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Trpišovský: Chorý chyběl dvacet minut. A drahá posila? Má brutální potenciál

Jan Daněk
  22:46
Slávistický trenér Jindřich Trpišovský po zápase s Fenerbahce.

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský po zápase s Fenerbahce. | foto: Reuters

Slávistický kouč Jindřich Trpišovský gestikuluje v průběhu utkání s Fenerbahce.
Slávističtí fanoušci na stadionu Fenerbahce.
Slávistický trenér Jindřich Trpišovský po zápase s Fenerbahce.
Děkovačka fotbalistů Slavie po zápase s Fenerbahce.
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Od našeho zpravodaje v Turecku - Hulákal, mával rukama, ale na hřišti na něj stejně nikdo nereagoval. „Atmosféra byla neuvěřitelná. Člověk si musel co nejdřív upoutat pozornost hráčů, kteří vám ale pak stejně nerozumí,“ usmál se trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský. Jeho soubor v tureckém pekle strašidelně začal, nakonec ale v úterý remizoval proti Fenerbahce 2:2 a v aktuálním ročníku Ligy mistrů slaví první bod.

Jak vám bylo v úvodu, kdy jste rychle prohrávali 0:2?
Nebylo nám dobře, byli jsme ale vtažení do zápasu. Musíme žít každou minutou, která se odehrává. Konec byl pořád daleko, ale vážně není příjemné z prvních dvou střel soupeře prohrávat 0:2. Viděli jsme ale jejich kvalitu, byly to rakety a děla. Asi hůř by mi bylo u televize nebo na tribuně. Žil jsem zápasem, chtěli jsme s ním něco udělat.

Bylo vůbec reálné předat nějaký pokyn v hlučné atmosféře?
Minimálně, možná vůbec. Hlavně ve druhém poločase tribuny trochu ztichly. Bylo to pořád o posílání pokynů přes hráče nebo posunky. Atmosféra byla neuvěřitelná. V prvních dvaceti minutách jsem se s Tomášem Vlčkem neslyšel na deset metrů. Proto jsme se snažili, aby kluci měli co nejvíc informací už před utkáním.

I díky jeho zákroku má Slavia bod. Dva góly nás nepoložily, těšilo Markoviče

Po dvaceti minutách nastala velká rozmluva s kapitánem Provodem a stoperem Zimou. Zdálo se, že pak se hra zvedala. Byl to zlom utkání?
Bavili jsme se, jak to na hřišti vypadá. Kluci se mě ptali, jestli hrajeme pořád stejně. Výsledek 0:2 byl pro ně sprcha. Já je uklidňoval, že je to fotbal, když to dvakrát takhle Fenerbahce trefilo. S Provim jsme si chtěli něco říct, Zimič přiběhl sám. Často se chce vypovídat, přimotal se nám do toho navíc.

Co jste řešili?
Trochu jiné napadání, ze hřiště to vypadá jinak než z tribuny, kde mám kolegy. Řeknu příklad, ano?

Budeme rádi.
Řešili jsme nákopy brankáře Edersona na Muriqiho, do kterých nejprve chodil obránce N’Guessan. Potřebovali jsme, aby je podstupoval Zima a N’Guessan ho měl zajišťovat. Museli jsme trochu pozměnit i napadání, a hlavně jsme kluky uklidňovali.

Slávistický kouč Jindřich Trpišovský gestikuluje v průběhu utkání s Fenerbahce.

Ange N’Guessan přišel v létě jako rekordní posila z Liberce. Byl to v Istanbulu jeho nejlepší výkon za Slavii?
Souhlasím. Už na Sabahu odehrál dobrý první poločas, měli jsme spolu i individuální video. Při špatném týmovém výkonu zaniknou dobré věci. Tentokrát naznačil potenciál, který je brutální. Vidím, kam se může dostat fotbalově i osobnostně. Hodně si zvyká na naši hru. Zažívá zásadní změnu. Hrál stopera ve čtyřce v zónovém bránění, teď se to liší. Dodal nám klid. Umí balon správně přidržet, udělat správné rozhodnutí. Neriskuje, ale natáhne protihráče na sebe. Je silný v soubojích, dobrá poziční hra i rychlost. Konečně je taky zdravý. Od začátku měl svalový rozdíl třicet procent mezi oběma nohama. Zásadní je kondice. Tu zlepšil, aby měl energii. A pořád myslím, že může zahrát líp.

Bod trefil další letní novic. Jak jste prožíval trefu Pavla Kačora?
Samozřejmě je to velká radost, protože potřebujeme pozitivní momenty na evropské scéně. S Lens jsme odehráli dobrý zápas, ale v úplném závěru jsme dvakrát inkasovali a prohráli 2:3. Je to důležité pro hráče, kteří u nás začínají. Jsem za ně rád. Nevěděl jsem v první chvíli, že dal gól Kači, ale s Ayaosim kooperaci zvládl skvěle. Jsem rád, že i s jedním ramenem dal gól.

