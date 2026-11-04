Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Cesta slávisty Krajčíka: řídil drogerie, chce stavět halu. Byznys? Připravil mě i Jarolím

Jiří Čihák
  12:00

Fotogalerie14 Premium

Slávistický obránce Matej Krajčík v duelu na hřišti Arsenalu nahání domácího Tomáše Rosického. | foto: Pavel Mazac / CNC / ProfimediaProfimedia.cz

Možná byste ho už ani nepoznali. Místo dlouhých vlasů elegantní vlnovka. Místo plandajícího fotbalového dresu sako a kravata. Z fotbalisty Mateje Krajčíka, dvojnásobného šampiona se Slavií a neúnavné pily na pravé straně červenobílé obrany, je v osmačtyřiceti letech známý byznysmen. Jedenáct let působil v rodinné firmě, kterou založil jeho otec Emil, a spoluřídil rozsáhlou síť drogérií 101 na Slovensku. Nyní podniká na vlastní pěst.

„Po letech ve vedení velké společnosti jsem potřeboval trochu orazit, ale teď startuju novou etapu. Dokončují se developerské projekty, na kterých jsem se podílel, čekají mě první jednání kolem nové sportovní haly. Zrovna teď sedím v autě a mířím na další schůzky do Bratislavy, takže se klidně ptejte,“ poví zvesela a během necelé půlhodinky vypráví nejen o pozoruhodné cestě po kariéře.

Už ve středu večer na Slavii v Lize mistrů opět dorazí anglický Arsenal, s nímž měli Krajčík a spol. čest na podzim 2007: doma slavili bezbrankovou remízu, venku vstřebávali historický debakl.

Naši chtěli, abych ve firmě dělal dávno. Když jsem se jako mladý motal na Xaverově, do ligy jsem měl daleko a oni věděli, kolik vydělávám, říkali mi, ať jdu radši pracovat k nim.

Matej Krajčíkbývalý fotbalista Slavie

Vyzkoušejte siPremium za 19 Kč/měsíc

S reklamou Bez reklam

Měsíční

19
99 Kč
Předplatit
Platí na prvních 5 měsíců pouze pro nové předplatitele

Roční

989
Předplatit
Ušetříte 17 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu

4. kolo

AEK Atény vs. Real Madrid //www.idnes.cz/sport
4.11. 18:45
  • 11.60
  • 7.47
  • 1.23
Fenerbahce Istanbul vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
4.11. 18:45
  • 6.30
  • 5.39
  • 1.45
RB Lipsko vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
4.11. 21:00
  • 5.31
  • 5.04
  • 1.55
FC Porto vs. Neapol //www.idnes.cz/sport
4.11. 21:00
  • 1.85
  • 3.95
  • 4.27
Viking FK Stavanger vs. Sabah Baku //www.idnes.cz/sport
4.11. 21:00
  • 1.40
  • 5.64
  • 6.85
Racing Lens vs. Como //www.idnes.cz/sport
4.11. 21:00
  • 3.64
  • 4.08
  • 1.96
SK Slavia Praha vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
4.11. 21:00
  • 13.30
  • 6.24
  • 1.25
PSV Eindhoven vs. Bruggy //www.idnes.cz/sport
4.11. 21:00
  • 1.94
  • 4.39
  • 3.50
Borussia Dortmund vs. Real Betis //www.idnes.cz/sport
4.11. 21:00
  • 1.72
  • 4.23
  • 4.71

5. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

4. kolo

3. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Paris Saint-GermainPSG 4 4 0 0 20:5 12
2. FC BarcelonaBarcelona 4 3 0 1 14:6 9
3. Aston VillaAston Villa 4 3 0 1 12:6 9
4. LiverpoolLiverpool 3 3 0 0 12:7 9
5. Real MadridReal Madrid 3 3 0 0 10:5 9
6. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 4 3 0 1 8:4 9
7. Real BetisBetis 3 3 0 0 7:4 9
8. Bayern MnichovBayern 4 2 2 0 12:5 8
9. ArsenalArsenal 3 2 1 0 6:2 7
10. StuttgartStuttgart 4 2 1 1 7:4 7
11. ComoComo 3 2 0 1 10:5 6
12. Manchester CityManchester City 3 2 0 1 9:5 6
13. BruggyBruggy 3 2 0 1 9:6 6
14. Inter MilánInter 4 2 0 2 8:6 6
15. LASK LinzLinz 4 2 0 2 10:9 6
16. Borussia DortmundDortmund 3 2 0 1 5:4 6
17. Manchester UnitedManchester Utd. 4 2 0 2 8:8 6
18. Galatasaray IstanbulGalatasaray 4 2 0 2 8:9 6
19. AS ŘímAS Řím 4 1 1 2 10:8 4
20. Šachtar DoněckŠachtar 4 1 1 2 4:4 4
21. PSV EindhovenEindhoven 3 1 1 1 2:2 4
22. Atlético MadridAtlético 4 1 1 2 4:5 4
23. Bodö/GlimtBodo/Glimt 4 1 1 2 4:9 4
24. NeapolNeapol 3 1 0 2 5:7 3
25. Sabah BakuSabah 3 1 0 2 3:6 3
26. Racing LensLens 3 1 0 2 3:7 3
27. AEK AtényAEK Atény 3 1 0 2 3:8 3
28. RB LipskoRB Lipsko 3 1 0 2 3:8 3
29. VillarrealVillarreal 4 1 0 3 8:14 3
30. Feyenoord RotterdamFeyenoord 4 1 0 3 4:11 3
31. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 3 0 2 1 3:9 2
32. SK Slavia PrahaSlavia 3 0 1 2 4:7 1
33. Viking FK StavangerViking 3 0 1 2 5:9 1
34. LilleLille 4 0 1 3 4:10 1
35. FC PortoPorto 3 0 0 3 2:6 0
36. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 4 0 0 4 1:17 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Fotbalista Tenerife zemřel po hrozivém faulu brankáře, případ prověřuje policie

Fotbalista Tenerife Jesús de Miguel.

Útočník Jesús de Miguel z Tenerife, který v pondělním utkání druhé španělské fotbalové ligy s Andorrou po srážce se soupeřem zkolaboval, zemřel. Bylo mu 30 let.

Spartu z poháru senzačně vyřadil Baník na Letné. Postupují také Hradec či Plzeň

Hráči Baníku slaví gól proti Spartě.

Sparťanští fotbalisté končí v domácím poháru. V osmifinále na Letné podlehli 0:2 ostravskému Baníku i přes obrovskou převahu a třikrát nastřelenou brankovou konstrukci. Hosty naopak podržel skvělý...

Bohemians - Sparta 0:0, hosté zahodili i nemožné, soupeř dohrával v deseti

Sestřih zápasu
Utočník Ladislav Almási s míčem před Sivertem Mannsverkem ze Sparty

Sparťanští fotbalisté zakončili nevydařený týden a po vyřazení z poháru jen remizovali 0:0 na půdě Bohemians. V zápase 13. kola byli lepší, nedokázali však proměnit šance. Nepomohla jim ani...

Když klub změní tvář. Velké proměny fotbalových log v Česku i ve světě

Nová loga týmů

Fotbalové kluby se snaží jít s dobou, a tak čas od času mění svou vizuální identitu. Někdy sáhnou po modernějším designu, jindy se zas inspirují vlastní historií. Podívejte se na vývoj log českých i...

Slavia doma rozstřílela Zbrojovku. Do čtvrtfinále poháru postoupil i Liberec

Slávističtí fotbalisté slaví gól do sítě Zbrojovky Brno v pohárovém utkání.

Slávističtí fotbalisté s přehledem zvládli osmifinále domácího poháru a Zbrojovku Brno na svém stadionu porazili 4:0. Dvakrát se prosadil Suleiman, po jednom gólu přidali Jurásek a z penalty Nowak....

Cesta slávisty Krajčíka: řídil drogerie, chce stavět halu. Byznys? Připravil mě i Jarolím

Premium
Slávistický obránce Matej Krajčík v duelu na hřišti Arsenalu nahání domácího...

Možná byste ho už ani nepoznali. Místo dlouhých vlasů elegantní vlnovka. Místo plandajícího fotbalového dresu sako a kravata. Z fotbalisty Mateje Krajčíka, dvojnásobného šampiona se Slavií a neúnavné...

4. listopadu 2026

Slavia v Lize mistrů 2026/27: Program, soupeři, výsledky, kde sledovat

Kapitán Slavie Lukáš Provod v obležení hráčů Arsenalu.

Fotbalisté Slavie podruhé za sebou bojují v Lize mistrů. Na úvod ve strhujícím utkání nestačili v Edenu na Lens 2:3 a bod nezískali ani v Baku, kde podlehli Sabahu 0:2. Naposledy remizovali 2:2 na...

4. listopadu 2026  10:34

Omylem v Lize mistrů. Slováci tepou žalostný Slovan, rýpli i do posily ze Slavie

Zklamaní hráči Slovanu Bratislava po porážce 0:4 s Lincem.

