Český fotbal a rasismus: případ Kúdela, děti na Spartě i Radův „cikán“

Incidenty s rasistickým podtextem, ať už domnělým či nikoli, se v souvislosti s českými kluby objevují častěji, než by si tuzemský fotbal přál. Všichni si pamatují na incident Ondřeje Kúdely se záložníkem Rangers Glenem Kamarou, ale vzpomínáte, jak si ještě rok předtím opakovaně stěžoval plzeňský Jean-David Beauguel? A to nejsou jediné příklady z posledních několika let.