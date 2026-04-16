To byl nervák! AEK obrat nedotáhl, český šampion si zahraje hlavní fázi Ligy mistrů

  23:30
Fotbalisté AEK Atény ve čtvrtfinále Konferenční ligy nedotáhli do konce obrat proti Vallecanu a po výhře 3:1 (první duel 0:3) v soutěži končí, což je skvělá zpráva pro český fotbal. Ten udržel v žebříčku národních koeficientů 10. místo a v pohárech bude mít i v sezoně 2027/28 zástupce v hlavní fázi Ligy mistrů.
Razvan Marin z AEK Atény oslavuje gól proti Vallecanu. | foto: Reuters

Tuzemský fotbal bude mít svého zástupce v hlavní části Ligy mistrů potřetí za sebou. V tomto ročníku si prestižní soutěž bez nutnosti absolvovat kvalifikaci zahrála Slavia. Přímo do hlavní fáze Ligy mistrů projde i šampion této domácí sezony, celek z Edenu má blízko k obhajobě titulu.

Česko navíc bude pro příští ročník pohárů 2026/27 těžit z ještě výhodnější pozice, neboť vloni v žebříčku obsadilo deváté místo. Oproti 10. pozici díky tomu získal lepší postavení druhý celek nejvyšší soutěže, který začne až ve 3. předkole Ligy mistrů a bude mít dopředu jistou minimálně hlavní fázi Evropské ligy. Základní část pohárů čeká nejméně na trojici tuzemských klubů.

Aktuálně se hrálo o nasazení do přespříští sezony. Česko po odečtu zahájilo v létě tento ročník na 10. místě žebříčku a klíčovou pozici si udrželo, i když na něj dotíralo nejprve hlavně Polsko a poté Řecko.

Alkmaar šetřil opory, Šín za šanci děkoval gólem

Matěj Šín skóroval za Alkmaar při domácí remíze 2:2 se Šachtarem Doněck, jeho tým ale vzhledem k předchozí porážce 0:3 v soutěži končí. Obrat se podařil Štrasburku, který po úvodní prohře 0:2 dnes deklasoval Mohuč 4:0. Navzdory venkovním porážce jde dál i Crystal Palace. Anglický celek podlehl 1:2 Fiorentině.

Alkmaar před nedělním finále Nizozemského poháru proti Nijmegenu nastoupil bez obvyklých opor, Šín tak poprvé v soutěži dostal šanci od začátku. Šachtar poslal do vedení v 58. minutě z brejku Alisson, o čtvrthodinu později srovnal z přímého kopu Jensen.

V 80. minutě přišla Šínova chvíle. Kovács mu v pokutovém území připravil hlavou míč proti noze a jednadvacetiletý záložník jej poslal „nohejbalově“ přesně ke vzdálenější tyči. Ostravský odchovanec dal první gól v ročníku Konferenční ligy a třetí soutěžní branku v sezoně za Alkmaar. AZ přesto na vítězství nedosáhl, o chvíli později se prosadil Meirelles.

Semifinále Konferenční ligy

Šachtar - Crystal Palace
Vallecano - Štrasburk

Úvodní utkání se odehrají 30. dubna, odvety o týden později.

Ve zbývajících třech dnešních duelech sahali domácí po obratu dvojzápasu, podařilo se to ale jen Štrasburku proti Mohuči. Vítěz ligové fáze smazal manko 0:2 z úvodního utkání ještě do poločasu. V 66. minutě neproměnil Emegha penaltu, chvíli nato ale skóroval Enciso, jenž právě Emeghovi připravil záhy pojistku.

V Konferenční lize tak skončili oba osmifináloví přemožitelé českých týmů. Sparta v minulém kole nestačila na Alkmaar, Olomouc vypadla s Mohučí.

Obratu byl blízko i AEK Atény, který před týdnem prohrál na hřišti Vallecana 0:3. Po dvou gólech Ziniho a Marinově penaltě bylo v 51. minutě vyrovnáno, po hodině hry ale kapitán Palazón přímočarou akcí přece jen rozhodl ve prospěch španělského celku. Rayo se probojovalo do semifinále při teprve druhé účasti v evropských pohárech.

