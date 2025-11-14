O půl milionu lehčí. Plzeň platí za chování fanoušků v zápase s Fenerbahce

Viktoria Plzeň dostala od UEFA za chování fanoušků při zápase fotbalové Evropské ligy s Fenerbahce Istanbul celkovou pokutu 21 000 eur, v přepočtu zhruba půl milionu korun. Tiskový mluvčí Václav Hanzlík doplnil, že si západočeský klub vyžádá podrobnější informace. Bez trestu nevyšel ani soupeř, Fenerbahce musí zaplatit dokonce 78 500 eur (téměř 1,9 milionu korun).
Ederson brání síť Fenerbahce před plzeňskou střelou.

Ederson brání síť Fenerbahce před plzeňskou střelou. | foto: Reuters

Choreo plzeňských fanoušků při zápase s Fenerbahce.
Plzeňský obránce Jan Paluska napřahuje ke střele v utkání proti Fenerbahce.
Nervy v závěru zápasu Plzně s Fenerbahce pracovaly u hostů, domácích i...
Prince Adu posílá míč na bránu Fenerbahce, ale trefuje pouze tyč.
16 fotografií

Utkání skončilo minulý týden bez branek. Tento čtvrtek obdržela Plzeň verdikt disciplinární komise UEFA. Viktoria dostala za „rasistické a/nebo diskriminační chování jejích fanoušků“ pokutu 15 000 eur (přes 360 tisíc korun) a trest částečného uzavření stadionu na jedno domácí pohárové utkání se zkušební dobou na dva roky. Uzavření se týká sektoru P1, což je krajní část „kotle“ domácích fanoušků.

Z komuniké nevyplývá, o co přesně šlo. „Informaci o pokutách jsme obdrželi, od té doby vše aktivně řešíme a vyžádáme si podrobnější odůvodnění,“ uvedl Hanzlík.

Fenerbahce si oficiálně stěžuje na sudího v duelu v Plzni. Ovlivnil výsledek, tvrdí klub

Velký rozruch vyvolalo choreo domácích příznivců „Vojna s Turkem musí bejt!“ odkazující na výrok literární postavy dobrého vojáka Švejka od Jaroslava Haška. U turecké strany vzbudilo velké pobouření.

„Podle našich informací nemá trest s choreem nic společného. Bylo předem hlášeno a schváleno,“ řekl Hanzlík.

Druhou pokutu 6 000 eur (přibližně 145 000 korun) dostala Plzeň za blokování veřejných průchodů.

Rasismus! Turkům se nelíbí choreo se Švejkem, Fenerbahce si utahuje ze sudího

Fenerbahce bude muset zaplatit za rasistické a/nebo diskriminační chování fanoušků, poničení stadionu, odpálení pyrotechniky, házení předmětů ze sektoru pro hosty a „nevhodné chování týmu“.

Istanbulský klub dostal také dvouletou podmínku na zákaz prodeje vstupenek pro vlastní příznivce. Do 30 dnů musí kontaktovat Viktorii za účelem vypořádání škod.

4. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC MidtjyllandMidtjylland 4 4 0 0 11:3 12
2. FreiburgFreiburg 4 3 1 0 8:3 10
3. FerencvárosFerencváros 4 3 1 0 8:4 10
4. Celta VigoCelta Vigo 4 3 0 1 9:4 9
5. SC BragaBraga 4 3 0 1 8:4 9
6. Aston VillaAston Villa 4 3 0 1 6:2 9
7. Olympique LyonLyon 4 3 0 1 5:2 9
8. FC Viktoria PlzeňPlzeň 4 2 2 0 6:2 8
9. Real BetisBetis 4 2 2 0 6:2 8
10. PAOK SoluňPAOK 4 2 1 1 9:6 7
11. Brann BergenBrann 4 2 1 1 5:2 7
12. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 4 2 1 1 7:6 7
13. KRC GenkGenk 4 2 1 1 5:4 7
14. FC PortoPorto 4 2 1 1 4:4 7
15. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 4 2 1 1 4:4 7
16. Panathinaikos AtényPanathinaikos 4 2 0 2 7:6 6
17. FC BasilejBasilej 4 2 0 2 6:5 6
18. AS ŘímAS Řím 4 2 0 2 5:4 6
19. LilleLille 4 2 0 2 6:6 6
20. StuttgartStuttgart 4 2 0 2 4:4 6
21. Go Ahead EaglesGA Eagles 4 2 0 2 4:5 6
22. Young Boys BernYoung Boys 4 2 0 2 6:10 6
23. NottinghamNottingham 4 1 2 1 6:5 5
24. BoloňaBoloňa 4 1 2 1 3:3 5
25. Crvena Zvezda BělehradCZ Bělehrad 4 1 1 2 3:5 4
25. Sturm GrazSturm Graz 4 1 1 2 3:5 4
27. Celtic GlasgowCeltic 4 1 1 2 4:7 4
28. Red Bull SalcburkRB Salcburk 4 1 0 3 4:6 3
29. Feyenoord RotterdamFeyenoord 4 1 0 3 3:6 3
30. Ludogorec RazgradLudogorec 4 1 0 3 5:9 3
31. FCSBFCSB 4 1 0 3 3:7 3
32. FC UtrechtUtrecht 4 0 1 3 1:5 1
33. Malmö FFMalmö 4 0 1 3 2:7 1
34. Maccabi Tel AvivMaccabi Tel Aviv 4 0 1 3 1:8 1
35. OGC NiceNice 4 0 0 4 4:9 0
36. Glasgow RangersRangers 4 0 0 4 1:8 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

