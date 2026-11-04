Cesta slávisty Krajčíka: řídil drogerie, chce stavět halu. Byznys? Připravil mě i Jarolím

„Po letech ve vedení velké společnosti jsem potřeboval trochu orazit, ale teď startuju novou etapu. Dokončují se developerské projekty, na kterých jsem se podílel, čekají mě první jednání kolem nové sportovní haly. Zrovna teď sedím v autě a mířím na další schůzky do Bratislavy, takže se klidně ptejte,“ poví zvesela a během necelé půlhodinky vypráví nejen o pozoruhodné cestě po kariéře.
Už ve středu večer na Slavii v Lize mistrů opět dorazí anglický Arsenal, s nímž měli Krajčík a spol. čest na podzim 2007: doma slavili bezbrankovou remízu, venku vstřebávali historický debakl.
Naši chtěli, abych ve firmě dělal dávno. Když jsem se jako mladý motal na Xaverově, do ligy jsem měl daleko a oni věděli, kolik vydělávám, říkali mi, ať jdu radši pracovat k nim.