Gratuluje k povedeným zápasům nebo nové smlouvě. Staral se, když si Bah vážně poranil koleno. Taky se ale mnohdy neudrží a dodnes mu vytýká chyby z jeho utkání. A je fuk, jestli bídně nacentruje nebo špatně brání.
„Kluci mě znají a vědí, že s tím nemám problém,“ usměje se jeden z trenérů Slavie. „On taky když Alex odcházel, napsal mi esemesku, které si nesmírně vážím. Stálo v ní: Bylo mi ctí, že jsi na mě řval.“
🥳 Zdeněk Houštecký má narozeniny Asistent trenéra, který se Slavií získal pět mistrovských titulů, dnes slaví 55. narozeniny. Přejeme všechno nejlepší a hlavně pevné zdraví, Houšťo! 🫶 https://t.co/hitiCL3BTo— SK Slavia Praha (@slaviaofficial) November 17, 2026
Dánský pravý obránce se nyní do Česka vrací. V Evropské lize se představí proti Plzni v dresu Benfiky, za kterou po odchodu ze Slavie kope už pátou sezonu.
Vzpomínáte na něj?
V Edenu se ukázal počátkem roku 2021, kdy si ho Slavia pořídila z dánského SönderjyskE za necelých 50 milionů korun.
Za pár měsíců slavil ceněný double.
Bah ztělesňoval prototyp cizince, jehož Slavia promptně zlepšila a výhodně zobchodovala.
Slávistický obránce Alexander Bah se probíjí přes sparťana Martina Suchomela v pohárovém čtvrtfinále proti Spartě.
Neunavitelný sprinter podél pravé lajny.
A taky bezva náhrada za Vladimíra Coufala.
„Cuf hrál neskutečně náročně. Alex měl předpoklady, ale musel si zvyknout. Jeho výhodou je, že v sobě měl a má fotbalové myšlení. Když se dostal na fyzickou úroveň, jakou jsme potřebovali, bylo jasné, že po něm sáhne větší klub,“ vzpomíná Houštecký.
Bah za rok a půl ve Slavii zvládl 68 soutěžních zápasů, 7 gólů a 16 asistencí, než ho Slavia za zhruba čtyřnásobek pořizovací ceny prodala do Portugalska.
„V současnosti představuje pro Benfiku první volbu na místě pravého beka, pro trenéra Marka Silvu je důležitý,“ popisuje portugalský žurnalista Nuno Mendes.
Z Lisabonu také začal Bah častěji mířit na srazy dánské reprezentace. Zahrál si na mistrovství světa i Evropy.
Věštilo se, že si jednou kopne v Premier League. A předloni se o něj podle médií zajímal Brighton. „Věřím, že by na to měl,“ tvrdí Houštecký. „Jen se vážně zranil.“
Bah s operovaným předním zkříženým vazem v levém koleni rok marodil. „Po operaci se vyskytly potíže, takže musel podstoupit další zákrok,“ připomíná novinář Mendes.
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Na Bahově místě se mezitím rozehrál Amar Dedič a dokonce se řešilo, zda uzdravený Bah nakonec Benfiku neopustí. Bosenského beka si ovšem v létě vyhlédl Newcastle a dánský běžec zase obhospodařuje pravou stranu.
„Trenér občas trochu reguluje jeho minuty, aby ho nepřetížil. Jeho role ale zůstává klíčová,“ doplňuje Mendes.
Vlastně i Bahovo nasazení bude ilustrovat, s jakou vážností Benfika vnímá návštěvu Česka. V polovině základní fáze vévodí Evropské lize. Lepší a zvučnější značka se v aktuální sezoně v Plzni nepředstavila. Viktoria se naopak nachází mimo postupové pozice a po porážce by na vyřazovací boje mohla už v podstatě zapomenout.
Přenos z Plzně si určitě zapne i Houštecký. A kdo ví, zda a co pak Bahovi napíše.