Chorý po Helsinkách: Na hřišti jsme nechali všechno

Podařil se vám vítězný vstup do sezony. Jak jste vnímal první soutěžní utkání, navíc předkolo Ligy mistrů?

Věděli jsme, že nás na úvod čeká těžká zkouška, a s tím jsme sem jeli. Helsinky nejsou jednoduchý soupeř, což se potvrdilo. Hodně nám pomohla proměněná penalta v úvodu zápasu, kterou jsme se dostali do vedení. Vstup do druhého poločasu nám tolik nevyšel a brzy jsme inkasovali. I tak je to na pochvalu, protože nás to nezlomilo. Navíc hned vzápětí odpověděl Honza Kopic a vedení nám vrátil. Myslím si, že tím jsme ukázali sílu, kterou tenhle tým má.

Na utkání jste se dlouho připravovali. Zaskočil vás soupeř něčím?

Vždycky vás něčím překvapí. My jsme se na utkání samozřejmě připravovali, ale stejně tak se připravoval náš soupeř. Díváte se na záznamy z utkání, ale když pak jdete na trávník, je to něco úplně jiného. Bylo to těžké, fyzicky velice náročné utkání. Mám radost z toho, že se nám podařilo zvítězit. Chtěl bych kluky pochválit, protože jsme na hřišti nechali všechno. Sladkou odměnou pro nás je lepší výchozí pozice do domácí odvety.

Na úvod proměněná penalta a první zápis mezi střelce. Uklidnilo vás to?

Musím říct, že mi to pomohlo. Jsem nesmírně šťastný. Už před zápasem jsem si věřil. Říkal jsem našemu kondičnímu trenérovi Martinovi Kastnerovi, že dneska půjdu a dám dva góly. Jeden jsem nakonec dal a musím přiznat, že jsem měl na kopačce i ten druhý. Nevyřešil jsem to ideálně. Chtěl jsem ještě nahrávat do prázdné branky, ale měl jsem to vzít na sebe. Věřím tomu, že jsem si to schoval do dalších zápasů.

Co zlepšit směrem do odvety?

Je tam spousta věcí, které si společně probereme na videomítinku. Celé utkání si znovu rozebereme a něco si k tomu řekneme. Zaměříme se na systém se třemi obránci, který praktikovali. Také si musíme dát pozor na dlouhé nákopy směrem na rychlé halvbeky. Na tohle všechno se musíme do odvetného utkání připravit. Máme dobrou výchozí pozici, přichystáme se a doma si společně dojdeme pro postup.

Jak se těšíte na první domácí utkání?

Moc. První zápas na domácím hřišti, navíc předkolo Ligy mistrů. To je událost jak pro fanouška, tak pro hráče. Rozhodně chceme doma zvítězit a postoupit. Ve Finsku jsme k tomu udělali první krůček. Doufám, že nás v Doosan Areně poženou vyprodané ochozy a společně to zvládneme. My na trávníku a fanoušci na tribuně.