Vypadalo to jako pohádka, která se ale každým dalším dílem mění ve frašku. Legendární Yaya Touré se stal prvním africkým trenérem, který se dostal do Ligy mistrů. V ní ale on i fotbalisté Slovanu...

4. listopadu 2026  10:25

POHLED: Na fotbal sáhla smrt, k tragédii mířil dlouho. Zatočí už s bezohledností?

Fotbalista Tenerife Jesús de Miguel.

Párkrát už bylo vyloženě namále. Praskaly lebky, z pusy létaly vyražené zuby, oběti surovostí padaly do bezvědomí. Snad jen shodou náhod doteď nikdy nedošlo na nejděsivější možné vyústění. Nestalo...

4. listopadu 2026  7:07

PSG rozdrtilo Villarreal, United předvedli heroickou otočku. Slovan má v LM dál nulu

V 86. minutě na Old Trafford sklapla Csaplárova past a mezi fanoušky propukla...

Úterní zápasy čtvrtého kola fotbalové Ligy mistrů nabídly divoké výsledky. Francouzské PSG rozstřílelo Villarreal 6:0, Manchester United utnul devítizápasovou sérii bez výhry, nad AS Řím triumfoval...

3. listopadu 2026  18:35,  aktualizováno  23:47

Arteta gratuloval Trpišovskému, Slavii pak chválil i mistr světa: Máme k ní respekt!

Trenér Arsenalu Mikel Arteta během utkání proti Fulhamu

Přímo od něj slovíčko Slavia nezaznělo ani jednou. Ale nemyslete si, že by snad Mikel Arteta, kouč fotbalového Arsenalu, nevěděl, jaká šichta na jeho tým ve středu večer v Lize mistrů čeká. „Zápas,...

3. listopadu 2026  21:43

Počtvrté s Arsenalem. Zima věří, že se Slavia poučila: Budeme lepší než loni

David Zima nahání mladíka z Arsenalu Maxe Dowmana.

Potřicáté v evropských pohárech. Počtvrté proti Arsenalu. Další velký večer pro slávistického stopera Davida Zimu, který před zkouškou proti anglickým šampionům věří: „Jsme poučení. Pustili jsme si...

3. listopadu 2026  20:33

Věřím, že na Arsenal máme munici, hlásí Trpišovský. Vyjádřil obdiv k Artetovi

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský na tiskové konferenci před zápasem Ligy...

Pokud nechtějí srovnat negativní rekord rumunského FCSB, který v Lize mistrů nevyhrál 23 utkání, musejí ve středu večer porazit Arsenal. „Připravili jsme se detailně, na tým i na individuality, ale...

3. listopadu 2026  19:19

Slavia – Arsenal v TV: Kde sledovat Ligu mistrů živě, kurzy a statistiky

David Zima nahání mladíka z Arsenalu Maxe Dowmana.

Fotbalisté Slavie přivítají ve 4. kole Ligy mistrů londýnský Arsenal. Pražané v letošním ročníku soutěže stále čekají na první vítězství, zatímco anglický celek patří mezi hlavní favority na celkový...

3. listopadu 2026  18:55

Slavia proti zdi. Arsenal téměř neztrácí balon, soupeřům v Anglii dovoluje nejmíň

Fotbalisté Arsenalu se radují z gólu Kaie Havertze (vpravo).

Nečeká je nic jednoduchého. Slávističtí fotbalisté ve středu večer v Lize mistrů potkají tým, proti němuž si v aktuální sezoně anglické ligy soupeři vytvářejí úplně nejméně šancí ze všech. Jak si s...

3. listopadu 2026  17:14

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Los Ligy národů fotbalistek: Češky čeká odveta s Ukrajinou, cílí na postup

Klára Cahynová slaví se spoluhráčkami gól proti Černé Hoře.

České fotbalistky se příští rok v Lize národů ve skupině B2 utkají s Řeckem, Litvou a znovu s Ukrajinou. O soupeřích ve třetím ročníku soutěže rozhodl úterní los ve švýcarském Nyonu.

3. listopadu 2026  14:55

Fotbalista Tenerife zemřel po hrozivém faulu brankáře, případ prověřuje policie

Fotbalista Tenerife Jesús de Miguel.

Útočník Jesús de Miguel z Tenerife, který v pondělním utkání druhé španělské fotbalové ligy s Andorrou po srážce se soupeřem zkolaboval, zemřel. Bylo mu 30 let.

3. listopadu 2026  10:22,  aktualizováno  14:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.