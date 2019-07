Platí příspěvky, studují na vysoké. Přesto málem šokovali v Evropské lize

„Fantastická zkušenost,“ uvedl Christian Edwards, sportovní ředitel a trenér klubu Cardiff Met Uni FC. Jeho svěřenci sice nepřešli přes lucemburský Progrés Niedercorn, ale mají zážitek na celý život.

Mužstvo složené z vysokoškolských studentů favorita potrápilo.

Ve čtvrtek večer doma rychle vedlo, dalo i druhý, v tu chvíli postupový gól. Jenže fotbalistům Niedercornu v tu chvíli stačilo pouze snížit, což se De Almeidovi povedlo šest minut po druhé brance Cardiffu.

A tak jde do prvního předkola Evropské ligy po domácí výhře 1:0 a venkovní porážce 1:2 tým z Lucemburska.

@CardiffMetFC we couldn’t be prouder of your efforts last night & last week



Cruel way to be knocked out, having been more than worthy winners on the night. But you can be proud of your performances in your first ever @EuropaLeague campaign#ArcherFamily pic.twitter.com/d8VzZMgvhO