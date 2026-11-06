Co je však z pohledu aktuálního týdne důležitější: české týmy nabraly náskok na dvanácté Polsko, třinácté Norsko i čtrnácté Dánsko.
To díky remíze Jablonce v Rize (1:1 za 0,200 bodu) a vítězství Plzně v norském Lilleströmu (1:0 za 0,400 bodu). Slavia s Arsenalem (1:2) a Sparta s Bournemouthem (1:3) doma body nepřidaly.
Pořadí národních koeficientů
9. Turecko - 53,075, čtyři týmy ve hře, dělí pěti
10. Řecko - 47,612 bodu, čtyři týmy ve hře, dělí pěti
11. Česko - 46,325 bodu, čtyři týmy ve hře, dělí pěti
12. Polsko - 45,725 bodu, dva týmy ve hře, dělí pěti
13. Norsko - 41,012 bodu, čtyři týmy ve hře, dělí pěti
14. Dánsko - 40,806 bodu, čtyři týmy ve hře, dělí čtyřmi
Řecké kluby na průběžném desátém místě zapsaly dvě výhry a jednu remízu, čímž svůj náskok navýšily už na téměř 1,3 bodu.
Což znamená, že ve zbývající části základní fáze se budou české celky soustředit hlavně na to, aby udržely nejlepší dvanáctku. Z pohledu celkové úspěšnosti v pohárech je totiž velmi důležitá.
Zaprvé zajišťuje dvěma týmům přístup do kvalifikace o Evropskou ligu a vítěz poháru má navíc garantovanou místenku v Konferenční lize, neb startuje v závěrečném předkole vyšší soutěže.
Naopak třináctá země vyšle do kvalifikace o Evropskou ligu jen vítěze poháru, a to ve třetím předkole, zatímco další dva týmy z pěti míří jen do bojů o Konferenční ligu.
Markantní rozdíl.
Češi nicméně podle uskupení Football Meets Data dvanáctku udrží na 96,5 %, jejich šance navíc po uplynulém týdnu vzrostly o 3,7 %. Na nejlepší desítku už si mohou dělat naděje jen v 1,5 % případů.
🇬🇷 Greece take another big step towards the Top 10 of the 5-year ranking! 🇬🇷 +1.000 (2-1-1) 🇩🇰 +0.750 (1-1-2) 🇨🇿 +0.600 (1-1-2) 🇬🇷 Greece now at 97.7% (+5.3) to finish Top 10. 🇨🇿 Czechia (1.5%) and 🇩🇰 Denmark (0.8%) both drop further behind. 👉 Full UEFA coefficient projections and what-if scenarios for every association at https://t.co/0fy6FxOQ9V— Football Meets Data (@fmeetsdata) November 6, 2026
V této sezoně se hraje o nasazení až do přespříštího ročníku 2028/29, v tom následujícím jde ještě český šampion do milionářské soutěže přímo.
V té další si tedy s největší pravděpodobností zahraje závěrečné předkolo, kde musí zvládnout jeden dvojzápas, aby se do základní fáze kvalifikoval. Když se mu to nepovede, půjde rovnou do základní fáze Evropské ligy.
Podobně jako naposledy v ročníku 2024/25, kdy základní fázi vybojovala Sparta. Od té doby Česko svého mistra do předkol nevyslalo, což se – nebýt výrazného řeckého kolapsu – brzy změní.
Za výhru se v hlavní fázi pohárů udělují dva body, za remízu jeden a zisk se pak dělí počtem týmů v pohárech na startu ročníku. Kluby ještě dostávají bonusy za případný postup do jarní fáze a v ní za každý zvládnutý dvojzápas.
Řekové zatím vypadají, že v bonusech posbírají dostatek bodů, aby si desítku zařídili. Česko musí zabrat, Plzeň má v základní fázi Evropské ligy teprve první vítězství, Sparta je na čtyřech bodech a podle simulací postoupí jen v 47 procentech případů.
K jistotě play off bude třeba nejspíš až deset bodů.
Jablonec v Konferenční lize by jich měl nahrát aspoň sedm a Slavia v Lize mistrů je pravděpodobně ze hry venku s pouhou šestiprocentní pravděpodobností postupu.