Česko může v koeficientu přijít o desátou příčku. Zatím však není důvod panikařit

Jasno mohlo být už teď, kdyby daleké Faery nezalehla taková mlha, že letecký speciál z Poznaně musel přistát v norském Bergenu a čekat, než se počasí umoudří.
To se sice povedlo a výkop zápasu by se zřejmě i stíhal, nicméně kvůli regulérnosti soutěží rozhodli činovníci UEFA, že se duel předkola Evropské ligy odehraje až v pátek večer od 20 hodin.
|
Hradec na jiné planetě. V hučící atmosféře čelil se ctí velkoklubu, teď ho čeká další
Po čtvrtečních zápasech je jasné, že náskok českých klubů, které v týdnu přičetly jen 0,200 bodu za vítězství Jablonce v Rize, se ztenčil na pouhých 0,100 bodu. Poláci totiž přičítali za remízy Górniku Zabrze, Jagiellonie a vítězství Rakówa Čenstochová i vyřazených Katowic. Dohromady to dělá 0,600 bodu.
Pořadí národních koeficientů
k pátečnímu odpoledni
9. Turecko 47,975 bodu (4 kluby ve hře z 5)
10. Česko 44,225 bodu (5/5)
11. Polsko 44,125 bodu (4/5)
12. Řecko 41,512 bodu (5/5)
13. Dánsko 36,931 bodu (4/4)
I proto je v kontextu průběžného žebříčku klíčová odveta Lechu s Klaksvíkem, která může v případě vítězství polského mistra odsunout Česko na 11. místo.
Nicméně z dlouhodobého hlediska zatím není důvod panikařit.
Podle datových modelů jsou stále největšími českými soupeři o nejlepší desítku dvanáctí Řekové, kteří mají o 2,613 bodu méně a ve hře stále pět klubů, stejně jako Češi. Poláci po třetích předkolech o jeden přišli a klesli na čtyři.
Klíčovým indikátorem bude až počet postupujících klubů do ligových fází. Poláci mají jistou pouze Jagiellonii, Češi naopak hned tři týmy a další dva bojují o přežití ve čtvrtých předkolech Konferenční ligy.
Loni české kluby i za pomoci soupeřů uhájily desátou příčku v pořadí národních koeficientů pro pohárovou sezonu 2027/2028 těsně před Řeckem.
🇩🇰 Denmark's Top 12 chances went UP after Aarhus' elimination from 🔵 UCL qualifiers!— Football Meets Data (@fmeetsdata) August 12, 2026
They are now projected to play in 🟢 UECL instead of 🟠 UEL league phase, which boosted their expected point tally, benefiting 🇩🇰 Denmark's country ranking!
👉 Full breakdown of probabilities… pic.twitter.com/n4SgbBobmQ
Znamená to, že i v letošním ligovém ročníku se hraje o přímý postup do Champions League, že vítěz poháru má zajištěnou minimálně Konferenční ligu a do předkol půjdou další tři mužstva.
Aby to platilo i v létě 2028, musejí české kluby zase pořádně zabrat. Pokud by se podařily čtyři postupy do základních fází, možnosti by rázem stouply.
Už příští týden vstoupí do závěrečného předkola Evropské ligy Viktoria Plzeň, která se o lepší soutěž utká se srbskou Crvenou zvezdou, poražený půjde do základní fáze Konferenční ligu. O tu si zároveň zahraje Hradec Králové s Panathinaikosem Atény a Jablonec s Rangers Glasgow.
Slavii čekají až zářijové zápasy v ligové fázi Champions League, Spartu zase v Evropské lize.