Sparta odvalila balvan a splnila povinnost. Ale šichta nekončí. Příští zastávka: Ararat

Ve čtvrtek se pětačtyřicet minut nervovala a zdálo se, že je zralá s outsiderem vypadnout. Jenže stačila jedna vydařená akce, aby se všechno obrátilo. A blamáž se překlopila ve fajn výsledek, který fanoušci ocenili dlouhým potleskem.

Sparta - Aktobe 4:0.

Tím pádem postup do třetího předkola Konferenční ligy, což není nic víc než splněná povinnost.

Do stejné fáze soutěže ve čtvrtek propadl Baník Ostrava, i když měl parádně nakročeno, aby v předkole Evropské ligy udolal Legii Varšava.

Kdo ví, co by se dělo, kdyby minutu před koncem Buchta proměnil penaltu a vyrovnal na 2:2. Jenže nervy neustál, slabá střela ťukla do tyče a stadion nadšeně zaburácel.

Baník měl kliku i smůlu zároveň.

Pomohlo mu, že sudí před pauzou neuznali gól Nsamého, takže v poločase senzačně vedl 1:0 díky pohotové ráně Prekopa. Tu na tribuně slavil i hokejový démon David Pastrňák, jenže Legia, hnaná fanatickými fanoušky, zvládla otočit. Nsamého vyrovnání by zápas poslalo do prodloužení, ale když si čtvrt hodiny před koncem balon nešikovně srazil do vlastní sítě Pojezný, Baník byl rázem out.

Do hry ho mohla vrátit penalta, kterou rozhodčí Simovič dlouze zkoumal u videa. Ale nestalo se a v třetím předkole Konferenční ligy číhá Austria Vídeň.

Sparta? Té trvalo, než kazachstánský balvan odvalila z cesty. Ale jakmile se to povedlo, už jí nic nebránilo šturmovat si pro postup. Když si Kuchta čtvrt hodiny před koncem troufl ve vápně drze lobovat gólmana Vlada, vycítili jste, že jsou sparťané konečně v pohodě. Najednou si věřili. Najednou nešetřili nápady. Najednou to šlo.

Ale skoro hodinu se jen zoufale dřeli, aniž by se pořádně dostali do šance. Až pak je vysvobodila svižná souhra: centr Kairinena vrátil Kuchta hlavou na malé vápno rozběhnutému Birmančevičovi, který zblízka hlavičkoval do sítě a na oslavu zvesela plazil jazyk.

Kouč Priske si nakonec mohl gratulovat, že dal znovu dohromady trojzubec, který v poslední titulové sezoně trhal obrany. Kapitán Haraslín byl dlouho jediným nebezpečným sparťanem, Kuchta kromě asistence obstaral i třetí gól a Birmančeviče, v minulé sezoně vyčichlého, tentokrát fanoušci nadšeně vyvolávali.

Taky vás napadlo, že Priske zariskoval? Na lavičce nechal třeba Rrahmaniho, který se o víkendu trefil proti Mladé Boleslavi, místo něj věřil Birmančevičovi. Do obrany vrátil stopera Cobbauta, kterému zápas v Kazachstánu vůbec nesedl.

A hlavně: stejně jako v Aktobe vynechal ze základní sestavy mazáka Kadeřábka, největší letní posilu. Odhadl, že obranu soupeře bude z pravé strany víc trápit nevyzpytatelný Preciado, což byla správná úvaha. Ekvádorský čipera nahrál na dva góly a hlavně náhradníku Rynešovi připravil pozici luxusně.

„Ten gól nás uklidnil,“ vytušil Ryneš. „Věděli jsme, že když se nastartujeme, už to půjde.“

Tři trefy vmáčkli sparťané do sedmi minut, dohrávali bez nervů, uvolnění, na pohodu. A když Rrahmani v nastaveném čase napral balon k tyči počtvrté, v euforii doklouzal po kolenou k rohovému praporku.

Po závěrečném hvizdu stadion potemněl, rozjela se světelná show a tradiční sparťanské kolečko se tentokrát odbylo za pár vteřin: nebylo co vytýkat, nebylo co řešit.

Skóre ve chvilce smazalo těžkosti, kterými si Sparta prošla, ale hlavně prohraný zápas v Aktobe by měl zůstat mementem. To kvůli němu se před výkopem museli na Letné prát s vědomím, že vypadnutí by se rovnalo historické potupě.

Když hodně přivřete oči, můžete partu plnou neznámých jmen srovnat se srbskou Suboticou nebo rumunským Vaslui, se kterými Sparta vypadla v minulosti. Ale vyřazení se čtvrtým týmem kazachstánské ligy? Brr, to znělo strašidelně. Neexistovala by omluva ani polehčující okolnost a pachuť pohárového trapasu by dost možná znechutila a výrazně ovlivnila celý podzim.

Jaroslav Zelený vyhrává hlavičkový souboj s Arturem Šušenačevem.

Že se fotbal v prvním utkání v Kazachstánu utopil na podmáčeném drnovišti? No a? V odvetě měla Sparta moře času všechno napravit. A taky napravila, i když to dlouho nevypadalo. První poločas, to byla čistá křeč. Jedinkrát to na tribunách zahučelo, když se Haraslín zavěsil do vzduchu a akrobatickým švihem zahřál brankáře Vlada.

Jinak to vypadalo na repete týden starého scénáře: Aktobe soupeře bez problémů krotilo, číhalo na brejky. Skóre 0:0 vypadalo na světelné tabuli o pauze zlověstně, ale nakonec se Sparta chytla.

Dál platí, že je před ní ještě pořádná šichta. Pokud se chce probít do základní fáze Konferenční ligy, potřebuje teď přejít přes dalšího nečitelného soupeře, arménský Ararat.

Začne doma. Už za týden.