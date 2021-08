Kepa je na penalty lepší, odůvodnil střídání Tuchel. A chválil Mendyho

„Nebyla to běžná situace. Édouard a ostatní odvedli skvělou práci. Těžký zápas proti těžkému soupeři, ale máme medaile,“ pokračoval Kepa po vítězství.



Superpohár UEFA, tradiční souboj mezi vítězem Ligy mistrů a Evropské ligy, spěl k penaltám. Skóre zápasu Chelsea - Villarreal bylo i v závěru prodloužení nerozhodné 1:1.

A trenér londýnských fotbalistů Thomas Tuchel měl plán.

Podobný jako nizozemský stratég Louis van Gaal, který na mistrovství světa 2014 poslal na hřiště před rozstřelem Tima Krula za Jaspera Cillesena.

Krul tehdy kostarické střelce deptal, poskakoval v bráně, promlouval jim do duše. Pak zlikvidoval dvě penalty a Nizozemsko postoupilo do semifinále.

Přitom bilanci předtím neměl nijak úchvatnou - jen dva zneškodněné pokusy z dvaceti v dresu Newcastlu, za který v té době chytal.

Šlo jen o to soupeře rozhodit, překvapit.

To výměna gólmanů před penaltami byla v Chelsea připravená.

„Rozhodně nešlo o nic spontánního. Vyšli jsme ze statistik, že Kepa je v chytání penalt prostě lepší. S oběma brankáři jsme o tom mluvili. Řekli jsme jim, že se to ve vyřazovacích fázích může stát,“ vysvětlil Tuchel.



Odvážný, ale promyšlený tah vyšel. Kepa chytil dvě penalty a Chelsea po třiadvaceti letech znovu získala Superpohár UEFA.

„Museli jsme udělat to nejlepší pro tým. A jsem rád, že se to povedlo. Je to důkaz, že je Kepa v této disciplíně prostě lepší. Oba hráči jsou neskutečně týmoví. Za Kepu jsem šťastný a také jsem rád, že je Édouard takhle týmový,“ pokračoval Tuchel.

„Jsem šťastný, že jsme vyhráli. Věděl jsem, že tato situace může nastat. Že mě Kepa vystřídá, aby mohl pomoci týmu. To se povedlo, takže mám radost,“ souhlasil Mendy.



Mendy vloni v září přišel, aby s nekonzistentním a chybujícím Kepou zabojoval o místo jedničky. V předešlé sezoně udržel v 45 zápasech 25 čistých kont, proto také před brankářem, za kterého Chelsea v roce 2018 dala 80 milionů euro, dostal proti Villarrealu přednost.

„Když hrajete za Chelsea, bojujete o úspěchy a tituly. Dokázali jsme to společně,“ dodal Mendy.