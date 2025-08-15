České kluby dál krmí koeficient. Úspěchy v pohárech potěší hlavně budoucí mistry

Také po třetích předkolech všech evropských pohárů to s českými fotbalovými kluby vypadá víc než dobře. V klíčovém žebříčku národních koeficientů drží důležitou desátou příčku, na základě které nejspíš vyšlou svého šampiona rovnou do Ligy mistrů i v přespříští sezoně 2027/28. Body v týdnu přidaly Plzeň, Sparta a také ostravský Baník.
Ten si jako poslední zajistil účast v závěrečném play off o Konferenční ligu, kde vyzve slovinské Celje. Sparta ve stejné fázi narazí na lotyšský tým FC Riga.

Do evropského vagónu příští týden přistoupí také fotbalisté Sigmy Olomouc, kteří se coby vítězové domácího poháru poperou o postup do Evropské ligy se švédským Malmö. Konferenční ligu už mají každopádně jistou.

Na podzim bude v pohárech také Slavia, jediný český účastník Ligy mistrů, a Plzeň, na kterou po vyřazení z kvalifikace Champions League znovu čekají boje v Evropské lize.

Pět v pohárech? Je to blíž. Baník ukázal, že Evropě stačí. Sparta si odkroutila trest

Minulou sezonu Češi zakončili na devátém místě, což znamená, že svého mistra vyšlou přímo do Ligy mistrů také v nadcházející sezoně. Důležitý bonus získá také druhý tým, který půjde rovnou do třetího předkola Champions League a tím pádem bude mít dopředu zajištěnou minimálně Evropskou ligu.

Národní koeficient

Pořadí zemí zápasech 3. předkol

9. Turecko 43,300 (Galatasaray, Fenerbahce, Samsunspor jistota základní fáze, Besiktas a Basaksehir ve hře)

10. Česko 40,100 (Slavia, Plzeň, Olomouc jistota základní fáze, Sparta a Baník ve hře)

11. Řecko 36,712 (Olympiakos, Panathinaikos, PAOK Soluň jistota, AEK Atény ve hře)

12. Norsko 34,687 (Bodö/Glimt, Brann Bergen jistota, Fredrikstad, Rosenborg ve hře, Viking Stavanger vyřazen)

13. Polsko 34,375 (Lech Poznaň jistota, Legia, Jagiellonia, Raków ve hře)

14. Dánsko 32,731 (FC Kodaň, Midtjylland jistota, Bröndby ve hře, Silkeborg vyřazen)

15. Rakousko 31,250 (Sturm Graz, Salcburk jistota, Rapid Vídeň, Wolfsberg ve hře, Austria Vídeň vyřazena)

Poznámka: Klíčová je desátá pozice, mistr má zajištěný přímý postup do Champions League.

Nyní se hraje o nasazení do přespříštího ročníku 2027/28 a Češi jsou v průběžném pořadí desátí.

V součtu s bonusem za přímý postup do hlavní fáze Ligy mistrů pro Slavii zatím tuzemské kluby vybojovaly v kvalifikaci 13 bodů, což po vydělení pěti pohárovými účastníky činí 2,600 bodu.

Jen nepatrně nižšího zisku dosáhlo jedenácté Řecko, soupeř navíc už před dvěma týdny přišel o vyřazený Aris Soluň. Česko naopak i po 3. předkole pokračuje v plném počtu pěti účastníků. Slavia, Plzeň a Olomouc mají jistotu startu v hlavní fázi pohárů, Ostrava a Sparta potřebují k účasti v základní části Konferenční ligy zvládnout ještě závěrečné play off kvalifikace.

Manko na deváté Turecko české kluby ani po 3. předkole zatím nijak výrazně nesnížily, ztrácejí stále 3,2 bodu. Soupeř má ve hře také pět zástupců, z toho rovněž dvojici v kvalifikaci Konferenční lize.

Vedle Turecka a Česka zůstává ze zemí okolo desátého místa plný počet pohárových účastníků už jen třináctému Polsku, které nicméně ztrácí na tuzemské kluby téměř šest bodů. Vedle Řecka už ztratilo jeden tým také dvanácté Norsko či čtrnácté Dánsko.

