroužení zamířil na dráhu hlavního bukurešťského letiště v Otopeni. Důvodem odklonu byla mlha.
„Ještě během letu mezi Craiovou a Bukureští jsme pro fans měli připravené dvě varianty. Přesun po zemi autobusem, nebo přelet zpátky do Craiovy, až opadne mlha. Fanoušci sem přiletí se zpožděním, ale zápas stihnou. Všichni zástupci fanoušků v letadle měli informace hned po dosednutí,“ upřesnil Dan Peterka, kontaktní osoba klubu pro fanoušky.
Po poledni se mlha nad Craiovou rozplynula, bylo polojasno, takže žádné omezení pro přistání kvůli počasí.
Pokud by z Otopeni do Craiovy museli autobusem, zabralo by to přibližně čtyři až pět hodin.
O den dřív nezažili hladkou cestu ani fotbalisté. Když speciál v Ruzyni doroloval na startovní dráhu, vzápětí se otočil a vrátil se na stojánku. Po technické prohlídce a kontrole vyrazil do Rumunska zhruba s padesátiminutovým zpožděním.