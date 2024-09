Wallemova druhá šance. Kabina se za něj postavila, řekl Bořil. Potěšil i kouče

„Podal velmi dobrý výkon. Snad až na dvě situace, kdy mu se zajištěním musel pomoct Tomáš Holeš,“ poznamenal Jindřich Trpišovský po výhře 2:0 v úvodu Evropské ligy.

Wallema vytáhl jako překvapení sestavy.

Netroufl si ještě uvolněný post po Davidu Douděrovi, který s týmem do Razgradu z osobních důvodů neodcestoval, svěřit nováčkovi Simionu Míchezovi. „Je s námi teprve chvilku a proti Ludogorci bude třeba stoprocentní součinnosti,“ vysvětloval dopředu.

Proto nakonec ukázal na čtyřiadvacetiletého Nora, který od léta evropské zápasy ve Slavii nehrál a v lize zvládl pouhých pětatřicet minut. A proti Ludogorci na něj najednou čekala kompletní devadesátiminutovka.

„Zvládl to. Je v podobné pozici jako Ondra Lingr, takže mu trochu chyběla herní intenzita,“ poznamenal Trpišovský. „Obvykle navíc hrává spíš vlevo a navádí balony na silnější pravačku. I to pro něj bylo po čase jiné.“

Zvlášť když trenéři Slavie po necelé půlhodině zápasu, který se nevyvíjel podle představ, změnili rozestavení. Na papírku, který hlavní kouč Trpišovský předal lídrovi obrany Holešovi, bylo Wallemovo jméno na pravém kraji čtyřčlenné obrany.

Papírek se změnou formace, který svým svěřencům předal slávistický trenér Jindřich Trpišovský během duelu s Ludogorcem.

„Hrál na nejnebezpečnějšího hráče soupeře,“ připomněl slávistický trenér.

Hbitý brazilský šikula Rick se sedmičkou na zádech, blonďatým přelivem i šikovnýma nohama lehce připomínal Luise Díaze, kolumbijskou star z Liverpoolu.

„Jakmile rozjel ten svůj driblink, byl fakt dost nepříjemný,“ viděl i kapitán Jan Bořil. „Ale Conradovi se zápas povedl. Možná měl v létě zamotanou hlavu, ale my jsme se za něj v kabině postavili. Teď nám ukázal, že je tady právem.“

Nabídka z druholigového anglického Prestonu v létě Wallema okouzlila. I Trpišovský v úvodu sezony několikrát připustil, že jednání probíhají.

„A ten humbuk okolo Conrada dost ovlivňuje,“ naznačil...

Wallem ve třech ligových zápasech nebyl ani v nominaci, v těch ostatních dostával většinou jen minutové štěky v závěru a v Evropě nehrál vůbec, protože nebyl na soupisce.

Přitom když před rokem přicházel z norského klubu Odds z města Skien, počítalo se s ním výhledově jako s oporou, kterou Slavia zpeněží. Za první rok měl ve 38 zápasech bilanci 8+7, což byl slušný základ. Druhá sezona měla být průlomová, jenže...

„Slavia mu umožnila odejít, jak si přál, ale nabídka, která na klub dorazila, nebyla adekvátní,“ popisoval situaci z pozice šéfa kabiny obránce Bořil, který má k trenérům blízko. „Některé věci jsme si museli vyříkat, uznal chybu a my jsme ho podrželi. Je to super kluk. Co bylo, jsme hodili za hlavu, a jedeme dál.“

Že Wallem definitivně zůstává bylo jasné, když se začátkem září objevil na listu hráčů pro Evropskou ligu. Přes sociální sítě pak fanouškům vzkázal: „Poslední měsíc byl plný spekulací. Přál bych si, aby všechny zúčastněné strany jednaly trochu jiným způsobem, ale situaci jsme konečně vyřešili. A já se nemůžu dočkat, až budu zase na hřišti.“

Fotbalisté Slavie před duelem proti Ludogorci v Evropské lize.

V Razgradu byl poctivý v útoku a svědomitý při bránění. Centry z pravé strany několikrát hledal spoluhráče. A když se před ním otevřel prostoru, ofenzivu se snažil doplnit, což má přirozeně v sobě.

„Na konci už říkal, že toho má dost. Byl vyšťavený“ řekl Trpišovský a na pozápasové tiskové konferenci si ještě vzal slovo. „Někde jsem četl, že se snad Conrad během léta měl pohádat s realizačním týmem. To není pravda. Naopak se vůči nám vždycky choval fér a profesionálně. Jen se ten příběh prostě trochu zamotal. Ve Slavii ale zůstal a svým výkonem teď pomohl.“

Sobě i celému týmu.