Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Nemusíme nikomu zachraňovat práci. Fernandes se zastal Carricka a odrážel lži

Autor:
  12:20
Bruno Fernandes, kapitán Manchesteru United, ve vítězném utkání Ligy mistrů...

Bruno Fernandes, kapitán Manchesteru United, ve vítězném utkání Ligy mistrů proti AS Řím kraloval a převzal si cenu pro nejlepšího hráče. | foto: Reuters

Výhra po téměř dvou měsících alespoň částečně zmírnila tlak na trenéra Michaela...
Skóre za hosty otevřel v 11. minutě nikým nehlídaný Matías Soulé.
Šest minut nato navýšil na 2:0 pro Řím z pokutového kopu Donyell Malen.
Též z penalty snížil v 58. minutě Bruno Fernandes. Nejprve neskóroval, jenže...
11 fotografií
Po poločase prohrávali o dva góly a vypadalo to na desátý zápas bez výhry v řadě. Jenže pak se kouzlo Divadla snů, jak se stadionu Old Trafford přezdívá, při evropských nocích vzedmulo a fotbalisté Manchesteru United dokonali zázračný obrat. A dost možná tím zachránili místo trenéru Michaelu Carrickovi. „Ne, nikomu práci zachraňovat nemusíme,“ opáčil ale kapitán Bruno Fernandes po výhře 3:2 nad AS Řím v hlavní fázi Ligy mistrů.

Vyjádřil se poprvé od chvíle, kdy se po veřejné kritice Carrickovy taktiky po porážce 1:4 s Comem ocitl na lavičce náhradníků. Portugalský záložník ligový duel s Bournemouthem vynechal a do základní sestavy se vrátil v sobotu na Chelsea. Ani v jednom zápase United neuspěli.

Tentokrát hrál Fernandes zásadní roli. Proti Římu v 58. minutě proměnil pokutový kop, který se opakoval kvůli předčasnému vběhnutí hostujícího Bryana Cristanteho do pokutového území, a nastartoval tak nečekaný obrat. Po utkání si převzal cenu pro nejlepšího hráče.

„Bylo to náročné období, v médiích se objevilo mnoho spekulací. Spoustu lží o různých věcech, které se mezi mnou a trenérem odehrály. Všechno jsme si následně vyříkali, ale poté se mě rozhodl posadit na lavičku, protože nepodávám dostatečné výkony. To je fér,“ pronesl Fernandes pro stanici Prime Video.

„Všichni si mysleli, že šlo o trest za má slova. A pokud tomu tak skutečně bylo, bylo to správné rozhodnutí. Trenér je ten, kdo rozhoduje. Nic to nemění na mé důvěře v něj, jeho realizační tým ani žádného hráče v tomto klubu. Nemění se ani můj cíl vyhrát každý zasr... zápas, který mě čeká.“

Výhra po téměř dvou měsících alespoň částečně zmírnila tlak na Carricka, který procházel náročným obdobím. „Nemusíme nikomu zachraňovat práci. Klub toto vítězství potřeboval, hráči ho potřebovali. Všichni jsme tak tvrdě pracovali, abychom se společně dostali z této situace,“ odpověděl Fernandes na otázku, zda výsledek zachrání trenérovi místo.

Poté, co Carrick v minulé sezoně vyhrál 12 ze 17 zápasů a dovedl Manchester United po dvouleté absenci zpět do Ligy mistrů, podepsal s klubem dvouletou smlouvu. V této sezoně se však situace rychle zhoršila a United se nacházejí na 17. místě Premier League. Z úvodních devíti zápasů dokázali vyhrát pouze jednou.

V 86. minutě na Old Trafford sklapla Csaplárova past a mezi fanoušky propukla obrovská vlna euforie, na které se svezl i do půl těla svlečený střelec vítězné branky Matheus Cunha.

Po utkání s Bournemouthem se všeobecně očekávalo, že vedení Carricka odvolá. Rozhodlo se všakdát 45letému trenérovi příležitost nepříznivý vývoj ještě zvrátit.

