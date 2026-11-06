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Český koeficient dál strádá. Bude si opět zvykat na boje o Ligu mistrů?

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  13:24
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Plzeňský Patrik Hrošovský nevěří...

Plzeňský Patrik Hrošovský nevěří... | foto: Reuters

Adam Gabriel z Plzně hlavičkuje v zápase s Lilleströmem.
Plzeňský Cheick Souaré (vlevo) v souboji s Yawem Paintsilem z Lilleströmu.
Obránce Ruben Gabrielsen z Lilleströmu (vlevo) jde do souboje s plzeňským...
Plzeňský Filip Prebsl (vlevo) a Fredrik Gulbrandsen z Lilleströmu.
67 fotografií
Vytoužená desátá příčka dál mizí v dáli, řecký klubový fotbal je na vlně a české týmy už ho dost pravděpodobně nedoženou. V přespříští sezoně tak nejspíš ztratí přímý postup do základní fáze Ligy mistrů a milionářskou soutěž si budou muset vybojovat v předkolech. Tak jako dříve.

Co je však z pohledu aktuálního týdne důležitější: české týmy nabraly náskok na dvanácté Polsko, třinácté Norsko i čtrnácté Dánsko.

To díky remíze Jablonce v Rize (1:1 za 0,200 bodu) a vítězství Plzně v norském Lilleströmu (1:0 za 0,400 bodu). Slavia s Arsenalem (1:2) a Sparta s Bournemouthem (1:3) doma body nepřidaly.

Pořadí národních koeficientů

9. Turecko - 53,075, čtyři týmy ve hře, dělí pěti

10. Řecko - 47,612 bodu, čtyři týmy ve hře, dělí pěti

11. Česko - 46,325 bodu, čtyři týmy ve hře, dělí pěti

12. Polsko - 45,725 bodu, dva týmy ve hře, dělí pěti

13. Norsko - 41,012 bodu, čtyři týmy ve hře, dělí pěti

14. Dánsko - 40,806 bodu, čtyři týmy ve hře, dělí čtyřmi

Řecké kluby na průběžném desátém místě zapsaly dvě výhry a jednu remízu, čímž svůj náskok navýšily už na téměř 1,3 bodu.

Což znamená, že ve zbývající části základní fáze se budou české celky soustředit hlavně na to, aby udržely nejlepší dvanáctku. Z pohledu celkové úspěšnosti v pohárech je totiž velmi důležitá.

Zaprvé zajišťuje dvěma týmům přístup do kvalifikace o Evropskou ligu a vítěz poháru má navíc garantovanou místenku v Konferenční lize, neb startuje v závěrečném předkole vyšší soutěže.

Naopak třináctá země vyšle do kvalifikace o Evropskou ligu jen vítěze poháru, a to ve třetím předkole, zatímco další dva týmy z pěti míří jen do bojů o Konferenční ligu.

Markantní rozdíl.

Češi nicméně podle uskupení Football Meets Data dvanáctku udrží na 96,5 %, jejich šance navíc po uplynulém týdnu vzrostly o 3,7 %. Na nejlepší desítku už si mohou dělat naděje jen v 1,5 % případů.

V této sezoně se hraje o nasazení až do přespříštího ročníku 2028/29, v tom následujícím jde ještě český šampion do milionářské soutěže přímo.

V té další si tedy s největší pravděpodobností zahraje závěrečné předkolo, kde musí zvládnout jeden dvojzápas, aby se do základní fáze kvalifikoval. Když se mu to nepovede, půjde rovnou do základní fáze Evropské ligy.

Podobně jako naposledy v ročníku 2024/25, kdy základní fázi vybojovala Sparta. Od té doby Česko svého mistra do předkol nevyslalo, což se – nebýt výrazného řeckého kolapsu – brzy změní.

Sparťan Ebrima Singhateh (vlevo) v souboji s Juliem Solerem z Bournemouthu.

Za výhru se v hlavní fázi pohárů udělují dva body, za remízu jeden a zisk se pak dělí počtem týmů v pohárech na startu ročníku. Kluby ještě dostávají bonusy za případný postup do jarní fáze a v ní za každý zvládnutý dvojzápas.

Řekové zatím vypadají, že v bonusech posbírají dostatek bodů, aby si desítku zařídili. Česko musí zabrat, Plzeň má v základní fázi Evropské ligy teprve první vítězství, Sparta je na čtyřech bodech a podle simulací postoupí jen v 47 procentech případů.

