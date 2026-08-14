Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Česko může v koeficientu přijít o desátou příčku. Zatím však není důvod panikařit

Autor:
  13:29
Hradecký útočník Mick van Buren utíká s míčem istanbulské obraně.

Hradecký útočník Mick van Buren utíká s míčem istanbulské obraně. | foto: Miloš Thomas / fchk.cz

Tom Slončík bojuje o míč s Michaelem Murillem.
Hradecký obránce František Čech se snaží prostřelit Michaela Amira Murilla z...
Samuel Dancák a Tom Slončík před začátkem utkání s Besiktasem.
Hradecký útočník Mick van Buren nastupuje na trávník v Istanbulu.
15 fotografií
Kdyby fotbalisté Lechu Poznaň zvládli odložený duel na Faerských ostrovech, odsunou české týmy v žebříčku koeficientů z průběžné desáté příčky na jedenáctou, což by na konci sezony znamenalo ztrátu přímého postupu šampiona do Ligy mistrů. Problém? V této fázi zdaleka ne tak zásadní, jak by se mohlo zdát.

Jasno mohlo být už teď, kdyby daleké Faery nezalehla taková mlha, že letecký speciál z Poznaně musel přistát v norském Bergenu a čekat, než se počasí umoudří.

To se sice povedlo a výkop zápasu by se zřejmě i stíhal, nicméně kvůli regulérnosti soutěží rozhodli činovníci UEFA, že se duel předkola Evropské ligy odehraje až v pátek večer od 20 hodin.

Hradec na jiné planetě. V hučící atmosféře čelil se ctí velkoklubu, teď ho čeká další

Po čtvrtečních zápasech je jasné, že náskok českých klubů, které v týdnu přičetly jen 0,200 bodu za vítězství Jablonce v Rize, se ztenčil na pouhých 0,100 bodu. Poláci totiž přičítali za remízy Górniku Zabrze, Jagiellonie a vítězství Rakówa Čenstochová i vyřazených Katowic. Dohromady to dělá 0,600 bodu.

Pořadí národních koeficientů

k pátečnímu odpoledni

9. Turecko 47,975 bodu (4 kluby ve hře z 5)

10. Česko 44,225 bodu (5/5)

11. Polsko 44,125 bodu (4/5)

12. Řecko 41,512 bodu (5/5)

13. Dánsko 36,931 bodu (4/4)

I proto je v kontextu průběžného žebříčku klíčová odveta Lechu s Klaksvíkem, která může v případě vítězství polského mistra odsunout Česko na 11. místo.

Nicméně z dlouhodobého hlediska zatím není důvod panikařit.

Podle datových modelů jsou stále největšími českými soupeři o nejlepší desítku dvanáctí Řekové, kteří mají o 2,613 bodu méně a ve hře stále pět klubů, stejně jako Češi. Poláci po třetích předkolech o jeden přišli a klesli na čtyři.

Klíčovým indikátorem bude až počet postupujících klubů do ligových fází. Poláci mají jistou pouze Jagiellonii, Češi naopak hned tři týmy a další dva bojují o přežití ve čtvrtých předkolech Konferenční ligy.

Loni české kluby i za pomoci soupeřů uhájily desátou příčku v pořadí národních koeficientů pro pohárovou sezonu 2027/2028 těsně před Řeckem.

Znamená to, že i v letošním ligovém ročníku se hraje o přímý postup do Champions League, že vítěz poháru má zajištěnou minimálně Konferenční ligu a do předkol půjdou další tři mužstva.

Aby to platilo i v létě 2028, musejí české kluby zase pořádně zabrat. Pokud by se podařily čtyři postupy do základních fází, možnosti by rázem stouply.

Už příští týden vstoupí do závěrečného předkola Evropské ligy Viktoria Plzeň, která se o lepší soutěž utká se srbskou Crvenou zvezdou, poražený půjde do základní fáze Konferenční ligu. O tu si zároveň zahraje Hradec Králové s Panathinaikosem Atény a Jablonec s Rangers Glasgow.

Slavii čekají až zářijové zápasy v ligové fázi Champions League, Spartu zase v Evropské lize.