„Byl na něj vyvíjen velký tlak a my jsme se mu takhle odvděčili. Předvedli jsme takový obrat, ukázali velký charakter a bojovnost,“ řekl po vítězství nad Římem záložník Youri Tielemans. „Jestli výsledek zachrání Carrickovi místo? To je jiná otázka. Jediné, co můžeme udělat, je stát za ním, bojovat za něj a bojovat za klub.“

PSG rozdrtilo Villarreal, United předvedli heroickou otočku. Slovan má v LM dál nulu

Středeční výhra byla pro United druhým triumfem ze čtyř zápasů letošního ročníku Ligy mistrů. V tabulce hlavní fáze se díky ní posunuli na 17. místo.

„Spadl nám obrovský kámen ze srdce. Toto vítězství jsme už nějakou dobu potřebovali a doufejme, že na něj dokážeme navázat,“ oddychl si záložník Kobbie Mainoo.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu

4. kolo

AEK Atény vs. Real Madrid //www.idnes.cz/sport
4.11. 18:45
  • 12.10
  • 7.37
  • 1.23
Fenerbahce Istanbul vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
4.11. 18:45
  • 6.37
  • 5.52
  • 1.44
RB Lipsko vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
4.11. 21:00
  • 5.27
  • 5.04
  • 1.55
FC Porto vs. Neapol //www.idnes.cz/sport
4.11. 21:00
  • 1.87
  • 3.83
  • 4.29
Viking FK Stavanger vs. Sabah Baku //www.idnes.cz/sport
4.11. 21:00
  • 1.40
  • 5.64
  • 6.85
PSV Eindhoven vs. Bruggy //www.idnes.cz/sport
4.11. 21:00
  • 1.95
  • 4.42
  • 3.46
Borussia Dortmund vs. Real Betis //www.idnes.cz/sport
4.11. 21:00
  • 1.72
  • 4.23
  • 4.71
Racing Lens vs. Como //www.idnes.cz/sport
4.11. 21:00
  • 3.69
  • 4.05
  • 1.96
SK Slavia Praha vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
4.11. 21:00
  • 14.00
  • 6.47
  • 1.24

5. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

4. kolo

3. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Paris Saint-GermainPSG 4 4 0 0 20:5 12
2. FC BarcelonaBarcelona 4 3 0 1 14:6 9
3. Aston VillaAston Villa 4 3 0 1 12:6 9
4. LiverpoolLiverpool 3 3 0 0 12:7 9
5. Real MadridReal Madrid 3 3 0 0 10:5 9
6. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 4 3 0 1 8:4 9
7. Real BetisBetis 3 3 0 0 7:4 9
8. Bayern MnichovBayern 4 2 2 0 12:5 8
9. ArsenalArsenal 3 2 1 0 6:2 7
10. StuttgartStuttgart 4 2 1 1 7:4 7
11. ComoComo 3 2 0 1 10:5 6
12. Manchester CityManchester City 3 2 0 1 9:5 6
13. BruggyBruggy 3 2 0 1 9:6 6
14. Inter MilánInter 4 2 0 2 8:6 6
15. LASK LinzLinz 4 2 0 2 10:9 6
16. Borussia DortmundDortmund 3 2 0 1 5:4 6
17. Manchester UnitedManchester Utd. 4 2 0 2 8:8 6
18. Galatasaray IstanbulGalatasaray 4 2 0 2 8:9 6
19. AS ŘímAS Řím 4 1 1 2 10:8 4
20. Šachtar DoněckŠachtar 4 1 1 2 4:4 4
21. PSV EindhovenEindhoven 3 1 1 1 2:2 4
22. Atlético MadridAtlético 4 1 1 2 4:5 4
23. Bodö/GlimtBodo/Glimt 4 1 1 2 4:9 4
24. NeapolNeapol 3 1 0 2 5:7 3
25. Sabah BakuSabah 3 1 0 2 3:6 3
26. Racing LensLens 3 1 0 2 3:7 3
27. AEK AtényAEK Atény 3 1 0 2 3:8 3
28. RB LipskoRB Lipsko 3 1 0 2 3:8 3
29. VillarrealVillarreal 4 1 0 3 8:14 3
30. Feyenoord RotterdamFeyenoord 4 1 0 3 4:11 3
31. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 3 0 2 1 3:9 2
32. SK Slavia PrahaSlavia 3 0 1 2 4:7 1
33. Viking FK StavangerViking 3 0 1 2 5:9 1
34. LilleLille 4 0 1 3 4:10 1
35. FC PortoPorto 3 0 0 3 2:6 0
36. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 4 0 0 4 1:17 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Fotbalista Tenerife zemřel po hrozivém faulu brankáře, případ prověřuje policie

Fotbalista Tenerife Jesús de Miguel.