K jistotě play off bude třeba nejspíš až deset bodů.

Jablonec v Konferenční lize by jich měl nahrát aspoň sedm a Slavia v Lize mistrů je pravděpodobně ze hry venku s pouhou šestiprocentní pravděpodobností postupu.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu

5. kolo

Galatasaray Istanbul vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
24.11. 18:45
  • 2.54
  • 3.87
  • 2.42
Bodö/Glimt vs. LASK Linz //www.idnes.cz/sport
24.11. 18:45
  • 1.51
  • 4.95
  • 5.00
Como vs. AEK Atény //www.idnes.cz/sport
24.11. 21:00
  • 1.31
  • 5.74
  • 7.72
RB Lipsko vs. Racing Lens //www.idnes.cz/sport
24.11. 21:00
  • 1.41
  • 5.40
  • 5.79
Slovan Bratislava vs. Real Betis //www.idnes.cz/sport
24.11. 21:00
  • 8.76
  • 6.25
  • 1.26
Real Madrid vs. PSV Eindhoven //www.idnes.cz/sport
24.11. 21:00
  • 1.20
  • 7.70
  • 9.97
Feyenoord Rotterdam vs. FC Porto //www.idnes.cz/sport
24.11. 21:00
  • 2.79
  • 3.78
  • 2.26
Manchester City vs. Neapol //www.idnes.cz/sport
24.11. 21:00
  • 1.23
  • 6.61
  • 10.00
Arsenal vs. Borussia Dortmund //www.idnes.cz/sport
24.11. 21:00
  • 1.40
  • 4.78
  • 7.19
SK Slavia Praha vs. Villarreal //www.idnes.cz/sport
25.11. 18:45
  • 2.79
  • 3.83
  • 2.25
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

4. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Paris Saint-GermainPSG 4 4 0 0 20:5 12
2. Real MadridReal Madrid 4 4 0 0 13:7 12
3. ArsenalArsenal 4 3 1 0 8:3 10
4. ComoComo 4 3 0 1 19:6 9
5. FC BarcelonaBarcelona 4 3 0 1 14:6 9
6. Aston VillaAston Villa 4 3 0 1 12:6 9
7. Manchester CityManchester City 4 3 0 1 12:7 9
8. LiverpoolLiverpool 4 3 0 1 14:10 9
9. BruggyBruggy 4 3 0 1 11:7 9
10. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 4 3 0 1 8:4 9
11. Real BetisBetis 4 3 0 1 8:6 9
12. Borussia DortmundDortmund 4 3 0 1 7:5 9
13. Bayern MnichovBayern 4 2 2 0 12:5 8
14. StuttgartStuttgart 4 2 1 1 7:4 7
15. Inter MilánInter 4 2 0 2 8:6 6
16. LASK LinzLinz 4 2 0 2 10:9 6
17. Manchester UnitedManchester Utd. 4 2 0 2 8:8 6
18. Galatasaray IstanbulGalatasaray 4 2 0 2 8:9 6
19. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 4 1 2 1 6:11 5
20. AS ŘímAS Řím 4 1 1 2 10:8 4
21. Šachtar DoněckŠachtar 4 1 1 2 4:4 4
22. Viking FK StavangerViking 4 1 1 2 9:10 4
23. Atlético MadridAtlético 4 1 1 2 4:5 4
24. PSV EindhovenEindhoven 4 1 1 2 3:4 4
25. Bodö/GlimtBodo/Glimt 4 1 1 2 4:9 4
26. FC PortoPorto 4 1 0 3 6:7 3
27. NeapolNeapol 4 1 0 3 6:11 3
28. VillarrealVillarreal 4 1 0 3 8:14 3
29. AEK AtényAEK Atény 4 1 0 3 5:11 3
30. RB LipskoRB Lipsko 4 1 0 3 5:11 3
31. Sabah BakuSabah 4 1 0 3 4:10 3
32. Feyenoord RotterdamFeyenoord 4 1 0 3 4:11 3
33. Racing LensLens 4 1 0 3 4:16 3
34. SK Slavia PrahaSlavia 4 0 1 3 5:9 1
35. LilleLille 4 0 1 3 4:10 1
36. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 4 0 0 4 1:17 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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