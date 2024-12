Český fotbal má o zástupce méně, ale stále drží náskok. Jaké jsou výhledy?

Turci tak sice podruhé v řadě stáhli náskok Česka o 0,2 bodu, ale jinak se situace po prohře Boleslavi v Molde (3:4) příliš nezměnila i vzhledem k tomu, že v tomto týdnu byla na programu pouze Konferenční liga.

Češi mají aktuálně na devátém místě polštář v hodnotě 1,3 bodu, což je v praxi něco málo přes tři výhry.

Pro připomenutí: umístění do desátého místa zaručuje účast ligového mistra v Champions League v ročníku. Devátá příčka pak přidává lepší výchozí pozici pro vicemistra, který by do nemistrovské části kvalifikace vstoupil až ve třetím předkole, což v případě neúspěchu zajišťuje účast v základní fázi Evropské ligy. Aktuálně se hraje o nasazení do přespříští sezony 2026/27.

Pořadí zemí po podzimu pětiletka 20/21-24/25 8. Belgie – 53,1 bodu

9. Česko – 42,25

10. Turecko – 40,95

11. Rakousko – 34,95

12. Řecko – 34,625

13. Norsko – 34,562

14. Švýcarsko – 33,225

15. Skotsko – 32,500

Mladá Boleslav na závěr svého působení přidala dvě výhry ze tří zápasů, tedy 0,8 bodu do celkového pořadí.

Zvlášť před týdnem bylo její vítězství nad Jagiellonií Bělostok (1:0) důležité, jelikož ostatní čeští zástupci nenahráli nic. Na rozdíl od Turků, kteří mohli slavit výhru Fenerbahce a remízu Basaksehiru.

A tak mají Češi stále relativně solidní náskok. Obě země mají nadále ve hře shodně tři zástupce, jejich pozice směrem k postupu se však výrazně liší, což je zásadní.

Umístění v nejlepší čtyřiadvacítce totiž pochopitelně zajistí dané zemi potenciální přísun bodů i v jarní fázi, ale také mu přinese bonusové body za umístění, o kterých už v minulosti byla řeč. A ty mohou s celkovým pořadím výrazně zamíchat.

Pojďme si připomenout, jak fungují, a v jaké situaci aktuálně tuzemské kluby v evropských pohárech jsou.

Sparta má po šesti zápasech v Lize mistrů podle propočtů šanci 0,4 % na postup, takže je takřka jisté, že si na jaře poháry nezahraje. Bonus by v takovém případě byl nulový.

Slavii se dává zhruba třetinová šanci na umístění v nejlepší čtyřiadvacítce, ale v aktuální situaci, kdy se nachází na 29. místě, by také nedostala nic navíc.

Kdo přispěl kolik? nahrané body do koeficientu 1. Sparta – 14,5 bodu

2. Plzeň – 11 bodů

3. Ml. Boleslav – 9 bodů

4. Slavia – 6 bodů

5. Baník Ostrava – 3 body

Plzni by měla podle matematických modelů stačit jedna remíza, momentálně by za 17. příčku obdržela bonus v hodnotě dvou bodů.

Mladá Boleslav už logicky nic nepřidá.

Po přepočtu do národního koeficientu podle kurzu, jenž určuje počet startujících týmů v pohárech, by Češi, kteří dělí pěti, zapsali 0,4 bodu.

Turci taktéž dělí pěti, ale mají o poznání lepší vyhlídky.

Po vypadnutí Basaksehiru totiž stále mají dva týmy v Evropské lize na postupových příčkách – šestý Galatasaray a jednadvacáté Fenerbahce. O příčku nad Slavií je pak Besiktas, který by za aktuální situace nepřidal nic navíc.

Přesto – Turci by po přepočtu zapsali bonus v hodnotě 1,15, takže by Čechy stáhli o 0,75 bodu. A k tomu by samozřejmě měli ve hře o jeden tým navíc.

Situace se samozřejmě může několikrát změnit, každé vítězství či porážka s pořadím zamíchá a z hlediska postupu do jarních bojů není ani zdaleka nic jisté.

Trendem posledních týdnů je nicméně nepatrné snižování českého náskoku a především horšící se pozice s ohledem na vyřazovací fázi.

Udrží Češi devátou příčku?