Útočník Jesús de Miguel z Tenerife, který v pondělním utkání druhé španělské fotbalové ligy s Andorrou po srážce se soupeřem zkolaboval, zemřel. Bylo mu 30 let.

Spartu z poháru senzačně vyřadil Baník na Letné. Postupují také Hradec či Plzeň

Hráči Baníku slaví gól proti Spartě.

Sparťanští fotbalisté končí v domácím poháru. V osmifinále na Letné podlehli 0:2 ostravskému Baníku i přes obrovskou převahu a třikrát nastřelenou brankovou konstrukci. Hosty naopak podržel skvělý...

Bohemians - Sparta 0:0, hosté zahodili i nemožné, soupeř dohrával v deseti

Sestřih zápasu
Utočník Ladislav Almási s míčem před Sivertem Mannsverkem ze Sparty

Sparťanští fotbalisté zakončili nevydařený týden a po vyřazení z poháru jen remizovali 0:0 na půdě Bohemians. V zápase 13. kola byli lepší, nedokázali však proměnit šance. Nepomohla jim ani...

Když klub změní tvář. Velké proměny fotbalových log v Česku i ve světě

Nová loga týmů

Fotbalové kluby se snaží jít s dobou, a tak čas od času mění svou vizuální identitu. Někdy sáhnou po modernějším designu, jindy se zas inspirují vlastní historií. Podívejte se na vývoj log českých i...

Slavia doma rozstřílela Zbrojovku. Do čtvrtfinále poháru postoupil i Liberec

Slávističtí fotbalisté slaví gól do sítě Zbrojovky Brno v pohárovém utkání.

Slávističtí fotbalisté s přehledem zvládli osmifinále domácího poháru a Zbrojovku Brno na svém stadionu porazili 4:0. Dvakrát se prosadil Suleiman, po jednom gólu přidali Jurásek a z penalty Nowak....

Nemusíme nikomu zachraňovat práci. Fernandes se zastal Carricka a odrážel lži

Bruno Fernandes, kapitán Manchesteru United, ve vítězném utkání Ligy mistrů...

Po poločase prohrávali o dva góly a vypadalo to na desátý zápas bez výhry v řadě. Jenže pak se kouzlo Divadla snů, jak se stadionu Old Trafford přezdívá, při evropských nocích vzedmulo a fotbalisté...

4. listopadu 2026  12:20

Cesta slávisty Krajčíka: řídil drogerie, chce stavět halu. Byznys? Připravil mě i Jarolím

Premium
Slávistický obránce Matej Krajčík v duelu na hřišti Arsenalu nahání domácího...

Možná byste ho už ani nepoznali. Místo dlouhých vlasů elegantní vlnovka. Místo plandajícího fotbalového dresu sako a kravata. Z fotbalisty Mateje Krajčíka, dvojnásobného šampiona se Slavií a neúnavné...

4. listopadu 2026

Slavia v Lize mistrů 2026/27: Program, soupeři, výsledky, kde sledovat

Kapitán Slavie Lukáš Provod v obležení hráčů Arsenalu.

Fotbalisté Slavie podruhé za sebou bojují v Lize mistrů. Na úvod ve strhujícím utkání nestačili v Edenu na Lens 2:3 a bod nezískali ani v Baku, kde podlehli Sabahu 0:2. Naposledy remizovali 2:2 na...

4. listopadu 2026  10:34

Omylem v Lize mistrů. Slováci tepou žalostný Slovan, rýpli i do posily ze Slavie

Zklamaní hráči Slovanu Bratislava po porážce 0:4 s Lincem.