Vstoupit do diskuse (18 příspěvků)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu

Play-off

Fenerbahce Istanbul vs. Olympique Lyon //www.idnes.cz/sport
18.8. 21:00
  • 2.09
  • 3.71
  • 3.37
Dinamo Záhřeb vs. Viking FK Stavanger //www.idnes.cz/sport
18.8. 21:00
  • 1.71
  • 4.08
  • 4.71
Levski Sofia vs. AEK Atény //www.idnes.cz/sport
18.8. 21:00
  • 3.19
  • 3.16
  • 2.41
NEC Nijmegen vs. Bodo/Glimt //www.idnes.cz/sport
19.8. 21:00
  • 2.57
  • 3.90
  • 2.50
Hapoel Be'er Sheva FC vs. Sabah Baku //www.idnes.cz/sport
19.8. 21:00
  • 2.35
  • 3.28
  • 3.17
Slovan Bratislava vs. NK Celje //www.idnes.cz/sport
19.8. 21:00
  • 1.79
  • 3.85
  • 4.46
Celtic Glasgow vs. LASK Linz //www.idnes.cz/sport
19.8. 21:00
  • 1.56
  • 4.60
  • 5.43
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

3. předkolo

Kompletní los

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

Lyon - Sparta 3:0, sbohem Ligo mistrů. Oslabené hosty dorazily góly po půli

Fotbalisté Lyonu slaví vítězství nad pražskou Spartou v předkole Ligy mistrů.

Od našeho zpravodaje ve Francii Sparťanští fotbalisté si ani letos Ligu mistrů nezahrají. V odvetě 3. předkola prohráli v Lyonu 0:3 (celkově 2:4) po gólech Nuamaha z první půle a Maitlanda-Nilese s Mortonem z poločasu druhého....

KVÍZ: Nablýskané a ikonické. Znáte slavné sportovní trofeje?

Španělští fotbalisté slaví s trofejí pro mistry světa.

Nablýskané, ikonické a pro většinu nedosažitelné. Každá z nich vypráví jiný příběh. Každá je stejně tak jedinečná jako výkon, který k ní vede. Mají jediný cíl – vzdát hold šampionům a zapsat je do...

Ml. Boleslav - Sparta 2:0, favorit bez střely na bránu, oba góly padly v první půli

Sestřih zápasu
Mladoboleslavský útočník Jiří Klíma se raduje z proměněné penalty v utkání...

Sparťanští fotbalisté nezvládli ani své druhé venkovní ligové vystoupení v nové sezoně. Ve třetím kole nejvyšší soutěže padli v Mladé Boleslavi 0:2, oba góly vstřelili domácí v první půli. Nejprve se...

Teplice - Plzeň 5:5, divoký zápas, hosté zahodili vedení. Ustojí Hyský další nezdar?

Sestřih zápasu
Tepličtí fotbalisté se radují z gólu v utkání s Plzní.

Na tento zápas se bude dlouho vzpomínat. Pro fotbalisty Plzně má ale divoká remíza 5:5 v Teplicích pachuť. Ambiciózní celek ze západu Čech i po třech ligových kolech čeká na první výhru v novém...

Fotbalové přestupy ONLINE: Spartu by mohl posílit Jurásek, Torres míří do PSG

Sledujeme online
Matěj Jurásek slaví gól do sítě Ludogorce, kterým poslal Slavii do vedení.

Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.

Karviná si na soupeře v MOL Cupu musí počkat, Bohemians nastoupí v Zápech

Karvinský křídelník Ousmane Conde se snaží protlačit přes vlašimského Petra...

Obhajující Karviná se v druhém kole domácího fotbalového poháru utká s vítězem dohrávky mezi Kozlovicemi a Slavičínem. Bohemians 1905 vstoupí do nového ročníku MOL Cupu v Zápech, třetiligového...

14. srpna 2026  14:35

Česko může v koeficientu přijít o desátou příčku. Zatím však není důvod panikařit

Hradecký útočník Mick van Buren utíká s míčem istanbulské obraně.

Kdyby fotbalisté Lechu Poznaň zvládli odložený duel na Faerských ostrovech, odsunou české týmy v žebříčku koeficientů z průběžné desáté příčky na jedenáctou, což by na konci sezony znamenalo ztrátu...

14. srpna 2026  13:29

O víkendu startuje španělská liga. Okoření ji Mourinhův návrat i nové hvězdné tváře

Fotbalisté Getafe slaví gól do sítě Realu Madrid.

