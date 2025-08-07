Celje vyučovalo a přiblížilo se souboji s Baníkem, či Austrií. Spartě se rýsuje Riga

Fotbalisté FC Riga se v kvalifikaci Konferenční ligy přiblížili případnému duelu se Spartou. Tým z hlavního města Lotyšska v úvodním utkání 3. předkola porazil Beitar Jeruzalém 3:0. Postupující v další fázi narazí na Letenské, nebo Ararat-Armenii. Lugano podlehlo doma Celje 0:5, lepší z této dvojice se utká s Baníkem Ostrava, nebo Austrií Vídeň.

Juanjo Nieto z Celje (v oranžovém) si střeží míč před dotírajícím Mattiou Bottanim z Lugana. | foto: AP

Rigu vede slovenský kouč Adrián Guľa, který trénoval také Plzeň. Jeho tým se v utkání s Beitarem v prvním poločase branky nedočkal, po přestávce však zápas ovládl.

Hned třikrát se prosadil ze standardních situací. Po dvou rohových kopech se trefil Brazilec Ramires. Třetí gól po přímém kopu přidal ghanský obránce Musah.

Sparta - Ararat 4:1, domácí rychle prohrávali, k obratu vedl svižný výkon

Sparta doma zdolala arménského soupeře 4:1. Dvojzápas závěrečného předkola by začala znovu na vlastním hřišti.

Lugano bylo v úvodu lepší, Celje ale postupně převzalo otěže a do přestávky se dvakrát prosadilo.

Baník - Austria 4:3, domácí v bláznivém zápase přišli o náskok, spasil je Prekop

Skóre otevřel Šturm, penaltu pak proměnil Kovačevič. Ve druhém dějství ještě zvýraznil náskok slovinského mužstva Zabukovnik. Debakl domácího týmu dokonali Kovačevič z další penalty a Kvesič.

Baník doma porazil Austrii 4:3, v případě postupu by příště začínal venku. První zápasy 4. předkola se odehrají 21. srpna, odvety o týden později.

Konferenční liga
3. předkolo 7. 8. 2025 19:00
Riga FC Riga FC : Beitar Jeruzalém Beitar Jeruzalém 3:0 (0:0)
Góly:
47. Ramíres
63. Ramíres
69. Musah
Góly:
Sestavy:
Zviedris – Toņiševs (60. Černomordijs), Musah, Ngom, Jurkovskis – Diop (87. Contreras), Galo, Ankrah, Siqueira (87. Taiwo), Grimaldo (87. Birka) – Ramires /C/ (71. Regža)
Sestavy:
Silva – Morozov (61. Zasno), Carabalí, Dahan, Mendy – Micha (61. Jona), Tavares, Levi – Muzie (68. G. Kohen), Kalu (87. Hugy), Šua /C/
Náhradníci:
Zommers, Kazainis – Wassom, Peña, Ngonda, Mankenda
Náhradníci:
Korenfine, Ozer – ben Šimol, Dabuš, J. Kohen, Jusopove, Zargary, Deri
Žluté karty:
24. Toņiševs, 89. Musah
Žluté karty:
90+1. Mendy

Rozhodčí: Tschudi – Lengacher, Tuberosa (SUI)

Konferenční liga
3. předkolo 7. 8. 2025 20:30
FC Lugano FC Lugano : NK Celje NK Celje 0:5 (0:2)
Góly:
Góly:
35. Šturm
44. Kovačevič
59. Zabukovnik
84. Kovačevič
89. Kvesič
Sestavy:
Saipi – Papadopoulos, Mai, El Wafi – Cimignani, Mahmoud, Doumbia, Bislimi, Alioski – Bottani (C) – Behrens
Sestavy:
Leban – Tutyškinas, Bejger, Karničnik (C), Juanjo Nieto – Avdyli, Kvesič, Zabukovnik – Kovačevič, Iosifov, Šturm
Náhradníci:
Pseftis, Mina – Kelvin, Hajdari, Grgic, Koutsias, Mahou, Dos Santos, Zanotti, Maslarov, Duville-Parsemain
Náhradníci:
Kolar, Zorko, Vukliševič, Hrka, Vodeb, Jevšenak, Chidi, Vidovič, Boben
Žluté karty:
43. Alioski, 83. Mai
Žluté karty:

Rozhodčí: van der Eijk – Bluemink, De Groot (všichni NED)

