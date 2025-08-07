Celje vyučovalo a přiblížilo se souboji s Baníkem, či Austrií. Spartě se rýsuje Riga

Rigu vede slovenský kouč Adrián Guľa, který trénoval také Plzeň. Jeho tým se v utkání s Beitarem v prvním poločase branky nedočkal, po přestávce však zápas ovládl.
Hned třikrát se prosadil ze standardních situací. Po dvou rohových kopech se trefil Brazilec Ramires. Třetí gól po přímém kopu přidal ghanský obránce Musah.
Sparta - Ararat 4:1, domácí rychle prohrávali, k obratu vedl svižný výkon
Sparta doma zdolala arménského soupeře 4:1. Dvojzápas závěrečného předkola by začala znovu na vlastním hřišti.
Lugano bylo v úvodu lepší, Celje ale postupně převzalo otěže a do přestávky se dvakrát prosadilo.
Baník - Austria 4:3, domácí v bláznivém zápase přišli o náskok, spasil je Prekop
Skóre otevřel Šturm, penaltu pak proměnil Kovačevič. Ve druhém dějství ještě zvýraznil náskok slovinského mužstva Zabukovnik. Debakl domácího týmu dokonali Kovačevič z další penalty a Kvesič.
Baník doma porazil Austrii 4:3, v případě postupu by příště začínal venku. První zápasy 4. předkola se odehrají 21. srpna, odvety o týden později.
47. Ramíres
63. Ramíres
69. Musah
Zviedris – Toņiševs (60. Černomordijs), Musah, Ngom, Jurkovskis – Diop (87. Contreras), Galo, Ankrah, Siqueira (87. Taiwo), Grimaldo (87. Birka) – Ramires /C/ (71. Regža)
Silva – Morozov (61. Zasno), Carabalí, Dahan, Mendy – Micha (61. Jona), Tavares, Levi – Muzie (68. G. Kohen), Kalu (87. Hugy), Šua /C/
Zommers, Kazainis – Wassom, Peña, Ngonda, Mankenda
Korenfine, Ozer – ben Šimol, Dabuš, J. Kohen, Jusopove, Zargary, Deri
24. Toņiševs, 89. Musah
90+1. Mendy
Rozhodčí: Tschudi – Lengacher, Tuberosa (SUI)
35. Šturm
44. Kovačevič
59. Zabukovnik
84. Kovačevič
89. Kvesič
Saipi – Papadopoulos, Mai, El Wafi – Cimignani, Mahmoud, Doumbia, Bislimi, Alioski – Bottani (C) – Behrens
Leban – Tutyškinas, Bejger, Karničnik (C), Juanjo Nieto – Avdyli, Kvesič, Zabukovnik – Kovačevič, Iosifov, Šturm
Pseftis, Mina – Kelvin, Hajdari, Grgic, Koutsias, Mahou, Dos Santos, Zanotti, Maslarov, Duville-Parsemain
Kolar, Zorko, Vukliševič, Hrka, Vodeb, Jevšenak, Chidi, Vidovič, Boben
43. Alioski, 83. Mai
Rozhodčí: van der Eijk – Bluemink, De Groot (všichni NED)