Nemusíme nikomu zachraňovat práci. Fernandes se zastal Carricka a odrážel lži

Vyjádřil se poprvé od chvíle, kdy se po veřejné kritice Carrickovy taktiky po porážce 1:4 s Comem ocitl na lavičce náhradníků. Portugalský záložník ligový duel s Bournemouthem vynechal a do základní sestavy se vrátil v sobotu na Chelsea. Ani v jednom zápase United neuspěli.
Tentokrát hrál Fernandes zásadní roli. Proti Římu v 58. minutě proměnil pokutový kop, který se opakoval kvůli předčasnému vběhnutí hostujícího Bryana Cristanteho do pokutového území, a nastartoval tak nečekaný obrat. Po utkání si převzal cenu pro nejlepšího hráče.
„Bylo to náročné období, v médiích se objevilo mnoho spekulací. Spoustu lží o různých věcech, které se mezi mnou a trenérem odehrály. Všechno jsme si následně vyříkali, ale poté se mě rozhodl posadit na lavičku, protože nepodávám dostatečné výkony. To je fér,“ pronesl Fernandes pro stanici Prime Video.
„Všichni si mysleli, že šlo o trest za má slova. A pokud tomu tak skutečně bylo, bylo to správné rozhodnutí. Trenér je ten, kdo rozhoduje. Nic to nemění na mé důvěře v něj, jeho realizační tým ani žádného hráče v tomto klubu. Nemění se ani můj cíl vyhrát každý zasr... zápas, který mě čeká.“
"Carrick was right" 🔴👏 Bruno Fernandes gave an open, honest assessment after United's 3-2 win over Roma 🗣️ https://t.co/QAWDt6VXQr— Prime Video Sport UK (@primevideosport) November 3, 2026
Výhra po téměř dvou měsících alespoň částečně zmírnila tlak na Carricka, který procházel náročným obdobím. „Nemusíme nikomu zachraňovat práci. Klub toto vítězství potřeboval, hráči ho potřebovali. Všichni jsme tak tvrdě pracovali, abychom se společně dostali z této situace,“ odpověděl Fernandes na otázku, zda výsledek zachrání trenérovi místo.
Poté, co Carrick v minulé sezoně vyhrál 12 ze 17 zápasů a dovedl Manchester United po dvouleté absenci zpět do Ligy mistrů, podepsal s klubem dvouletou smlouvu. V této sezoně se však situace rychle zhoršila a United se nacházejí na 17. místě Premier League. Z úvodních devíti zápasů dokázali vyhrát pouze jednou.
Po utkání s Bournemouthem se všeobecně očekávalo, že vedení Carricka odvolá. Rozhodlo se všakdát 45letému trenérovi příležitost nepříznivý vývoj ještě zvrátit.
„Byl na něj vyvíjen velký tlak a my jsme se mu takhle odvděčili. Předvedli jsme takový obrat, ukázali velký charakter a bojovnost,“ řekl po vítězství nad Římem záložník Youri Tielemans. „Jestli výsledek zachrání Carrickovi místo? To je jiná otázka. Jediné, co můžeme udělat, je stát za ním, bojovat za něj a bojovat za klub.“
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Středeční výhra byla pro United druhým triumfem ze čtyř zápasů letošního ročníku Ligy mistrů. V tabulce hlavní fáze se díky ní posunuli na 17. místo.
„Spadl nám obrovský kámen ze srdce. Toto vítězství jsme už nějakou dobu potřebovali a doufejme, že na něj dokážeme navázat,“ oddychl si záložník Kobbie Mainoo.