Necelý měsíc poté, co ovládli mistrovství světa, začíná v zemi domácí fotbalová soutěž. Španělská La Liga startuje jako první z těch velkých. Víkendový program úvodního kola je chudší o čtyři...

14. srpna 2026  12:58

Z louky až do Ligy mistryň se Spartou. „Babi“ Šturmová stále končí i reprezentuje

Adéla Šturmová v černobílém dresu Dynama České Budějovice

V úterý večer, když většina lidí po celém dni v práci odpočívá, bere Adéla Šturmová do ruky těžší futsalový míč a míří na hřiště u paneláků v Českých Budějovicích. Žádná hala. Jen betonový plácek a...

14. srpna 2026  11:08

Prý ať vystřelím, tak jsem vystřelil, říká Ambros o výstavním gólu. Dočká se repre?

Lukáš Ambros z Anderlechtu slaví svůj premiérový gól, který vsítil v Evropské...

Už úvodní utkání si pustil na dálku a buďte si jistí, že nový kouč českých fotbalistů Santi Denia bedlivě sledoval i odvetu. A v ní výstavní akci, kterou nadějný dvaadvacetiletý záložník Lukáš Ambros...

14. srpna 2026  10:49

Pardubice baží po první výhře. Tušíme, kde můžeme Boleslav načapat, věří Hlavatý

Pardubický Michal Hlavatý v zápase proti Jablonci

Nabudila se vítězstvím 4:2 na půdě Artisu Brno, ligového nováčka. Pak remizovala 2:2 v Olomouci se Sigmou. A před týdnem fotbalová Mladá Boleslav na svém stadionu zneškodnila 2:0 Spartu, díky čemuž...

14. srpna 2026  10:05

Fotbalové přestupy ONLINE: Spartu by mohl posílit Jurásek, Torres míří do PSG

Sledujeme online
Matěj Jurásek slaví gól do sítě Ludogorce, kterým poslal Slavii do vedení.

Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.

13. srpna 2026  15:32,  aktualizováno  14. 8. 8:50

Hradec na jiné planetě. V hučící atmosféře čelil se ctí velkoklubu, teď ho čeká další

Tom Slončík bojuje o míč s Michaelem Murillem.

S oslavou to nepřeháněl. Z úcty k českému soupeři i fanouškům se fotbalový záložník Václav Černý po trefě, kterou v dresu tureckého Besiktase setnul statečně bojující Hradec Králové, radoval hlavně...

14. srpna 2026  8:46

V pohárech hrajeme důstojnou roli. S Rangers to je za odměnu, říká trenér Kozel

Trenér Jablonce Luboš Kozel hecuje své svěřence během zápasu 3. předkola...

Ukázalo se, že jsou důstojnou náhradou. Jablonečtí fotbalisté po administrativním posunu do předkola Konferenční ligy vyřadili dva soupeře a k účasti v hlavní fázi jim zbývá poslední krok, ten...

14. srpna 2026  6:31

Hradec Králové v Konferenční lize 2026/27: Program a výsledky

Děkovačka fotbalistů Hradce Králové po zápase se Slavií.

Fotbalisté Hradce Králové v boji o ligovou fázi Evropské ligy vypadli s Besiktasem a čeká je play off o Konferenční ligu. Narazí v něm na Panathinaikos. V našem přehledu najdete informace o termínech...

13. srpna 2026  23:28

Kouč Horejš: Postup jsme si prohráli doma, ale jsem hrdý, jak jsme se předvedli

Královéhradecký trenér Horejš během zápasu Hradec - Besiktas.

Od našeho zpravodaje v Turecku Zklamaný z výsledku, ale pyšný na svůj tým, jak souboj s Besiktasem Istanbul odehrál. „Protože jsme proti sobě měli výborný tým, víme, proti komu jsme hráli. Besiktas byl samozřejmě lepší, proto...

13. srpna 2026  23:01

Jablonec v Konferenční lize 2026/27: Program a výsledky

Radost fotbalistů Jablonce z druhého gólu do sítě RFS.

Fotbalisté Jablonce zdolali v předkolech Konferenční ligy už dva soupeře. K postupu do ligové fáze však potřebují uspět ještě potřetí. V play off nastoupí proti skotským Rangers. V našem přehledu...

13. srpna 2026  22:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×