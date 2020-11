Další nakažení ve Slavii. Tým postavíme, problém bude při střídání, řekl Trpišovský

Před zápasem proti čtvrtému týmu francouzské ligy je to pro českého šampiona další z řady komplikací.

Nehraje domácí soutěž a stejně jako dalším tuzemských pohárovým zástupcům mu ve srovnání se soupeři chybí zápasová praxe. A teď ještě musí na poslední chvíli látat sestavu.

„Máme problém hlavně s defenzivními hráči. Musíme se modlit, aby nám už nikdo další nevypadl,“ přiznal trenér Trpišovský. „Vybereme to nejlepší, co máme, a pokusíme se utkání zvládnout.“

Problémy se lepí na Slavii od pondělí, kdy jí před tréninkem vypadla trojice reprezentantů, klíčových hráčů: Bořil, Kúdela a Provod. Ve středu se situace opakovala, byť pozitivní výsledek měli tentokrát „jen“ dva fotbalisté. Jejich jména klub nezveřejnil.

„Pořád máme dostatek hráčů, abychom se s tím vyrovnali. Věřím, že dovedeme postavit zajímavou a silnou jedenáctku, ale určitě nás ta situace bude limitovat při střídání. Čeká nás špičkový tým francouzské ligy a bylo by ideální mít k dispozici kompletní kádr, abychom mohli střídat podle vývoje, což nám pomohlo třeba s Leverkusenem.“

To do zápasu z lavičky vletěl Peter Olayinka a v klíčové chvíli týmu pomohl –⁠ právě díky němu Slavia dokázala náročný souboj proti deseti zlomit. Tentokrát ale budou její možnosti značně omezené, na poslední chvíli přizvala do týmu pět hráčů z juniorky.



„Budeme od každého potřebovat stejnou bojovnost a zaujetí, jako to minule předvedl Peter. Celý tým dokázal strhnout,“ připomněl Trpišovský.

Pro Slavii půjde o klíčový duel vzhledem k dalšímu vývoji ve skupině, která po dvou odehraných zápasech startuje de facto od začátku. Všechny čtyři týmy se totiž seřadily na třech bodech.