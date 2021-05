Ředitel Čech versus skaut Říčka. Dva Češi ve finále Ligy mistrů

Příběh se má tak: Říčka, fotbalový fanatik, po snídani nastartoval bílý Peugeot 205 a rozjel se do Plzně, aby viděl zápas ligových dorostenců. Chtěl zkontrolovat, o kolik se posunul talentovaný útočník Šedivec, jehož si do Blšan vyhlédl.

Na dálnici D5 ho zdržela omezení, takže dorazil akorát na výkop ve čtvrt na jedenáct.



Petr Čech (27. ledna 2020)

Jak byl koncentrovaný na Šedivce, nevšiml si, že v plzeňské brance stojí vysoký štíhlý mládenec, jehož neznal. Postavou ani jménem: „Ten kluk všechny před sebou perfektně a suverénně dirigoval. Když Plzeň ztratila míč, okamžitě a hlavně adresně radil, co a kdo má udělat, kam se posunout, na co si dát pozor. Každá jeho rada mi zapadala do obrázku, který jsem sledoval v reálu.“

Jistě, ten kluk se jmenoval Petr Čech: „Počkal jsem si na něj po zápase, představil se, pogratuloval mu za výkon a řekl: Celou kariéru vám budu přát, aby se vám dařilo přinejmenším stejně dobře jako dneska. Petr skromně poděkoval a s omluvou se rozloučil, protože ho čekali rodiče.“

Říčka sedl do peugeota a mazal do Blšan na trénink. Klubový ředitel Zdeněk Kovář, dnes už nebožtík, hned vyzvídal: „Tak co, našli moji rádcové?“

„Našli, našli, pane králi. Princezna je vysoká, mladičká a levonohá,“ odpověděl Říčka v pohádkovém tónu, aniž naznačil, že nemá na mysli nadějného útočníka Šedivce.

„A dala naše princezna nějaké góly?“ pokračoval ředitel.

„Nene, nedala, ona totiž vůbec nevystřelila na branku.“

Pak už musel Říčka přiznat, že natrefil na jiný poklad. Vzhledem k tomu, že gymnazista Čech neměl v Plzni žádnou smlouvu, Blšany ho docela snadno přetáhly. Za osm tisíc hrubého měsíčně. O necelý půlrok později už poprvé chytal ligu, a kam to dotáhl, všichni víme.

Ale proč vlastně celá ta vzpomínka? Protože Čech s Říčkou se v sobotu večer utkají ve finále Ligy mistrů. Tedy jejich současné kluby.

Jan Říčka (vpravo) ve společnosti Karla Poborského.

Čech, jak známo, po kariéře řediteluje v Chelsea. Říčka pracuje jako skaut pro Manchester City.

„Před semifinále jsme si napsali, že by bylo fajn potkat se ve finále. Drželi jsme si navzájem palce a vyšlo to,“ vyprávěl Čech. Teď si napsali znovu pár zpráv. Ale popřáli si jen hodně zdraví, protože zápas přinese štěstí pouze jednomu. Jen Blšany mají jistotu, že do světa kdysi vypustily vítěze Ligy mistrů.