Totéž se dokonce na první pokus podařilo Crystal Palace, který měl rovněž do odvety náskok 3:0. Ten ještě navýšil Sarr, Fiorentině tak nestačily ani dva góly a obrat v utkání. Trefili se Gudmundsson z penalty a Ndour střelou zpoza vápna. Itálie nebude mít zástupce v semifinále ani v jednom ze tří evropských pohárů.

Konferenční liga
16. 4. 2026 18:45
AZ Alkmaar AZ Alkmaar : Šachtar Doněck Šachtar Doněck 2:2 (0:0)

první zápas 0:3 - postupuje tým Šachtar Doněck

Góly:
73. I. Jensen
80. Šín
Góly:
58. A. Santana
83. Meirelles
Sestavy:
Zoet – van Duijl (63. Robbemond), Dekker, Ičihara – Chávez (46. I. Jensen), Šín, Boogaard, Maikuma (46. Oufkir) – Sadiq, Meerdink (63. Kovács), Patati.
Sestavy:
Riznyk – Tobías, Bondar, Matvijenko, Henrique – Nazaryna – A. Santana (61. Gomes), Isaque (61. Eguinaldo), Očeretko (89. Bondarenko), Newerton (70. L. Ferreira) – Elias (70. Meirelles).
Náhradníci:
Owusu-Oduro, Verhulst – Dijkstra, Parrott, Penetra, Smit.
Náhradníci:
Tvardovskij – Azarovi, Ghram, Konoplja, Marlon, Obah, L. Traoré.
Žluté karty:
31. Chávez, 33. van Duijl, 35. Boogaard, 45+2. Sadiq
Žluté karty:
24. Isaque, 68. Arda Turan, 71. Tobías, 79. Eguinaldo, 85. Matvijenko

Rozhodčí: Jablonski – Beitinger, Koslowski (GER)

Konferenční liga
16. 4. 2026 21:00
Fiorentina Fiorentina : Crystal Palace Crystal Palace 2:1 (1:1)

první zápas 0:3 - postupuje tým Crystal Palace

Góly:
30. Gudmundsson
53. Ndour
Góly:
17. I. Sarr
Sestavy:
de Gea (C) – Pongračić, Comuzzo (70. Kouadio), Ranieri, Gosens (70. Balbo) – Mandragora, Fagioli (46. Ndour) – Harrison, Gudmundsson (75. Fabbian), Solomon (75. Fazzini) – Piccoli.
Sestavy:
Henderson (C) – Richards, Lacroix (41. Rijád), Canvot – D. Muñoz, Wharton (30. Lerma), Kamada, Mitchell – I. Sarr, Mateta (46. Strand Larsen), Pino (73. Hughes).
Náhradníci:
Leonardelli, Christensen – Košpo, Braschi, Deli, Puzzoli.
Náhradníci:
R. Matthews, Benítez – Johnson, Clyne, Sosa, Rodney, Devenny, Cardines.
Žluté karty:
40. Pongračić, 45+5. Comuzzo, 67. Ranieri, 87. Ndour, 90+1. Piccoli
Žluté karty:
40. Pino, 53. I. Sarr, 77. Rijád

Rozhodčí: Manzano – Nevado, Ayuso (vš. ESP)

Konferenční liga
16. 4. 2026 21:00
RC Štrasburk RC Štrasburk : Mohuč Mohuč 4:0 (2:0)

