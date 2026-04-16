Tuzemský fotbal bude mít svého zástupce v hlavní části Ligy mistrů potřetí za sebou. V tomto ročníku si prestižní soutěž bez nutnosti absolvovat kvalifikaci zahrála Slavia. Přímo do hlavní fáze Ligy mistrů projde i šampion této domácí sezony, celek z Edenu má blízko k obhajobě titulu.
Česko navíc bude pro příští ročník pohárů 2026/27 těžit z ještě výhodnější pozice, neboť vloni v žebříčku obsadilo deváté místo. Oproti 10. pozici díky tomu získal lepší postavení druhý celek nejvyšší soutěže, který začne až ve 3. předkole Ligy mistrů a bude mít dopředu jistou minimálně hlavní fázi Evropské ligy. Základní část pohárů čeká nejméně na trojici tuzemských klubů.
Aktuálně se hrálo o nasazení do přespříští sezony. Česko po odečtu zahájilo v létě tento ročník na 10. místě žebříčku a klíčovou pozici si udrželo, i když na něj dotíralo nejprve hlavně Polsko a poté Řecko.
Alkmaar šetřil opory, Šín za šanci děkoval gólem
Matěj Šín skóroval za Alkmaar při domácí remíze 2:2 se Šachtarem Doněck, jeho tým ale vzhledem k předchozí porážce 0:3 v soutěži končí. Obrat se podařil Štrasburku, který po úvodní prohře 0:2 dnes deklasoval Mohuč 4:0. Navzdory venkovním porážce jde dál i Crystal Palace. Anglický celek podlehl 1:2 Fiorentině.
Alkmaar před nedělním finále Nizozemského poháru proti Nijmegenu nastoupil bez obvyklých opor, Šín tak poprvé v soutěži dostal šanci od začátku. Šachtar poslal do vedení v 58. minutě z brejku Alisson, o čtvrthodinu později srovnal z přímého kopu Jensen.
V 80. minutě přišla Šínova chvíle. Kovács mu v pokutovém území připravil hlavou míč proti noze a jednadvacetiletý záložník jej poslal „nohejbalově“ přesně ke vzdálenější tyči. Ostravský odchovanec dal první gól v ročníku Konferenční ligy a třetí soutěžní branku v sezoně za Alkmaar. AZ přesto na vítězství nedosáhl, o chvíli později se prosadil Meirelles.
Semifinále Konferenční ligy
Šachtar - Crystal Palace
Úvodní utkání se odehrají 30. dubna, odvety o týden později.
Ve zbývajících třech dnešních duelech sahali domácí po obratu dvojzápasu, podařilo se to ale jen Štrasburku proti Mohuči. Vítěz ligové fáze smazal manko 0:2 z úvodního utkání ještě do poločasu. V 66. minutě neproměnil Emegha penaltu, chvíli nato ale skóroval Enciso, jenž právě Emeghovi připravil záhy pojistku.
V Konferenční lize tak skončili oba osmifináloví přemožitelé českých týmů. Sparta v minulém kole nestačila na Alkmaar, Olomouc vypadla s Mohučí.
Obratu byl blízko i AEK Atény, který před týdnem prohrál na hřišti Vallecana 0:3. Po dvou gólech Ziniho a Marinově penaltě bylo v 51. minutě vyrovnáno, po hodině hry ale kapitán Palazón přímočarou akcí přece jen rozhodl ve prospěch španělského celku. Rayo se probojovalo do semifinále při teprve druhé účasti v evropských pohárech.
Totéž se dokonce na první pokus podařilo Crystal Palace, který měl rovněž do odvety náskok 3:0. Ten ještě navýšil Sarr, Fiorentině tak nestačily ani dva góly a obrat v utkání. Trefili se Gudmundsson z penalty a Ndour střelou zpoza vápna. Itálie nebude mít zástupce v semifinále ani v jednom ze tří evropských pohárů.
