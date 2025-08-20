Celje - Baník: kde sledovat Konferenční ligu v TV?

  16:00
Baník Ostrava má před sebou poslední překážku v boji o postup do ligové fáze Konferenční ligy. Soupeřem v play off mu je slovinský tým NK Celje. Kde můžete jejich první zápas sledovat živě v televizi?
Kde sledovat zápas Celje – Baník živě?

První zápas play off Konferenční ligy Celje vs. Baník odvysílá stanice ČT sport a také internetová platforma ČT sport plus. Zápas se hraje ve čtvrtek 21. 8. od 20:00.

Pro českého fanouška je přenos na veřejnoprávní stanici báječnou zprávou, protože ji naladíte u většiny televizních dodavatelů.

Zápas Celje– Baník můžete sledovat i v textovém online přenosu na iDNES.cz.

Jak si vedly oba týmy v generálce?

  • Ostrava si ligový zápas v Pardubicích nechala odložit. Poslední soutěžní zápas tak odehrála na hřišti Austrie Vídeň (1:1).
  • Celje v neděli zvítězilo na hřišti týmu Aluminij 3:2 a po pěti kolech vede slovinskou ligu bez ztráty bodu.

Celje– Baník Ostrava:

Výkop: čtvrtek 21. srpna, 20:00.
Rozhodčí: Masijev - Abdullajev, Talibov (všichni Ázerb.) - Pairetto (video, It.).

Předpokládané sestavy:
Celje: Leban - Nieto, Karničnik, Vukliševič, Tutyškinas - Zabukovnik, Avdyli - Iosifov, Kvesič, Šturm - Kovačevič.
Ostrava: Holec - Frydrych, Chaluš, Pojezný - Buchta, Boula, Rigo, Holzer - Šín, Kohút - Prekop.
Absence: Kučys - Kubala (oba zranění

Vizitka soupeře:

NK Celje

NK Celje je klub s bohatou historií – založený v roce 1919, od roku 1991 hraje nejvyšší slovinskou soutěž. Na seznamu úspěchů má dva mistrovské tituly (2020, 2024) a dva pohárové triumfy (2005, 2025).

Domácí stadion Stadion Z’dežele patří mezi nejmodernější v zemi , kapacita přesahuje 13 tisíc diváků.

V minulé sezóně se klub prosadil i na evropské scéně, když v konferenční lize postoupil až do čtvrtfinále, kde sehrál vyrovnané partie s Fiorentinou . Pod vedením španělského trenéra Alberta Ríery má další ambice.

NK Celje

Rok založení: 1919
Klubové barvy: žlutá a modrá
Web: www.nk-celje.si
Největší úspěchy: 2x mistr ligy (2020, 2024), 2x vítěz domácího poháru (2005, 2025)
Stadion: Z’dežele (kapacita 13.000 diváků)
Trenér: Albert Riera (Španělsko)
Současné opory: Damjan Vukliševič, Žan Karničnik, Franko Kovačevič
Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech: dosud nehrály
Česká stopa: Miloslav Kousal, Jiří Jeslínek ml., trenér Jiří Jarošík

Zajímavosti před zápasem Celje – Baník:

Ostrava byla naposledy v hlavní fázi evropské soutěže v Poháru UEFA v sezoně 2008/09
Ostrava ve 2. předkole EL vypadla s Legií Varšava a ve 3. předkole Konferenční ligy vyřadila Austrii Vídeň (4:3 doma, 1:1 venku)
Ostrava venku v pohárech nevyhrála 3x po sobě
Ostrava zvítězila v jediném ze 7 zápasů v sezoně a dosud neudržela čisté konto

Celje v kvalifikaci EL nejprve vyřadilo Sabah Baku, následně vypadlo s AEK Larnaka a ve 3. předkole Konferenční ligy si poradilo s Luganem (5:0 venku, 2:4 doma)
Celje v pohárech uhrálo v základní hrací době z posledních 4 domácích utkání jedinou remízu
Celje v neděli v lize vyhrálo po obratu 3:2 na hřišti týmu Aluminij a po 5. kole vede slovinskou ligu s plným počtem bodů; Ostrava si víkendový duel v Pardubicích odložila
Celje vyhrálo 4 z posledních 5 soutěžních utkání
Celje má po 11 soutěžních zápasech v sezoně divoké skóre 30:15, což činí průměr 4 gólů na jedno utkání
Celje v první polovině roku 2021 trénoval český kouč Jiří Jarošík

Vítěz dvojzápasu postoupí do ligové fáze Konferenční ligy a dostane bonus 3,17 milionu eur (78 milionů korun)

Jak to vidí bookmakeři?

Pro sázkovou kancelář Tipsport je tým Celje favoritem prvního utkání. Co se týče postupu vidí bookmakeři šance obou týmu jako velmi vyrovnaně.

Celje – Baník, 1. zápasVýhra domácíchRemízaVýhra hostů
Kurzy2,13,513,27
Baník – AustriaPostup OstravyPostup Austrie
Kurzy1,81,84
Vstoupit do diskuse