první zápas 0:2 - postupuje tým RC Štrasburk

Góly:
26. Nanasi
35. Ouattara
69. Enciso
74. Emegha
Góly:
Sestavy:
Penders – Ouattara (77. Yassine), Omobamidele, Doukouré (C), Chilwell (77. Høgsberg) – el-Murábet, V. Barco – Moreira, Nanasi (58. Emegha), Godo – Enciso (88. Oyedele).
Sestavy:
Batz – da Costa, Posch, Kohr (81. Bøving) – Widmer (C) (72. Caci), Nebel, Sano, Kawasaki (72. Sieb), Mwene (81. Veratschnig) – Tietz, Weiper (46. Amiri).
Náhradníci:
Johnsson, Kerckaert – D. Fofana, Amougou, Amo-Ameyaw, Becker, Luís.
Náhradníci:
Rieß, Zentner – Maloney, Bell, Gleiber, Potulski.
Žluté karty:
36. V. Barco, 45. Nanasi, 49. el-Murábet, 90+4. Moreira
Žluté karty:
19. Kohr, 90+3. Sieb, 90+3. Veratschnig

Rozhodčí: Pinheiro – B. Jesus, Maia (POR).

Počet diváků: 30631

Konferenční liga
16. 4. 2026 21:00
AEK Atény AEK Atény : Rayo Vallecano Rayo Vallecano 3:1 (2:0)

první zápas 0:3 - postupuje tým Rayo Vallecano

Góly:
13. Zini
36. Marin
51. Zini
Góly:
60. Palazón
Sestavy:
Strakosha – Rota, Moukoudi (C), Relvas, Pilios (85. Pereyra) – Koita, Marin, Pineda, Kutesa (71. Eliasson) – Zini (77. Gaćinović), Varga.
Sestavy:
Batalla – Rațiu, Lejeune, Felipe (55. Díaz), Chavarría – Palazón (C) (80. Mendy), Ciss, U. López (55. Valentín) – Achúmáš (46. Alemão), De Frutos, Álvaro García (27. Espino).
Náhradníci:
Angelopoulos, Brignoli – Georgiev, Kaloskamis, Vida, Penrice.
Náhradníci:
Cárdenas, Molina – Trejo, Camello, Gumbau, Balliu.
Žluté karty:
31. Varga, 90+1. Koita
Žluté karty:
19. Achúmáš, 45. U. López, 90+6. Díaz

Rozhodčí: Eskaas – Engan, Bashevkin (NOR)

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

AS Monaco
2:3
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
2:2
AS Monaco
Galatasaray Istanbul
5:2
Juventus FC
Juventus FC
3:2P
Galatasaray Istanbul
Benfica Lisabon
0:1
Real Madrid
Real Madrid
2:1
Benfica Lisabon
Borussia Dortmund
2:0
Atalanta Bergamo
Atalanta Bergamo
4:1
Borussia Dortmund
FK Karabach
1:6
Newcastle United
Newcastle United
3:2
FK Karabach
Bruggy
3:3
Atlético Madrid
Atlético Madrid
4:1
Bruggy
Bodo/Glimt
3:1
Inter Milán
Inter Milán
1:2
Bodo/Glimt
Olympiakos Pireus
0:2
Leverkusen
Leverkusen
0:0
Olympiakos Pireus
Paris Saint-Germain
5:2
Chelsea
Chelsea
0:3
Paris Saint-Germain
Galatasaray Istanbul
1:0
Liverpool
Liverpool
4:0
Galatasaray Istanbul
Real Madrid
3:0
Manchester City
Manchester City
1:2
Real Madrid
Atalanta Bergamo
1:6
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
4:1
Atalanta Bergamo
Newcastle United
1:1
FC Barcelona
FC Barcelona
7:2
Newcastle United
Atlético Madrid
5:2
Tottenham
Tottenham
3:2
Atlético Madrid
Bodo/Glimt
3:0
Sporting CP Lisabon
Sporting CP Lisabon
5:0P
Bodo/Glimt
Leverkusen
1:1
Arsenal
Arsenal
2:0
Leverkusen
Paris Saint-Germain
2:0
Liverpool
Liverpool
0:2
Paris Saint-Germain
Real Madrid
1:2
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
4:3
Real Madrid
FC Barcelona
0:2
Atlético Madrid
Atlético Madrid
1:2
FC Barcelona
Sporting CP Lisabon
0:1
Arsenal
Arsenal
0:0
Sporting CP Lisabon