Vypadalo to jako pohádka, která se ale každým dalším dílem mění ve frašku. Legendární Yaya Touré se stal prvním africkým trenérem, který se dostal do Ligy mistrů. V ní ale on i fotbalisté Slovanu...

4. listopadu 2026  10:25

POHLED: Na fotbal sáhla smrt, k tragédii mířil dlouho. Zatočí už s bezohledností?

Fotbalista Tenerife Jesús de Miguel.

Párkrát už bylo vyloženě namále. Praskaly lebky, z pusy létaly vyražené zuby, oběti surovostí padaly do bezvědomí. Snad jen shodou náhod doteď nikdy nedošlo na nejděsivější možné vyústění. Nestalo...

4. listopadu 2026  7:07

PSG rozdrtilo Villarreal, United předvedli heroickou otočku. Slovan má v LM dál nulu

V 86. minutě na Old Trafford sklapla Csaplárova past a mezi fanoušky propukla...

Úterní zápasy čtvrtého kola fotbalové Ligy mistrů nabídly divoké výsledky. Francouzské PSG rozstřílelo Villarreal 6:0, Manchester United utnul devítizápasovou sérii bez výhry, nad AS Řím triumfoval...

3. listopadu 2026  18:35,  aktualizováno  23:47

Arteta gratuloval Trpišovskému, Slavii pak chválil i mistr světa: Máme k ní respekt!

Trenér Arsenalu Mikel Arteta během utkání proti Fulhamu

Přímo od něj slovíčko Slavia nezaznělo ani jednou. Ale nemyslete si, že by snad Mikel Arteta, kouč fotbalového Arsenalu, nevěděl, jaká šichta na jeho tým ve středu večer v Lize mistrů čeká. „Zápas,...

3. listopadu 2026  21:43

Počtvrté s Arsenalem. Zima věří, že se Slavia poučila: Budeme lepší než loni

David Zima nahání mladíka z Arsenalu Maxe Dowmana.

Potřicáté v evropských pohárech. Počtvrté proti Arsenalu. Další velký večer pro slávistického stopera Davida Zimu, který před zkouškou proti anglickým šampionům věří: „Jsme poučení. Pustili jsme si...

3. listopadu 2026  20:33

Věřím, že na Arsenal máme munici, hlásí Trpišovský. Vyjádřil obdiv k Artetovi

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský na tiskové konferenci před zápasem Ligy...

Pokud nechtějí srovnat negativní rekord rumunského FCSB, který v Lize mistrů nevyhrál 23 utkání, musejí ve středu večer porazit Arsenal. „Připravili jsme se detailně, na tým i na individuality, ale...

3. listopadu 2026  19:19

Slavia – Arsenal v TV: Kde sledovat Ligu mistrů živě, kurzy a statistiky

David Zima nahání mladíka z Arsenalu Maxe Dowmana.

Fotbalisté Slavie přivítají ve 4. kole Ligy mistrů londýnský Arsenal. Pražané v letošním ročníku soutěže stále čekají na první vítězství, zatímco anglický celek patří mezi hlavní favority na celkový...

3. listopadu 2026  18:55

Slavia proti zdi. Arsenal téměř neztrácí balon, soupeřům v Anglii dovoluje nejmíň

Fotbalisté Arsenalu se radují z gólu Kaie Havertze (vpravo).

Nečeká je nic jednoduchého. Slávističtí fotbalisté ve středu večer v Lize mistrů potkají tým, proti němuž si v aktuální sezoně anglické ligy soupeři vytvářejí úplně nejméně šancí ze všech. Jak si s...

3. listopadu 2026  17:14

Los Ligy národů fotbalistek: Češky čeká odveta s Ukrajinou, cílí na postup

Klára Cahynová slaví se spoluhráčkami gól proti Černé Hoře.

České fotbalistky se příští rok v Lize národů ve skupině B2 utkají s Řeckem, Litvou a znovu s Ukrajinou. O soupeřích ve třetím ročníku soutěže rozhodl úterní los ve švýcarském Nyonu.

3. listopadu 2026  14:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.