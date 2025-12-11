Sparťanským fanouškům odklonili kvůli mlze let. Zápas v Craiově ale stihnou

Miloslav Novák
  12:29
Od našeho zpravodaje v Rumunsku - Sparťany při cestě na pohárové utkání do Craiovy provázely potíže. Speciál s fotbalisty těsně před vzletem kvůli technickým potížím otočili z ranveje. Charterový let s fanoušky krátce před přistáním zase odklonili kvůli nepříznivému počasí do Bukurešti. Hlavní město Rumunska je od dějiště utkání vzdáleno asi 250 kilometrů.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Čtvrteční let sparťanských fanoušků se protáhl.

Stroj podle stránky monitorování letů flightradar24.com nejdřív nad Craiovou kroužil, udělal tři otočky, pak šel na přistání, ale nad letištěm po dalším kroužení zamířil na dráhu hlavního bukurešťského letiště v Otopeni. Důvodem odklonu byla mlha.

Tati, Sparta je naše nej! Sympaťák Vatajelu vzpomíná na Šurala, Radu i život v Praze

„Ještě během letu mezi Craiovou a Bukureští jsme pro fans měli připravené dvě varianty. Přesun po zemi autobusem, nebo přelet zpátky do Craiovy, až opadne mlha. Fanoušci sem přiletí se zpožděním, ale zápas stihnou. Všichni zástupci fanoušků v letadle měli informace hned po dosednutí,“ upřesnil Dan Peterka, kontaktní osoba klubu pro fanoušky.

Po poledni se mlha nad Craiovou rozplynula, bylo polojasno, takže žádné omezení pro přistání kvůli počasí.

Budete hrát tak dobře, jako mluvíte? Jak rumunští novináři překvapili Priskeho

Pokud by z Otopeni do Craiovy museli autobusem, zabralo by to přibližně čtyři až pět hodin.

O den dřív nezažili hladkou cestu ani fotbalisté. Když speciál v Ruzyni doroloval na startovní dráhu, vzápětí se otočil a vrátil se na stojánku. Po technické prohlídce a kontrole vyrazil do Rumunska zhruba s padesátiminutovým zpožděním.

Vstoupit do diskuse