Fenerbahce - Slavia 2:2, divoký úvod, pak vzepětí v závěru. Hosté slaví první bod

Nakopne vás dobrý výsledek s favoritem? Po reprezentační přestávce se Slavia trápila.
Doufám, že ano. Spousta kluků začíná ve Slavii a ve velkém fotbale jako třeba Oskar Kubiak. Před rokem hrál třetí ligu v Polsku, teď hraje Ligu mistrů. Suleiman má stále devatenáct let. N’Guessana máte nějak zafixovaného, ale v jednadvaceti je stále druhou sezonu v dospělém fotbale. Potřebujeme body a hráči potřebují momenty, kdy se vrátí do zápasů. Pochopí, že na to mají. S Lens to byl výborný výkon se špatným koncem bez bodu, na Sabahu špatný výkon a prohra.

Byl to také první zápas bez Tomáše Chorého. Jak moc je tým nucený hrát jinak bez urostlého útočníka?
V minulé sezoně jsme některé zápasy bez Tomáše hráli, třeba Ligu mistrů na Pafosu. Bude potřeba si zvyknout. Byl to jeden z velkých problémů v prvních dvaceti minutách. Škriniar, Semedo nebo Aké vyhrávali souboje, z čehož plynul druhý gól, který jsme dostali. Mohli jsme jít do protiútoku, ale místo toho jsme prohráli tři souboje po sobě. Vidíte, že soupeř má Lukakua nebo jiné velké útočníky. Potřebujete mít oba typy útočníků. Rychlé i vysoké. Ve druhé půli nám šla devítka hodně níž, výš jsme měli křídla, která jsme dostali do hry. Je to o soupeři, jak proti nám hraje. Ve hře máte o targetmana méně. Na stupnici od jedné do deseti je to změna deset. Plus s vysokým útočníkem je, že máte centimetry při standardkách.

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3. kolo

Como vs. Manchester United //www.idnes.cz/sport
21.10. 18:45
  • 2.20
  • 3.95
  • 3.13
Lille vs. Galatasaray Istanbul //www.idnes.cz/sport
21.10. 18:45
  • 2.20
  • 3.92
  • 3.15
Sporting CP Lisabon vs. LASK Linz //www.idnes.cz/sport
21.10. 21:00
  • 1.20
  • 7.91
  • 13.20
Real Madrid vs. RB Lipsko //www.idnes.cz/sport
21.10. 21:00
  • 1.25
  • 7.31
  • 9.86
Inter Milán vs. Šachtar Doněck //www.idnes.cz/sport
21.10. 21:00
  • 1.21
  • 7.77
  • 13.30
Bruggy vs. Racing Lens //www.idnes.cz/sport
21.10. 21:00
  • 2.03
  • 4.20
  • 3.36
Real Betis vs. Feyenoord Rotterdam //www.idnes.cz/sport
21.10. 21:00
  • 1.54
  • 4.98
  • 5.44
Bayern Mnichov vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
21.10. 21:00
  • 2.09
  • 3.96
  • 3.37
Aston Villa vs. Viking FK Stavanger //www.idnes.cz/sport
21.10. 21:00
  • 1.23
  • 7.30
  • 12.30

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1. Paris Saint-GermainPSG 2 2 0 0 10:3 6
2. FC BarcelonaBarcelona 2 2 0 0 9:2 6
3. Aston VillaAston Villa 2 2 0 0 9:2 6
4. StuttgartStuttgart 2 2 0 0 6:1 6
5. LiverpoolLiverpool 2 2 0 0 8:4 6
6. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 2 2 0 0 5:1 6
7. ArsenalArsenal 2 2 0 0 4:0 6
8. Real MadridReal Madrid 2 2 0 0 6:4 6
9. Real BetisBetis 2 2 0 0 6:4 6
10. Borussia DortmundDortmund 3 2 0 1 5:4 6
11. Bayern MnichovBayern 2 1 1 0 8:3 4
12. Šachtar DoněckŠachtar 2 1 1 0 4:2 4
13. ComoComo 2 1 0 1 6:4 3
14. Manchester UnitedManchester Utd. 2 1 0 1 4:2 3
15. VillarrealVillarreal 2 1 0 1 5:4 3
16. Atlético MadridAtlético 2 1 0 1 3:2 3
17. BruggyBruggy 2 1 0 1 6:6 3
18. Manchester CityManchester City 2 1 0 1 4:4 3
19. Racing LensLens 2 1 0 1 3:4 3
20. AEK AtényAEK Atény 2 1 0 1 2:3 3
21. RB LipskoRB Lipsko 2 1 0 1 2:4 3
22. Feyenoord RotterdamFeyenoord 2 1 0 1 4:7 3
23. Sabah BakuSabah 3 1 0 2 3:6 3
24. Bodö/GlimtBodo/Glimt 2 1 0 1 1:5 3
25. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 3 0 2 1 3:9 2
26. AS ŘímAS Řím 2 0 1 1 4:5 1
27. PSV EindhovenEindhoven 2 0 1 1 1:2 1
28. Viking FK StavangerViking 2 0 1 1 4:6 1
29. SK Slavia PrahaSlavia 3 0 1 2 4:7 1
30. Inter MilánInter 2 0 0 2 4:6 0
31. FC PortoPorto 2 0 0 2 2:5 0
32. NeapolNeapol 2 0 0 2 1:4 0
33. LASK LinzLinz 2 0 0 2 3:7 0
34. LilleLille 2 0 0 2 2:6 0
35. Galatasaray IstanbulGalatasaray 2 0 0 2 2:7 0
36. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 2 0 0 2 1:9 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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