Z rafana střelcem. Můj nejlepší výkon? Pyšný jsem na celý tým, řekl Zafeiris

Zatímco v duelech s belgickým Unionem mu trenéři svěřili roli rafana, který nespustí oči z tvůrců hry soupeře, tentokrát dostal naprostou volnost.

„Souhlasím, že to byl jeden z mých nejlepších zápasů. Ale já jsem hlavně pyšný na celý tým, protože jsme ukázali, že rozhodně máme na čem stavět,“ řekl Zafeiris.

Jedenadvacetiletý norský záložník s řeckými kořeny má za sebou náročnější období. Na jaře stagnoval, v létě se zranil a zkraje sezony mu proto trvalo, než se vrátil zpátky do týmu.

„Dostal se do skvělého rozpoložení a já z něj mám fakt radost,“ pravil trenér Jindřich Trpišovský. „Loni jsem ho párkrát kritizoval za to, že nemá body nebo se nedostává do prostorů, kde bychom ho rádi viděli.“

Ve středu večer proti Lille v nich ale byl opakovaně.

„Aspoň prodloužení jsme si zasloužili,“ cítil. „Od prvních minut jsme se drželi plánu, fanoušci nás hnali a my uvěřili, že to zvládneme.“

Ale chyběl kousek.

Oslava slávistického střelce Zaferise po trefě proti Lille.

„Nešlo jen o mé střely do břevna,“ uvědomuje si Zafeiris. „Šancí jsme si vytvořili hrozně moc a je velká škoda, že jsme je neproměnili. Musíme na tom zapracovat,“ pokračoval drobný záložník, který sám gólmana Chevaliera v zápase překonal de facto třikrát.

Po pěti minutách si na hranici pokutového území fikaně počkal na zpětnou přihrávku Bořila. Do balonu se opřel slabší levačkou a balon zapadl přesně k tyči.

Těsně před pauzou ve 40. minutě po přímém kopu přestřelil zeď, ale míč za plachtícím brankářem drnknul jen do břevna. Horní tyč po Zafeirisově střele pak francouzského gólmana zachránila i na začátku nastaveného času a domácí hráč nechal naplno probublat svůj temperament.

Frustrovaný sebou mrsknul o zem, takže ho v hektickém závěru museli povzbuzovat spoluhráči. Dlouho to bylo naopak, protože nahecovaný Zafeiris burcoval nejen kolegy na hřišti, ale od prvních minut také fanatické fanoušky v hledišti.

Bylo znát, jak moc mu na úspěchu celého týmu záleží.

„O víkendu jsme zkoušeli modelový zápas a Zafi nebyl v první sestavě, protože jsme si chtěli něco ukázat. On to bral pozitivně a říkal, že chce hlavně pomoct týmu,“ přiblížil Trpišovský. „Vážím si toho, jak jsou kluci v týmu nastavení. I když jsme teď všichni přišli o velký sen, věřím, že pro mladé hráče, jako je on, začíná něco nového. Evropské zápasy mu zase mohou hodně dát. A já věřím, že ještě můžeme dosáhnout něčeho velkého,“ navázal kouč.

Ostatně právě po neúspěších v kvalifikaci Champions League se Slavia v minulosti odrazila až mezi osm nejlepších týmů v Evropské ligy.

„Od výkonu proti Lille se musíme odrazit. Nejen pro zápasy v Evropské lize, ale také v domácí soutěži,“ nabádá Zafeiris. „Musíme zůstat soustředění a odhodlaní. A pokud se staneme mistry, Champions League si zahrajeme příští rok.“