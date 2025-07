I v předkolech, v nichž zisk na hřišti má v koeficientu jen poloviční hodnotu, je důležitý každý výsledek.

Například polské kluby si v novém ročníku vykopaly už 1,375 bodu. U Česka sice v tabulce najdete číslo 1,300, ale v tom už je započítán bonus 1,200 bodu za přímý postup mistra do hlavní fáze Champions League.

Dobrou zprávou je, že se zatím nevytáhli Řekové, kteří jsou asi největším soupeřem Čechů v boji o desátou příčku. Ta je zásadně důležitá proto, že ještě zaručuje pro domácího šampiona přímý postup do hlavní fáze Champions League.

Jak se vyvíjí pořadí v národním koeficientu Konec sezony 2024/2025

9. Česko 44,100 bodu

10. Turecko 43,900

11. Norsko 39,687

12. Řecko 39,312

13. Rakousko 36,450

14. Skotsko 35,550

15. Polsko 35,000 odečet za sezonu 2020/2021

Česko 6,600

Turecko 3,100

Norsko 6,500

Řecko 5,100

Rakousko 6,700

Skotsko 8,500

Polsko 4,000 Start sezony 2025/2026

9. Turecko 42,200

10. Česko 38,800

11. Řecko 35,612

12. Norsko 33,587

13. Polsko 32,375

14. Dánsko 30,481

15. Rakousko 30,350

16. Švýcarsko 28,800 Letošní zisk

Turecko 1,400

Česko 1,300

Řecko 1,400

Norsko 0,400

Polsko 1,375

Dánsko 0,625

Rakousko 0,600

Švýcarsko 0,300 Poznámka: U Turecka, Česka a Řecka už je započítán bonus za přímý postup mistra v Champions League.

České kluby po minulé pohárové sezoně obsadily devátou příčku, což je mimořádný počin.

Ten se promítne do nasazení v Evropě do ročníku 2026/2027 - první tým Chance Ligy do Champions League, vicemistr do 3. předkola, vítěz MOL Cupu do 4. předkola Evropské ligy, třetí tým do 2. předkola Evropské ligy a čtvrtý do 2. předkola Konferenční ligy.

České týmy aktuálně bojují o nasazení do pohárové sezony 2027/2028. Aby ubránily elitní desítku, potřebují bodovat i v předkolech. Před rokem byly za léto dokonce nejlepší ze všech, bilance 19 výher, 3 remízy a 2 porážky přinesla 5,300 bodu do koeficientu, což byla víc než polovina všech bodů. V hlavní fázi pohárů pak měli Češi čtyři kluby: Spartu, Slavii, Plzeň a Mladou Boleslav.

Aby desátou příčku minimálně udržely, budou potřebovat nejmíň zopakovat výsledek z minulé sezony, který činil 10,550.

Pokles kvůli odečtům

Do letošního ročníku vstoupily právě na desátém místě, pořadí se totiž mezi sezonami mění. Koeficient se počítá z výsledků posledních pěti ročníků a na startu nového se ten dosud poslední odečte.

České kluby odečetly 6,600 bodu za sezonu 2020/2021, kdežto desáté Turecko jen 3,100.

Jedenácté Řecko přišlo o 5,100 bodu a přiblížilo se Čechům na 3,188. Pro představu je to rozdíl osmi výher v základní části pohárů. Body však lze získat i díky bonusům například za postup do jarní vyřazovací části.

Přitom po minulé sezoně činil náskok českých klubů na jedenáctou pozici 4,413 bodu.

Letos má Česko jistotu dvou týmů v základní fázi pohárů. Slavii v Lize mistrů a Olomouc v Evropské či Konferenční lize.

I když Plzeň úvodní duel 2. předkola Ligy mistrů se Servette Ženeva smolně prohrála (0:1), vzhledem ke kvalitě a síle obou týmů se lze domnívat, že v odvetě souboj ještě zvrátí. Pokud by se jí to podařilo, postupem do 3. předkola Champions League si zároveň zajistí nejhůř základní fázi Evropské ligy.

Baník by po domácí remíze s Legií Varšava (2:2) v případě vyřazení dostal šanci v 3. předkole Konferenční ligy. Každopádně pro něj platí, že aby hrál poháry i na podzim, potřebuje vyřadit dva soupeře.

Nejhůř je na tom Sparta, která bojuje jen o Konferenční ligu. Po čtvrteční porážce v Aktobe (1:2) to má nahnuté, navíc v případě neúspěchu i v odvetě už nedostane šanci na nápravu a v Evropě skončí. Aby hrála základní fázi, musí vedle týmu z Kazachstánu vyřadit další dva celky.

A jak loňský příklad ukazuje, body nahrané v předkolech významně promluví do konečného výsledku.