Přestože se Kabongo stal hlavním hrdinou mimořádného plzeňského večera, vyzdvihoval především výkon celého mužstva: „Cením si hlavně toho, jak to všichni odmakali a jak byli nastavení.“
„Mentalita byla důležitější než individuální kvality, které jsme potom předvedli v ofenzivě. Zápas byl strašně těžký, museli jsme zavírat prostory. Jsem spoluhráčům vděčný, protože bez jejich práce bych neměl prostor k tomu, abych předvedl věci, které se mi v zápase povedly,“ zdůraznil třiadvacetiletý útočník.
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Především jeho první gól patřil k ozdobám utkání. Míč poslal nechytatelně do horního rohu branky portugalského celku, přestože původně zamýšlel trochu jiné zakončení. „Chtěl jsem to hrát na zadní tyč, ale ne přímo do víka. Většinou zakončuji po zemi, nebo ve střední výšce. Ale budu říkat, že jsem to tak chtěl,“ poznamenal s úsměvem.
Pozornost vzbudila i jeho netradiční a poměrně zdrženlivá gólová oslava. „Mám rád oslavu Cherkiho, proto jsem to udělal. Ale nechci, aby si lidé mysleli, že nemám pokoru nebo že góly neslavím. Prostě se mi jen líbí to gesto,“ vysvětlil inspiraci francouzským fotbalistou.
Dvě branky a asistence jsou pro Kabonga výrazným zápisem na evropské scéně. „Proti tak velkému soupeři, jako je Benfica s obrovskou historií, to musí být životní zápas. Určitě je to nejlepší nebo nejcennější utkání, které jsem dosud odehrál.“ K dokonalosti mu scházel snad jen hattrick. „Samozřejmě bych ho rád dal, šance byla, ale nevyšlo to,“ pousmál se.
Stále lépe funguje také jeho spolupráce s Princem Aduem, který se po návratu do sestavy znovu pravidelně střelecky prosazuje. „Mám rád, když můžu hrát s takovými hráči. Prince je podobný typ jako já, snaží se něco vymyslet. Někdy samozřejmě uděláme na hřišti nějakou blbost, něco vypustíme do defenzivy, ale na druhou stranu umíme předvést i nadstandardní věci v útoku,“ upozornil český reprezentant.
Právě v práci směrem dozadu klade na plzeňského útočníka velký důraz trenér Radoslav Kováč. „Mluví se mnou při každé příležitosti, připomíná mi to i v tréninku. Sám vím, že tam mám mezery, ale snažím se každým zápasem zlepšovat. Je to potřeba nejen v evropském fotbale, ale i v české lize, jejíž úroveň jde strašně nahoru,“ přiznal Kabongo.
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Druhé vítězství v Evropské lize posunulo Viktorii na šest bodů a výrazně oživilo její postupové naděje. Do konce ligové fáze zbývají ještě tři zápasy. „Po tomto večeru si myslím, že je postup reálný. Ukázali jsme si, že všechno je možné a že můžeme porazit jakéhokoliv soupeře.“
Na historické vítězství nad Benfikou se v Plzni bude dlouho vzpomínat, zároveň ale Kabongo varoval před přílišnou euforií. Už v neděli čeká Viktorii další ligová prověrka v Brně.
„Když odehrajete takový zápas, cítíte se dobře, máte spoustu energie, pořád se vám chce běhat a hrát další zápasy. Myslím, že nám to pomůže. Ale do Brna pojedeme s veškerou pokorou, čeká nás těžký soupeř,“ upozornil.
„Musíme udělat tlustou čáru za tím, že jsme doma porazili Benfiku 4:0, a soustředit se zase na ligu. Ke každému dalšímu zápasu je třeba přistoupit zodpovědně, to je nejdůležitější,“ doplnil Kabongo.