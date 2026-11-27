„Asi je to moje životní forma, víc gólů jsem za půlsezonu nikdy nedal. Pomáhají k tomu i zápasy v evropských pohárech, ve kterých se člověk proti takovým týmům ještě víc vyburcuje,“ řekl 25letý jablonecký bek Martin Cedidla, o kterého v posledních dnech projevila vážný zájem pražská Slavia.
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Jablonec - Lugano 2:0, první výhru přinesly dorážky, trefili se Cedidla a Jawo
S Luganem to bylo dlouho 0:0, jak byste popsal váš vedoucí gól v 70. minutě?
Cvičili jsme, že to kluci z trestného kopu zkusí propálit na přední tyčku, my se tam budeme různě pohybovat a zkusíme do soupeřů nějak drcnout, zablokovat je. Já jsem pak měl štěstí, které se mě docela drží, že se ke mně míč krásně odrazil a já jsem se ho jen snažil dát k tyči, protože jsem tam viděl trochu prostoru. A to se mi na dlouho nohu povedlo dokonale.
Hráli jste už s Freiburgem, Brightonem, bylo Lugano stejně kvalitním soupeřem?
Bylo to hodně podobné. Lugano má silné stopery, je hodně fotbalové, chvílemi nás sice točilo a my jsme byli hodně zalezlí, ale na druhou stranu to byl přesně ten styl, jaký nám vyhovuje. My už ze zápasů s Freiburgem i Brightonem víme, že takhle hrát umíme, a to se potvrdilo. A dneska jsme oproti domácímu zápasu s Brightonem ty góly dali.
Teď máte pět bodů, postup se přiblížil, jak vnímáte vaši pozici v Konferenční lize?
Jsme na dobré cestě a já věřím, že ještě nějaké ty dva tři body zvládneme a postoupíme do jarní části. Máme to všichni v klubu jako jeden velký sen.
Jak si ceníte toho, že Jablonec v této sezoně ještě nedostal v evropském poháru doma na Střelnici ani jeden gól?
Pro obránce a gólmany je to taková speciální věc a je to pro nás strašně důležité. A když to takhle přibývá, tak jsme moc rádi. Já si ale myslím, že je to dobrá vizitka nejen nás, ale celého mužstva, jak se dokážeme na tyto zápasy ve spolupráci s realizačním týmem připravit, jak dokážeme bránit. Věřím, že to takhle bude pokračovat.
Ke konci zápasu jste musel nuceně střídat, co se stalo?
Přece jen jsme hráli v minus čtyřech stupních a tělo na to není zase tolik zvyklé. Při trénincích máme tepláky nebo podvlíkačky, ale při zápase člověk běhá jen v trenýrkách a to dá tělu zabrat. Věřím ale, že to bude dobré, že to byla jenom taková silnější křeč.
Je známé, že má o vás velký zájem Slavia, je těžké se koncentrovat na zápasy a nemít to v hlavě?
Já si myslím, že to těžké není. Samozřejmě je super zpráva, když člověk ví, že je o něj zájem, jsem za to rád, ale my tady máme v Jablonci před sebou ještě pět velice důležitých zápasů, takže hlavou jsem teď jen tady, a co se stane v zimě, to se stane až v zimě.