73. I. Jensen
80. Šín
58. A. Santana
83. Meirelles
Zoet – van Duijl (63. Robbemond), Dekker, Ičihara – Chávez (46. I. Jensen), Šín, Boogaard, Maikuma (46. Oufkir) – Sadiq, Meerdink (63. Kovács), Patati.
Riznyk – Tobías, Bondar, Matvijenko, Henrique – Nazaryna – A. Santana (61. Gomes), Isaque (61. Eguinaldo), Očeretko (89. Bondarenko), Newerton (70. L. Ferreira) – Elias (70. Meirelles).
Owusu-Oduro, Verhulst – Dijkstra, Parrott, Penetra, Smit.
Tvardovskij – Azarovi, Ghram, Konoplja, Marlon, Obah, L. Traoré.
31. Chávez, 33. van Duijl, 35. Boogaard, 45+2. Sadiq
24. Isaque, 68. Arda Turan, 71. Tobías, 79. Eguinaldo, 85. Matvijenko
Rozhodčí: Jablonski – Beitinger, Koslowski (GER)
30. Gudmundsson
53. Ndour
17. I. Sarr
de Gea (C) – Pongračić, Comuzzo (70. Kouadio), Ranieri, Gosens (70. Balbo) – Mandragora, Fagioli (46. Ndour) – Harrison, Gudmundsson (75. Fabbian), Solomon (75. Fazzini) – Piccoli.
Henderson (C) – Richards, Lacroix (41. Rijád), Canvot – D. Muñoz, Wharton (30. Lerma), Kamada, Mitchell – I. Sarr, Mateta (46. Strand Larsen), Pino (73. Hughes).
Leonardelli, Christensen – Košpo, Braschi, Deli, Puzzoli.
R. Matthews, Benítez – Johnson, Clyne, Sosa, Rodney, Devenny, Cardines.
40. Pongračić, 45+5. Comuzzo, 67. Ranieri, 87. Ndour, 90+1. Piccoli
40. Pino, 53. I. Sarr, 77. Rijád
Rozhodčí: Manzano – Nevado, Ayuso (vš. ESP)
26. Nanasi
35. Ouattara
69. Enciso
74. Emegha
Penders – Ouattara (77. Yassine), Omobamidele, Doukouré (C), Chilwell (77. Høgsberg) – el-Murábet, V. Barco – Moreira, Nanasi (58. Emegha), Godo – Enciso (88. Oyedele).
Batz – da Costa, Posch, Kohr (81. Bøving) – Widmer (C) (72. Caci), Nebel, Sano, Kawasaki (72. Sieb), Mwene (81. Veratschnig) – Tietz, Weiper (46. Amiri).
Johnsson, Kerckaert – D. Fofana, Amougou, Amo-Ameyaw, Becker, Luís.
Rieß, Zentner – Maloney, Bell, Gleiber, Potulski.
36. V. Barco, 45. Nanasi, 49. el-Murábet, 90+4. Moreira
19. Kohr, 90+3. Sieb, 90+3. Veratschnig
Rozhodčí: Pinheiro – B. Jesus, Maia (POR).
Počet diváků: 30631
13. Zini
36. Marin
51. Zini
60. Palazón
Strakosha – Rota, Moukoudi (C), Relvas, Pilios (85. Pereyra) – Koita, Marin, Pineda, Kutesa (71. Eliasson) – Zini (77. Gaćinović), Varga.
Batalla – Rațiu, Lejeune, Felipe (55. Díaz), Chavarría – Palazón (C) (80. Mendy), Ciss, U. López (55. Valentín) – Achúmáš (46. Alemão), De Frutos, Álvaro García (27. Espino).
Angelopoulos, Brignoli – Georgiev, Kaloskamis, Vida, Penrice.
Cárdenas, Molina – Trejo, Camello, Gumbau, Balliu.
31. Varga, 90+1. Koita
19. Achúmáš, 45. U. López, 90+6. Díaz
Rozhodčí: Eskaas – Engan, Bashevkin (NOR)